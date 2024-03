Οι «Big Six» της Premier League δεν το βάζουν κάτω: Άρχισαν ξανά επαφές με τη European Super League

Νέα εξέλιξη όσον αφορά την πολυσυζητημένη European Super League.

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Τσέλσι και Λίβερπουλ άνοιξαν εκ νέου συζητήσεις με την Α22, σχετικά με τη European Super League και το ενδεχόμενο διεξαγωγής της.

Οι έξι μεγάλοι σύλλογοι της Premier League, γνωστοί ως « Big Six» , ξεκίνησαν εκ νέου τις «ιδιωτικές συνομιλίες» με την A22, την εταιρεία που προωθεί την ESL.

Οι συγκεκριμένες ομάδες ήταν εκ των ιδρυτών του εγχειρήματος στις 19 Απριλίου 2021, αλλά υποχώρησαν και βγήκαν εκτός από την ESL λόγω των σφοδρών αντιδράσεων από τους οπαδούς όλων των συλλόγων.

Ωστόσο, παρά τις παραιτήσεις τωνέξι αγγλικών συλλόγων (και επίσης της Ατλέτικο, Ίντερ, Μίλαν και Γιουβέντους), η Α22 πάντα υποστήριζε ότι όλες αυτές οι ομάδες, κυρίως εκείνες της Premier League, συνεχίζουν να συνδέονται με το έργο και να είναι θετικοί την επανέναρξη της εν λόγω διοργάνωσης.

Η A22 διατηρεί τη δέσμευσή της στην αλλαγή μοντέλου στο ηπειρωτικό ποδόσφαιρο, με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ως τους μοναδικούς πρωτοστάτες και με τον άμεσο στέλεχος Μπερντ Ράιχαρτ ως ορατό εκπρόσωπο. Πολέμιοι της ESL φυσικά συνεχίζουν να είναι οι Αλεξάντερ Τσέφεριν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος της ECA, και Χαβιέρ Τέμπας, πρόεδρος της LaLiga.

🚨 JUST IN: The Premier League Big 6 (Man City, Liverpool, Man United, Chelsea, Arsenal, Tottenham) are back in talks with the Super League following the European Court decision. @CalcioFinanza pic.twitter.com/8OMIswDi83

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 11, 2024