Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικεί αποζημίωση ύψους σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την UEFA για την αποτυχημένη European Super League.

Ο ισπανικός σύλλογος κατηγορεί την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ότι προκάλεσε σοβαρές οικονομικές ζημίες, απώλεια μελλοντικών εσόδων και πλήγμα στη φήμη του, σε συνεργασία με την εταιρεία A22, που βρισκόταν πίσω από τη διοργάνωση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης να απορρίψει τις εφέσεις της UEFA, της Ισπανικής Ομοσπονδίας (RFEF) και της LaLiga, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεκδίκηση των ζημιών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η UEFA παραβίασε σοβαρά τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU).

Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Real Madrid want compensation from Uefa after winning a court appeal in Spain over the failed European Super League 💶 pic.twitter.com/E1WPAIwoHQ — Match of the Day (@BBCMOTD) October 29, 2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Super League, μαζί με άλλες 11 ομάδες, με την προσπάθεια να καταρρέει μέσα σε λίγες ημέρες τον Απρίλιο του 2021, κυρίως λόγω της αντίδρασης των φιλάθλων και της αποχώρησης των αγγλικών συλλόγων.

Παρά τις διαπραγματεύσεις με την UEFA για το τηλεοπτικό μοντέλο και τη διαχείριση της διοργάνωσης, οι συζητήσεις κατέρρευσαν, με τη Ρεάλ να υποστηρίζει ότι η UEFA δεν είχε ποτέ πραγματική πρόθεση συμφωνίας αλλά ήθελε να μπλοκάρει τη Super League.

Η European Super League μετονομάστηκε το 2024 σε «Unify League», με τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα να παραμένουν οι μοναδικές ομάδες που συνεχίζουν να συμμετέχουν, αν και η Καταλανική ομάδα φέρεται να έχει πλησιάσει ξανά την ECA και ενδέχεται να αποχωρήσει.

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό τοπίο, καθώς η διεκδίκηση ενός τόσο μεγάλου ποσού από έναν κορυφαίο σύλλογο μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στα θεσμικά πλαίσια και στις σχέσεις μεταξύ συλλόγων και διοργανωτών.

Η UEFA αντιμετωπίζει πλέον μία από τις μεγαλύτερες νομικές προκλήσεις στην ιστορία της, με πιθανές συνέπειες τόσο οικονομικές όσο και θεσμικές για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.