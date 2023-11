Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκηνοθετεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ για διαφήμιση της Chanel – Εικόνες από τα γυρίσματα

Ο Σαλαμέ ανακοινώθηκε ως πρεσβευτής του οίκου τον Μάιο, και συγκεκριμένα για την παρουσίαση του εμβληματικού ανδρικού αρώματος και πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι ο πιο ταιριαστός: Ένας νεαρός γαλλοαμερικανός σταρ του κινηματογράφου και ένας από τους πιο καθιερωμένους γαλλικούς οίκους μόδας (ο ΠΙΟ καθιερωμένος;).

Η καμπάνια θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου, αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα εδώ:

Γυρισμένη στη Νέα Υόρκη, η καμπάνια αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή για τη Chanel. Ο Σαλαμέ φέρνει μια νεανική τόλμη, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου, Σκορσέζε, γνωρίζει πολύ καλά τον οίκο (γύρισε την αρχική καμπάνια Bleu de Chanel το 2010, με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο ηθοποιό Gaspard Ulliel). «Είμαι παιδί της Νέας Υόρκης και ηθοποιός της Νέας Υόρκης- είναι ο απόλυτος Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης και καλλιτέχνης» είπε ο Σαλαμέ.

Η Νέα Υόρκη πανταχού παρούσα

Η μικρού μήκους ταινία μοιάζει να κινείται μέσα από εμβληματικές σκηνές της Νέας Υόρκης: το μετρό, τα διαμερίσματα σε σοφίτες, τα αμυδρά φωτισμένα μπαρ. Περιγράφεται ως η απεικόνιση «ενός ανθρώπου που ξεκινάει μια αναζήτηση για να βρει τον εαυτό του» και το έργο του Σκορσέζε θα εξερευνήσει την αλήθεια, την αισιοδοξία, την αυθεντικότητα και την ευαλωτότητα.

Αισθάνεται απόλυτα συγχρονισμένο το κόνσεπτ του με το ανερχόμενο αστέρι του Σαλαμέ. Από το ρόλο του στην ταινία Call Me By Your Name (Θα με φωνάζεις με το Όνομά σου) του Luca Guadagnino, θα πρωταγωνιστήσει στο Lady Bird της Greta Gerwig, στην τριλογία ταινιών Dune, σε μια επερχόμενη βιογραφία του Bob Dylan και στο ριμέικ του Wonka του Roald Dahl.

Ο άντρας που αρνείται να τυποποιηθεί

Το Bleu de Chanel είναι ένα άρωμα με νότες σανταλόξυλου, εσπεριδοειδών, λαβδάνου, βετιβέρ και μέντας. Αρχικά συντέθηκε από τον Jacques Polge, αλλά τώρα το φροντίζει ο εσωτερικός αρωματοποιός-δημιουργός της Chanel Olivier Polge, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο γιος του Jacques.

«Το Blue de Chanel έχει ακριβώς τη σωστή ποσότητα πεποίθησης και έντασης για να αντιπροσωπεύσει έναν άνδρα που αρνείται να τυποποιηθεί. Έναν άνδρα που απορρίπτει τα προσωπεία και που δεν φοβάται να αφήσει την ευπάθεια να φανεί μέσα από το σκληρό, αφοπλιστικό εξωτερικό του» σχολίασε ο Polge μέσω ανακοίνωσης.

Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάρτιν Σκορσέζε σε μια επική συζήτηση

Δείτε ένα βίντεο που τράβηξε κάποια περαστική στα γυρίσματα