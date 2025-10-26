sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Η μητέρα των «μαχών»: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα με φόντο την κορυφή της La Liga (vids)
Ποδόσφαιρο 26 Οκτωβρίου 2025 | 10:16

Η μητέρα των «μαχών»: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα με φόντο την κορυφή της La Liga (vids)

Το απόλυτο clasico, η μητέρα των μαχών. Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπαρτσελόνα στο εντυπωσιακό Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» θα στραφούν το απόγευμα της Κυριακής (26/10, 17:15) τα βλέμματα των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, αφού η μεγάλη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα «μαγνητίζει» το ενδιαφέρον.

Ενα από τα σπουδαιότερα ζευγάρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δύο σύλλογοι με εκατομμύρια φίλους όπου Γης, δύο ομάδες με μερικά από τα πιο λαμπρά αστέρια του αθλήματος, υπόσχονται έντονες συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα, σε ένα ματς που -εκτός όλων των άλλων- αποτελεί και ντέρμπι κορυφής στη La Liga. Ο νικητής του clasico θα αποκτήσει βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα για τη συνέχεια, που προβλέπεται μακρά, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο φυσικά και στο Champions League.

Το ντέρμπι βρίσκει τη «βασίλισσα» να προπορεύεται στη βαθμολογία, με διαφορά δύο βαθμών από τους Καταλανούς. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που θα κοουτσάρει για πρώτη φορά σε clasico (έχει βεβαίως εμπειρίες ως παίκτης της Ρεάλ), μετράει 8 νίκες σε 9 αγώνες στο φετινό ισπανικό πρωτάθλημα και συνολικά 11/12 σε όλες τις διοργανώσεις, όμως αυτό το ένα παιχνίδι που δεν κέρδισε παραμένει… αγκάθι στα πλευρά της: η συντριβή (5-2) από την Ατλέτικο έθεσε ξανά εν αμφιβόλω την ετοιμότητα ανταπόκρισης των «μερένγκες» σε ντέρμπι υψηλής έντασης και απαιτήσεων.

YouTube thumbnail

Οι τέσσερις περσινές ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιούνται εύκολα, έστω κι αν η φετινή Ρεάλ είναι αλλαγμένη, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αγωνιστικής φιλοσοφίας. Η νίκη της Τετάρτης (22/10) επί της Γιουβέντους (1-0) στο Champions League ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να δώσει ώθηση στους Μαδριλένους, όμως το clasico είναι διαφορετική υπόθεση…

Από την πλευρά τους, οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν στη σεζόν με στόχο να συνεχίσουν από εκεί που… σταμάτησαν στην περσινή ονειρική χρονιά τους, όταν κατέκτησαν όλους τους διαθέσιμους εγχώριους τίτλους, αλλά μέχρι τώρα τους λείπει η σταθερότητα.

Κάτι οι πολλοί και συχνοί τραυματισμοί, κάτι η καλύτερη προετοιμασία των αντιπάλων στην προωθημένη αμυντική γραμμή και το τεχνητό οφσάιντ του Χάνσι Φλικ, κάτι η διαφαινόμενη έλλειψη ενέργειας, που είναι απαραίτητη για το ασφυκτικό πρέσινγκ που εφαρμόζει, η Μπαρτσελόνα έχει παρουσιάσει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που της έχουν στοιχίσει ως τώρα δύο «στραβοπατήματα» στη La Liga: μία ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγεκάνο (σε ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να το χάσει) και μία «βαριά» ήττα (4-1) από τη Σεβίλη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι Καταλανοί χρειάστηκαν ένα γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις για να νικήσουν (2-1) την Τζιρόνα, όμως το 6-1 επί του Ολυμπιακού την Τρίτη (21/10) τους… έφτιαξε τη διάθεση ενόψει «Μπερναμπέου».

YouTube thumbnail

Με απουσίες και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα

Οι δύο ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς φέτος, η Ρεάλ στην άμυνα και η Μπαρτσελόνα στην επίθεση, αλλά τα προβλήματα για τους δύο προπονητές μειώνονται. Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα έχει τον Ρούντιγκερ και -πιθανότατα- τον Αλάμπα, επιστρέφει όμως ο Χάουσεν και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι οι Αλεξάντερ-Αρνολντ και Καρβαχάλ, η ταυτόχρονη απουσία των οποίων είχε δημιουργήσει μεγάλο κενό στη δεξιά πλευρά.

Ο Χάνσι Φλικ θα έχει -εκτός απροόπτου- κανονικά στη διάθεσή του τον Ραφίνια και τον Φεράν Τόρες (ο τελευταίος ήταν και στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε), ενώ ο Ντάνι Ολμο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Σίγουρα εκτός είναι για τους «μπλαουγκράνα» ο Λεβαντόφσκι, ο χειρουργημένος Γκάβι και ο βασικός τερματοφύλακας, Ζοάν Γκαρσία.

Στη σκιά του clasico, η 10η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος περιλαμβάνει κι άλλα ενδιαφέροντα ματς. Η Βαλένθια, που μετά το καλό ξεκίνημα μετράει τέσσερις αγώνες χωρίς νίκη και έχει μείνει πίσω -για άλλη μία χρονιά- υποδέχεται το Σάββατο (25/10) στο «Μεστάγια» τη γειτονική Βιγιαρεάλ, η οποία θέλει το «τρίποντο» για να διατηρηθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης. Ενα βαθμό πίσω της ακολουθούν Μπέτις και Ατλέτικο, που αναμετρώνται το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» της Σεβίλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της La Liga:

Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1

(19′ πέν, 36′ Ογιαρθαμπαλ – 30′ Γκούντελι)

Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3

(64′ πεν., 90′ πεν. Στουάνι, 84′ Ουνάι-38′ πεν. Βίνιας, 58′ Ροντόν, 90’+ Κάρμο)

Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0

(47′ Ρομέρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1

(75′ Μαγιοράλ)

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2

(45′ πέν. Μορένο, 57′ Κομεσάνα)

Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10

Οσασούνα-Θέλτα 26/10

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 26/10

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
Premier League 26.10.25

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε και την Μπράιτον (4-2), έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τον Ρούμπεν Αμορίμ και «πάτησε» τετράδα – Το «restart» των κόκκινων διαβόλων, τα «κλειστά αυτιά» του Πορτογάλου και η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
Euroleague 26.10.25

Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στις 13:00 από τη Μύκονο Betsson, ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σύνταξη
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)
Euroleague 26.10.25

«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο αναλυτής διαιτησίας και πρώην ρέφερι, Σίλβιο Κορίας σχολίασε τις φάσεις στο Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και ξεκαθαρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ και… 3/3 (117-100) – Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)
Μπάσκετ 26.10.25

Ασταμάτητοι οι Θάντερ και... 3/3 (117-100) - Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 133-111 τους Φοίνιξ Σανς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη ένα triple-double, ενώ οι Θάντερ πήραν τη νίκη με 117-100 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έκαναν το 3/3- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Σύνταξη
Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Αστέρα Τρίπολης (26/10, 17:30) και Βόλο (19:30), αντίστοιχα, για την 8η αγωνιστική της Super League – «Πρώτη» για Μπενίτεθ, «τρίποντο» πρωτιάς θέλει ο Δικέφαλος.

Σύνταξη
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»

Ο Άρης Betsson πήρε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Πανιώνιο με 90-73 και πανηγγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τελευταίους τους «κυανέρυθρους».

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης
Ελλάδα 26.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης

Χθες η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
