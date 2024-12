Η European Super League έγινε… Unify League – Το νέο φορμάτ και η απάντηση της UEFA

Νέα διοργάνωση, με 96 ομάδες σε τέσσερις κατηγορίες αναμένεται να κατατεθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια το προσεχές διάστημα στην UEFA, από την Α22 Sports Management.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της European Super League, η εν λόγω εταιρία φέρνει νέα πρόταση στο τραπέζι, με νέο φορμάτ, με τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει την κατηγορία Elite, με 16 ομάδες, Gold, με 16 ομάδες, Silver και Bronze με 32 ομάδες η καθεμιά.

Την ίδια ώρα, η Unify League, θα προβάλλεται ζωντανά μέσω νέας πλατφόρμας και δεν θα υπάρξει συμφωνίας με συνδρομητικά τηλεοπτικά δίκτυα, ανά τον κόσμο. H συμμετοχή θα είναι δωρεάν, αλλά θα υπάρχουν συνδρομές με αποκλειστικά προνόμια, όπως πρόσβαση σε στατιστικά, λιγότερες διαφημίσεις και επιλογή διαφορετικών γωνιών κάμερας για την παρακολούθηση των αγώνων.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A22 Sports, the team behind the Super League, have officially submitted a proposal for a new European competition to UEFA and FIFA.

It’s called the Unify League. 👀 pic.twitter.com/5z3Mvh9J2j

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 17, 2024