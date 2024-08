Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μεταμορφώνεται σε Μπομπ Ντίλαν στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «A Complete Unknown»

Υποθέτουμε ότι ο αγαπημένος μας σοκολατοποιός και μεσσίας, Τιμοτέ Σαλαμέ, κάνει ένα σύντομο διάλειμμα από τους συνηθισμένους φανταστικούς χαρακτήρες του, καθώς ζωντανεύει έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς της Αμερικής: Τον Μπομπ Ντίλαν.

«A Hard Rain’s A-Gonna Fall»

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα για την ταινία «A Complete Unknown», ο Τιμοτέ Σαλαμέ ενσαρκώνει τον εμβληματικό μουσικό με ασύλληπτη φυσικότητα και υποκριτική μαεστρία.

Σε αυτή την ταινία, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ περιγράφει τον Ντίλαν ως «έναν περιπλανώμενο που έρχεται από τη Μινεσότα με ένα νέο όνομα και μια νέα άποψη για τη ζωή»

Σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ, του σκηνοθέτη πίσω από τη βιογραφία του Τζόνι Κας «Walk the Line», η ταινία καταγράφει την άνοδο του Ντίλαν από έναν 19χρονο μουσικό από τη Μινεσότα σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το τρέιλερ διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και προσφέρει μια γεύση από το ταξίδι μεταμόρφωσης του Ντίλαν, με τον αντιπολεμικό ύμνο του «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» από το άλμπουμ «The Freewheelin’ Bob Dylan».

View this post on Instagram A post shared by A Complete Unknown (@completeunknownfilm)

Γιατί διχάστηκε το κοινό;

Βασισμένη στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ του 2015, «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties», η ταινία ανατρέχει στη νύχτα που ο Ντίλαν σόκαρε το κοινό στο Newport Folk Festival με το ροκ single Like a Rolling Stone.

Αυτή η τολμηρή εμφάνιση σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη μουσική ιστορία, καθώς σήμανε το τέλος της φολκ αναβίωσης και καθιέρωσε τη μουσική ανεξαρτησία του Ντίλαν.

Σε αυτή την ταινία, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ περιγράφει τον Ντίλαν ως «έναν περιπλανώμενο που έρχεται από τη Μινεσότα με ένα νέο όνομα και μια νέα άποψη για τη ζωή». Ο πραγματικός Ντίλαν, 83 ετών σήμερα, συμμετείχε μάλιστα στο έργο, παρέχοντας σημειώσεις για το σενάριο και συναντώντας τον Μάνγκολντ για να διασφαλίσει τη γνησιότητα.

Δεδομένων των ισχυρών μουσικών καταβολών της ταινίας, το διαδίκτυο διχάστηκε σχετικά με το αν ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο κατάλληλος για το ρόλο. Ωστόσο, οι θαυμαστές του ηθοποιού γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι το πρώτο του μουσικό εγχείρημα.

View this post on Instagram A post shared by A Complete Unknown (@completeunknownfilm)

Ο Σαλαμέ πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία Wonka, επιδεικνύοντας το ταλέντο του στο τραγούδι σε επτά μουσικά νούμερα, συμπεριλαμβανομένων των viral επιτυχιών Pure Imagination και World of Your Own.

Φοίτησε επίσης στο Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts του Μανχάταν και τραγούδησε στην ρομαντική κωμωδία A Rainy Day in New York το 2019.

Στο πλευρό του Σαλαμέ βρίσκεται ένα καστ γεμάτο αστέρες, όπως ο Έντουαρντ Νόρτον ως Πιτ Σίγκερ, η Μόνικα Μπαρμπάρο ως Τζόαν Μπαέζ, η Ελ Φάνινγκ ως Σίλβι Ρούσο, ο Μπόιντ Χόλμπρουκ ως Τζόνι Κας, ο Πι Τζέι Μπερν ως Χάρολντ Λέβενταλ, ο Σκουτ ΜακΝέιρι ως Γούντι Γκάθρι, ο Νταν Φόγκλερ ως Άλμπερτ Γκρόσμαν και ο Γουίλ Χάρισον ως Μπομπ Νόιγουιρθ.

*Με πληροφορίες από: Gen Z Magazine