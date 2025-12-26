magazin
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
Culture Live 26 Δεκεμβρίου 2025 | 11:50

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Spotlight

Ο Λι Ρέιμπον (Ίθαν Χοκ) είναι ένας «ιστορικός της αλήθειας». Πώς να εξηγήσουμε αυτόν τον τίτλο που ο ίδιος απονέμει με υπερηφάνεια στον εαυτό του; Είναι ιστορικός, αλλά και ερευνητικός δημοσιογράφος με μια έμφυτη δυσπιστία απέναντι στις κυρίαρχες αφηγήσεις; Είναι κάποιος που δημιουργεί προβλήματα για το χατίρι του προβλήματος; Ή είναι ένας από εκείνους τους φαντασιόπληκτους που έχουν στο σπίτι τους ένα τεράστιο πίνακα καλυμμένο με φωτογραφίες υπόπτων και αποκόμματα εφημερίδων και διάφορα νήματα μιας συνωμοσίας που συνδέονται με κομμάτια σπάγκου;

Ο Ρέιμπον έχει πράγματι αυτό. «Είμαι πολύ οπτικός στοχαστής», λέει. Ο καυστικός πρώην συνεργάτης του, Γουέντελ (Πίτερ Ντίνκλατζ), το βλέπει διαφορετικά: «Είναι σαν να διάβασες ένα βιβλίο ιστορίας της Οκλαχόμα και μετά να έφτιαξες ένα κολάζ γυμνασίου από αυτό».

Ο Dude με πολιτική ατζέντα

«Αυτός ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός της ευθυμίας με την οποία το The Lowdown υπονομεύει χαρούμενα τον εαυτό του» γράφει ο Phill Harrison στον Guardian και συνεχίζει:

«Ο Ρέιμπον είναι, από πολλές απόψεις, ένας γελοίος άνθρωπος. Ο γάμος του είναι σε κατάρρευση. Θέτει σε κίνδυνο την γλυκιά και πολυμήχανη κόρη του Φράνσις, αναμειγνύοντας τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις γονικές του ευθύνες.

»Είναι ένας από τους λιγότερο επιβλητικούς αποστάτες που θα συναντήσετε ποτέ (“Πώς ένας ενήλικας με όπλο μπαίνει στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου;”, αναρωτιέται ο συνεργάτης του σε κάποιο σημείο). Δεν είναι ο Woodward ή ο Bernstein, είναι ο Jeffrey «The Dude» Lebowski με έναν συμπαθητικό εκδότη και μια πολιτική ατζέντα».

Το μυστήριο στο επίκεντρο του δράματος αφορά την ισχυρή οικογένεια Γουάσμεργκ, της οποίας ο ατίθασος γιος Ντέιλ αυτοκτόνησε – ή τουλάχιστον, αυτή είναι η εκδοχή τους

YouTube thumbnail

Κάτι βαθιά σοβαρό

Το Lowdown είναι συχνά πολύ αστείο, λειτουργώντας τόσο ως έργο ενός συγκεκριμένου είδους όσο και ως μελέτη χαρακτήρων (η οποία ακολουθεί μια παρόμοια τροχιά ευγενικής ειρωνείας). Ωστόσο, όπως και στην προηγούμενη σειρά του σκηνοθέτη Sterlin Harjo, το Reservation Dogs, και εδώ υπάρχει κάτι βαθιά σοβαρό.

Το μυστήριο στο επίκεντρο του δράματος αφορά την ισχυρή οικογένεια Γουάσμεργκ, της οποίας ο ατίθασος γιος Ντέιλ αυτοκτόνησε – ή τουλάχιστον, αυτή είναι η εκδοχή τους. Φαίνεται πιθανό ότι πέθανε – τουλάχιστον έμμεσα – ως αποτέλεσμα ενός άρθρου που έγραψε ο Ρέιμπον.

Επομένως, υπάρχει μια συνέχεια που πρέπει να διερευνηθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Ντέιλ, αλλά και ενδεχομένως σχετικά με τον μεγαλύτερο Γουάσμπεργκ και τα αρπακτικά σχέδια του για τη γη των ιθαγενών Αμερικανών και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μαύρους στην περιοχή.

«Λευκοί άντρες που νοιάζονται» μουρμουρίζει ο Σάιρους. «Οι πιο θλιβεροί από όλους»

Ο ρατσισμός της Τούλσα

Αυτό είναι το υπονοούμενο του σκηνοθέτη. Η Τούλσα είναι μια πόλη με σκοτεινή ιστορία. Η σφαγή της Τούλσα το 1921 – κατά την οποία έως και 300 μαύροι πολίτες δολοφονήθηκαν από λευκούς ρατσιστές – είναι ένα σχεδόν άγνωστο αλλά πανταχού παρόν υπόβαθρο. Το χαρακτηριστικό άρωμα του λευκού σωτήρα περιβάλλει τον Ρέιμπον ανά πάσα στιγμή.

«Λευκοί άντρες που νοιάζονται» μουρμουρίζει ο Σάιρους. «Οι πιο θλιβεροί από όλους». Ο Sterlin Harjo, από την άλλη, είναι γέννημα-θρέμμα της Οκλαχόμα. Είναι πολίτης του αυτόχθονου αμερικανικού λαού, της φυλής Σεμινόλ της Οκλαχόμα.

Το Reservation Dogs αφορούσε μια ταλαιπωρημένη αυτόχθονη κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιβιώσει ενάντια στην εχθρότητα των λευκών – και, πιθανώς ακόμη χειρότερα, στην αδιαφορία τους.

Το The Lowdown δεν είναι καν μια συνέχεια όσον αφορά το θέμα, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα συνοδευτικό έργο – το ίδιο έδαφος και οι ίδιες δομές εξουσίας, από διαφορετική οπτική γωνία. Οι καλές προθέσεις του Ρέιμπον βαρύνονται από το ιστορικό τους πλαίσιο.

«Ο Harjo ειδικεύεται σε σοβαρούς, ένθερμους χαζούς. Άνθρωποι που είναι στο πλευρό των αγγέλων, αλλά παραμένουν χαριτωμένα ανόητοι. Άνθρωποι που παραμένουν σταθεροί στις αρχές τους και παίρνουν τον εαυτό τους εξαιρετικά σοβαρά»

Σοβαροί, ένθερμοι χαζοί

Αλλά ακόμα κι αν ο Ρέιμπον αποτυγχάνει συνεχώς να ξεφύγει από το παρελθόν, υπάρχει ακόμα πραγματική γενναιοδωρία στον χαρακτήρα που δημιουργεί ο Harjo. Ο Ρέιμπον είναι ένας άνθρωπος με κίνητρα, τουλάχιστον εν μέρει επειδή το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζεις να προσπαθείς.

«Ο Harjo ειδικεύεται σε σοβαρούς, ένθερμους χαζούς. Άνθρωποι που είναι στο πλευρό των αγγέλων, αλλά παραμένουν χαριτωμένα ανόητοι. Άνθρωποι που παραμένουν σταθεροί στις αρχές τους και παίρνουν τον εαυτό τους εξαιρετικά σοβαρά. Όπως οι ιδεαλιστές, γοητευτικοί έφηβοι στο Reservation Dogs, ο Ρέιμπον δεν θα αφήσει ποτέ την ίδια του την παράλογη συμπεριφορά να τον αποσπάσει από τον στόχο του» παρατηρεί ο Phill Harrison στον Guardian και συνεχίζει:

«Το γεγονός ότι ο Ρέιμπον δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι μπορεί να είναι αυτό το έπαθλο είναι ένα μεγάλο μέρος της διασκέδασης. Αυτό που ξεδιπλώνεται είναι ένα αμερικανικό κυνήγι άγριων χηνών, γεμάτο από ένα σύνολο αξέχαστων χαρακτήρων πικαρέσκο.

»Οι ερμηνείες των δευτερευόντων ρόλων είναι ομοιόμορφα εξαιρετικές – από τον αδιάκριτο ντετέκτιβ Μάρτι του Κιθ Ντέιβιντ μέχρι τον υποκριτικό Ντόναλντ του Κάιλ ΜακΛάχλαν, όλοι προσφέρουν κάτι γλυκό ή απειλητικό, αστείο ή περίεργο. Εν τω μεταξύ, ο Ρέιμπον κάνει γκάφες, μπαίνει χωρίς πρόσκληση σε ιδιωτικές συναντήσεις, τον δέρνουν (επανειλημμένα -γίνεται όλο και πιο μελανιασμένος και θλιβερός όσο προχωρά η σειρά) και πέφτει μεθυσμένος στο κρεβάτι με την έκλυτη πρώην σύζυγο του Ντόναλντ Γουάσμπεργκ, τη Μπέτι Τζο (η λαμπρή Τζιν Τρίπλχορν).

Η γάτα που γαβγίζει

Ο Ρέιμπον φαντάζεται ότι παλεύει για να διατηρήσει μια ιδέα της προοδευτικής Αμερικής, αλλά κρατιέται και από κάτι μέσα του. Τελικά, το The Lowdown είναι μια συγκινητική και εκπληκτικά προσωπική ιστορία, για το σκοπό, τη γήρανση και την ευγενή αποτυχία. Για την αιώνια αλήθεια ότι το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό.

«Δεν υπάρχει γάτα πάνω στο δέντρο που γαβγίζει» λέει ένας έμπορος παλαιών βιβλίων κάποια στιγμή, αλλά ακόμα και αν έχει δίκιο ο Ρέιμπον πρέπει να συνεχίσει να γαβγίζει. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας «ιστορικός της αλήθειας»;

*Το The Lowdown είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Ακίνητα
Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Vita.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

inWellness
inTown
Σύνταξη
Stream magazin
Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς
Άγια Νύχτα 25.12.25

Η Γέννηση του Ιησού δεν μοιάζει με χριστουγεννιάτικη κάρτα – Είναι μια ιστορία σφαγών, φόβου και προσφυγιάς

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση μιλά για ειρήνη και γαλήνη. Η ιστορική πραγματικότητα, όμως, δείχνει μια Γέννηση που εκτυλίχθηκε σε έναν κόσμο κατοχής, βίας και φόβου — μια ιστορία προσφυγιάς και επιβίωσης που, 2025 χρόνια μετά, μοιάζει ανησυχητικά οικεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη – Μια cine δεκάδα
«Ηo-Ηo-Ηo» 25.12.25

Οι καλές, οι κακές, οι άσχημες και οι κουλ φιγούρες του Άι Βασίλη στη μεγάλη οθόνη - Μια cine δεκάδα

Από το Ο Άι Βασίλης είναι Λέρα του Billy Bob Thornton έως τον Richard Attenborough στο Miracle on 34th Street ο σινεκριτικός των Times ανατρέχει στις καλύτερες ερμηνείες του γενειοφόρου δωροδότη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

