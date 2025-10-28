Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνει για μεγάλο διάστημα τον Καρβαχάλ
Τα πλάνα της χωρίς τον Ντάνι Καρβαχάλ θα χρειαστεί να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες, καθώς ο Ισπανός δεξιός μπακ, θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο.
Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς άτυχος στάθηκε για ακόμη μία φορά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο κάπτεν της «βασίλισσας» θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες, αφού θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατο που είχε χειρουργηθεί τον Οκτώβριο του 2024, «λόγω παρουσίας ελεύθερου αρθρικού σώματος», όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά στο διάστημα απουσίας του Καρβαχάλ, ωστόσο, όπως εκτιμάται στα ισπανικά ΜΜΕ, ο αμυντικός των Μαδριλένων δεν θα αγωνιστεί για τους επόμενους δύο -ίσως- και τρεις μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δώσει το παρών στο ματς των «μερένχες» απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League (26/11).
«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον αρχηγό μας Ντάνι Καρβαχάλ από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε η παρουσία ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση», ανέφερε η ανακοίνωση των Μαδριλένων.
Η σχετική ανάρτηση
Parte médico de Carvajal.
🔗 https://t.co/sshTbDDNpB pic.twitter.com/qRKNoU1P9B
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2025
