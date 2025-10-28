sports betsson
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνει για μεγάλο διάστημα τον Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 28 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνει για μεγάλο διάστημα τον Καρβαχάλ

Τα πλάνα της χωρίς τον Ντάνι Καρβαχάλ θα χρειαστεί να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες, καθώς ο Ισπανός δεξιός μπακ, θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο.

Σύνταξη
Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς άτυχος στάθηκε για ακόμη μία φορά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο κάπτεν της «βασίλισσας» θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες, αφού θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατο που είχε χειρουργηθεί τον Οκτώβριο του 2024, «λόγω παρουσίας ελεύθερου αρθρικού σώματος», όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά στο διάστημα απουσίας του Καρβαχάλ, ωστόσο, όπως εκτιμάται στα ισπανικά ΜΜΕ, ο αμυντικός των Μαδριλένων δεν θα αγωνιστεί για τους επόμενους δύο -ίσως- και τρεις μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δώσει το παρών στο ματς των «μερένχες» απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Champions League (26/11).

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον αρχηγό μας Ντάνι Καρβαχάλ από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε η παρουσία ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση», ανέφερε η ανακοίνωση των Μαδριλένων.

Η σχετική ανάρτηση

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτο 27.10.25

Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inTickets 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
