The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Λι Ρέιμπον (Ίθαν Χοκ) είναι ένας «ιστορικός της αλήθειας». Πώς να εξηγήσουμε αυτόν τον τίτλο που ο ίδιος απονέμει με υπερηφάνεια στον εαυτό του; Είναι ιστορικός, αλλά και ερευνητικός δημοσιογράφος με μια έμφυτη δυσπιστία απέναντι στις κυρίαρχες αφηγήσεις; Είναι κάποιος που δημιουργεί προβλήματα για το χατίρι του προβλήματος; Ή είναι ένας από εκείνους τους φαντασιόπληκτους που έχουν στο σπίτι τους ένα τεράστιο πίνακα καλυμμένο με φωτογραφίες υπόπτων και αποκόμματα εφημερίδων και διάφορα νήματα μιας συνωμοσίας που συνδέονται με κομμάτια σπάγκου;

Ο Ρέιμπον έχει πράγματι αυτό. «Είμαι πολύ οπτικός στοχαστής», λέει. Ο καυστικός πρώην συνεργάτης του, Γουέντελ (Πίτερ Ντίνκλατζ), το βλέπει διαφορετικά: «Είναι σαν να διάβασες ένα βιβλίο ιστορίας της Οκλαχόμα και μετά να έφτιαξες ένα κολάζ γυμνασίου από αυτό».

Ο Dude με πολιτική ατζέντα

«Αυτός ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός της ευθυμίας με την οποία το The Lowdown υπονομεύει χαρούμενα τον εαυτό του» γράφει ο Phill Harrison στον Guardian και συνεχίζει:

«Ο Ρέιμπον είναι, από πολλές απόψεις, ένας γελοίος άνθρωπος. Ο γάμος του είναι σε κατάρρευση. Θέτει σε κίνδυνο την γλυκιά και πολυμήχανη κόρη του Φράνσις, αναμειγνύοντας τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τις γονικές του ευθύνες.

»Είναι ένας από τους λιγότερο επιβλητικούς αποστάτες που θα συναντήσετε ποτέ (“Πώς ένας ενήλικας με όπλο μπαίνει στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου;”, αναρωτιέται ο συνεργάτης του σε κάποιο σημείο). Δεν είναι ο Woodward ή ο Bernstein, είναι ο Jeffrey «The Dude» Lebowski με έναν συμπαθητικό εκδότη και μια πολιτική ατζέντα».

Το μυστήριο στο επίκεντρο του δράματος αφορά την ισχυρή οικογένεια Γουάσμεργκ, της οποίας ο ατίθασος γιος Ντέιλ αυτοκτόνησε – ή τουλάχιστον, αυτή είναι η εκδοχή τους

Κάτι βαθιά σοβαρό

Το Lowdown είναι συχνά πολύ αστείο, λειτουργώντας τόσο ως έργο ενός συγκεκριμένου είδους όσο και ως μελέτη χαρακτήρων (η οποία ακολουθεί μια παρόμοια τροχιά ευγενικής ειρωνείας). Ωστόσο, όπως και στην προηγούμενη σειρά του σκηνοθέτη Sterlin Harjo, το Reservation Dogs, και εδώ υπάρχει κάτι βαθιά σοβαρό.

Το μυστήριο στο επίκεντρο του δράματος αφορά την ισχυρή οικογένεια Γουάσμεργκ, της οποίας ο ατίθασος γιος Ντέιλ αυτοκτόνησε – ή τουλάχιστον, αυτή είναι η εκδοχή τους. Φαίνεται πιθανό ότι πέθανε – τουλάχιστον έμμεσα – ως αποτέλεσμα ενός άρθρου που έγραψε ο Ρέιμπον.

Επομένως, υπάρχει μια συνέχεια που πρέπει να διερευνηθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Ντέιλ, αλλά και ενδεχομένως σχετικά με τον μεγαλύτερο Γουάσμπεργκ και τα αρπακτικά σχέδια του για τη γη των ιθαγενών Αμερικανών και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε μαύρους στην περιοχή.

«Λευκοί άντρες που νοιάζονται» μουρμουρίζει ο Σάιρους. «Οι πιο θλιβεροί από όλους»

Ο ρατσισμός της Τούλσα

Αυτό είναι το υπονοούμενο του σκηνοθέτη. Η Τούλσα είναι μια πόλη με σκοτεινή ιστορία. Η σφαγή της Τούλσα το 1921 – κατά την οποία έως και 300 μαύροι πολίτες δολοφονήθηκαν από λευκούς ρατσιστές – είναι ένα σχεδόν άγνωστο αλλά πανταχού παρόν υπόβαθρο. Το χαρακτηριστικό άρωμα του λευκού σωτήρα περιβάλλει τον Ρέιμπον ανά πάσα στιγμή.

«Λευκοί άντρες που νοιάζονται» μουρμουρίζει ο Σάιρους. «Οι πιο θλιβεροί από όλους». Ο Sterlin Harjo, από την άλλη, είναι γέννημα-θρέμμα της Οκλαχόμα. Είναι πολίτης του αυτόχθονου αμερικανικού λαού, της φυλής Σεμινόλ της Οκλαχόμα.

Το Reservation Dogs αφορούσε μια ταλαιπωρημένη αυτόχθονη κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιβιώσει ενάντια στην εχθρότητα των λευκών – και, πιθανώς ακόμη χειρότερα, στην αδιαφορία τους.

Το The Lowdown δεν είναι καν μια συνέχεια όσον αφορά το θέμα, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα συνοδευτικό έργο – το ίδιο έδαφος και οι ίδιες δομές εξουσίας, από διαφορετική οπτική γωνία. Οι καλές προθέσεις του Ρέιμπον βαρύνονται από το ιστορικό τους πλαίσιο.

«Ο Harjo ειδικεύεται σε σοβαρούς, ένθερμους χαζούς. Άνθρωποι που είναι στο πλευρό των αγγέλων, αλλά παραμένουν χαριτωμένα ανόητοι. Άνθρωποι που παραμένουν σταθεροί στις αρχές τους και παίρνουν τον εαυτό τους εξαιρετικά σοβαρά»

Σοβαροί, ένθερμοι χαζοί

Αλλά ακόμα κι αν ο Ρέιμπον αποτυγχάνει συνεχώς να ξεφύγει από το παρελθόν, υπάρχει ακόμα πραγματική γενναιοδωρία στον χαρακτήρα που δημιουργεί ο Harjo. Ο Ρέιμπον είναι ένας άνθρωπος με κίνητρα, τουλάχιστον εν μέρει επειδή το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζεις να προσπαθείς.

«Ο Harjo ειδικεύεται σε σοβαρούς, ένθερμους χαζούς. Άνθρωποι που είναι στο πλευρό των αγγέλων, αλλά παραμένουν χαριτωμένα ανόητοι. Άνθρωποι που παραμένουν σταθεροί στις αρχές τους και παίρνουν τον εαυτό τους εξαιρετικά σοβαρά. Όπως οι ιδεαλιστές, γοητευτικοί έφηβοι στο Reservation Dogs, ο Ρέιμπον δεν θα αφήσει ποτέ την ίδια του την παράλογη συμπεριφορά να τον αποσπάσει από τον στόχο του» παρατηρεί ο Phill Harrison στον Guardian και συνεχίζει:

«Το γεγονός ότι ο Ρέιμπον δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι μπορεί να είναι αυτό το έπαθλο είναι ένα μεγάλο μέρος της διασκέδασης. Αυτό που ξεδιπλώνεται είναι ένα αμερικανικό κυνήγι άγριων χηνών, γεμάτο από ένα σύνολο αξέχαστων χαρακτήρων πικαρέσκο.

»Οι ερμηνείες των δευτερευόντων ρόλων είναι ομοιόμορφα εξαιρετικές – από τον αδιάκριτο ντετέκτιβ Μάρτι του Κιθ Ντέιβιντ μέχρι τον υποκριτικό Ντόναλντ του Κάιλ ΜακΛάχλαν, όλοι προσφέρουν κάτι γλυκό ή απειλητικό, αστείο ή περίεργο. Εν τω μεταξύ, ο Ρέιμπον κάνει γκάφες, μπαίνει χωρίς πρόσκληση σε ιδιωτικές συναντήσεις, τον δέρνουν (επανειλημμένα -γίνεται όλο και πιο μελανιασμένος και θλιβερός όσο προχωρά η σειρά) και πέφτει μεθυσμένος στο κρεβάτι με την έκλυτη πρώην σύζυγο του Ντόναλντ Γουάσμπεργκ, τη Μπέτι Τζο (η λαμπρή Τζιν Τρίπλχορν).

Η γάτα που γαβγίζει

Ο Ρέιμπον φαντάζεται ότι παλεύει για να διατηρήσει μια ιδέα της προοδευτικής Αμερικής, αλλά κρατιέται και από κάτι μέσα του. Τελικά, το The Lowdown είναι μια συγκινητική και εκπληκτικά προσωπική ιστορία, για το σκοπό, τη γήρανση και την ευγενή αποτυχία. Για την αιώνια αλήθεια ότι το ταξίδι είναι πιο σημαντικό από τον προορισμό.

«Δεν υπάρχει γάτα πάνω στο δέντρο που γαβγίζει» λέει ένας έμπορος παλαιών βιβλίων κάποια στιγμή, αλλά ακόμα και αν έχει δίκιο ο Ρέιμπον πρέπει να συνεχίσει να γαβγίζει. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας «ιστορικός της αλήθειας»;

*Το The Lowdown είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+.

*Με στοιχεία από theguardian.com