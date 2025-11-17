Γκουίνεθ Πάλτροου: Πώς αντιμετωπίζει την αγχώδη διαταραχή που την ταλαιπωρεί

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την ψυχική της υγεία στο νέο επεισόδιο του podcast του «Goop».

Η διάσημη ηθοποιός υποστηρίζει πως πάσχει από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD), ενώ αποκάλυψε πως για πρώτη φορά στη ζωή της βιώνει ανεξέλεγκτο άγχος, έχει ενοχλητικές σκέψεις και ένα «απορυθμισμένο νευρικό σύστημα».

Η Πάλτροου προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να έχει πιο εύκολη καθημερινότητα.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Η διάσπαση προσοχής

«Θα ήθελα να είμαι πιο συνειδητοποιημένη για το πώς ξοδεύω τον χρόνο μου. Νομίζω ότι έχω λίγη διάσπαση προσοχής και μπορώ εύκολα να παρασυρθώ προς πολλές κατευθύνσεις.

Θα ήθελα να το σταματήσω αυτό και να νιώθω πιο γειωμένη μέσα στη μέρα», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

«Έχω ζήσει μια πολύ έντονη ζωή υπό το βλέμμα του κόσμου για πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά που είσαι στο έλεος των απόψεων των άλλων, αυτό επηρεάζει βαθιά το νευρικό σου σύστημα», εξομολογείται η Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω»

«Ξαπλώνω εξαντλημένη και ξαφνικά η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Έπειτα εμφανίζονται σκέψεις που δεν μπορώ να σταματήσω.

Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όταν είμαι με όλους, τα παιδιά μου, τα θετά μου παιδιά και τον σύζυγό μου, νιώθω το σώμα μου να ηρεμεί», περιγράφει η Γκουίνεθ Πάλτροου.