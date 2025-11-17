magazin
Γκουίνεθ Πάλτροου: Πώς αντιμετωπίζει την αγχώδη διαταραχή που την ταλαιπωρεί
Fizz 17 Νοεμβρίου 2025 | 08:35

Γκουίνεθ Πάλτροου: Πώς αντιμετωπίζει την αγχώδη διαταραχή που την ταλαιπωρεί

Η Γκουίνεθ Πάλτροου σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Spotlight

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την ψυχική της υγεία στο νέο επεισόδιο του podcast του «Goop».

Η διάσημη ηθοποιός υποστηρίζει πως πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD), ενώ αποκάλυψε πως για πρώτη φορά στη ζωή της βιώνει ανεξέλεγκτο άγχος, έχει ενοχλητικές σκέψεις και ένα «απορυθμισμένο νευρικό σύστημα».

Η Πάλτροου προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να έχει πιο εύκολη καθημερινότητα.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η διάσπαση προσοχής

«Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητοποιημένη για το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου. Νομίζω ότι έχω λίγη διάσπαση προσοχής και μπορώ εύκολα να παρασυρθώ προς πολλές κατευθύνσεις.

Θα ήθελα να το σταματήσω αυτό και να νιώθω πιο γειωμένη μέσα στη μέρα», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

«Έχω ζήσει μια πολύ έντονη ζωή υπό το βλέμμα του κόσμου για πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά που είσαι στο έλεος των απόψεων των άλλων, αυτό επηρεάζει βαθιά το νευρικό σου σύστημα», εξομολογείται η Γκουίνεθ Πάλτροου.

YouTube thumbnail

«Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω»

«Ξαπλώνω εξαντλημένη και ξαφνικά η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Έπειτα εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω.

Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όταν είμαι με όλους, τα παιδιά μου, τα θετά μου παιδιά και τον σύζυγό μου, νιώθω το σώμα μου να ηρεμεί», περιγράφει η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Stream magazin
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν, σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους
Πολιτική 17.11.25

Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους

Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες της εποχής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πως επηρέασαν τη σχέση του στρατιωτικού κράτους με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
