«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Ήταν μόλις 19 ετών όταν τον έμαθε όλος ο πλανήτης μέσα από την ταινία Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών. Ο ρόλος του συνεσταλμένου παιδιού, που έστω και στο τέλος βρίσκει στη «φωνή» του μετέτρεψε τον Ίθαν Χοκ σε αστέρι πρώτου μεγέθους – έστω κι αν με βάση το σενάριο δεν ήταν εκείνος που προοριζόταν να ξεχωρίσει.

Μπορεί το φιλμ να μην χάρισε κάποια υποψηφιότητα για ένα βραβείο – έστω κι αν ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών ήταν κυνηγούσε 4 Όσκαρ, ισάριθμες Χρυσές Σφαίρες και 5 BAFTA- ωστόσο άνοιξε στον 55χρονο ηθοποιό όλες τις πόρτες των μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ. Και εκείνος με τους διέψευσε, συμμετέχοντας σε μερικές από τις πλέον επιτυχημένες παραγωγές της μεγάλης οθόνης.

Ωστόσο παράλληλα ο Ίθαν Χοκ κέρδισε και τον τίτλο του «δύσκολου», αποφεύγοντας τις πολλές συνεντεύξεις. Ενώ το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν και οι φήμες για απιστία του, δεν έκαναν τα πράγματα καλύτερα. Ωστόσο, ο γνωστός ηθοποιός, δείχνει να μεγαλώνει σαν το παλιό καλό κρασί – και όσο περνούν τα χρόνια δείχνει να έχει πετάξει από πάνω του την εικόνα του περίεργου.

Κάτι που φάνηκε και στη συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες ημέρες στο βρετανικό GQ. Όταν ρωτήθηκε αν «είναι ή όχι κακό να τρώει κάποιος στο κρεβάτι», ο Ίθαν Χοκ αποφάσισε να πάει την απάντησή του ένα βήμα παραπέρα. Ίσως και δύο.

«Απίστευτα χυδαία πράγματα περνούν από το μυαλό μου τώρα» είπε ο 55χρονος σταρ. «Μου αρέσει να τρώω στο κρεβάτι αλλά όχι φαγητό» συνέχισε τρίβοντας το μούσι του, έχοντας ένα… διαβολικό χαμογέλακι στο πρόσωπό του, προτού προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.

Ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ τα τελευταία χρόνια, μιλώντας μέχρι και για την περίοδο του διαζυγίου του με την Ούμα Θέρμαν – ένα θέμα που απέφευγε για χρόνια.

«Ήταν ταπεινωτικό. Ακόμα και καλά πράγματα να έγραφε κάποιος για σένα, αυτό ήταν το συναίσθημα» είχε πει στο GQ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ενώ δύο μήνες μετά, μιλώντας στους NY Times είχε τονίσει:

«Έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο. Αλλά ένα πράγμα που θα πω είναι ότι αν έχεις το προνόμιο να ταξιδεύεις στον κόσμο, συνειδητοποιείς ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τεράστια δυσκολία να παραμείνουν παντρεμένοι».