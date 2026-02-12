Μπιλμπάο – Σοσιεδάδ 0-1: «Διπλό» και προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου
Η Σοσιεδάδ νίκησε με 1-0 στην έδρα της Μπιλμπάο και έγινε το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου.
Το πρώτο βήμα για τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας έκανε η Σοσιεδάδ που επικράτησε με 1-0 της Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Αήττητοι με δύο νίκες και μία ισοπαλία οι φιλοξενούμενοι φέτος στα ντέρμπι των Βάσκων και στις 4 Μαρτίου θα έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν την πρόκριση στο «Ανοέτα».
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε ο Τουριέντες σε κενό τέρμα από ασίστ του Γκέδες στο 62′. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα η Σοσιεδάδ είχε και δοκάρι με τον Μαρίν σε τελείωμα εξ επαφής, σε ένα παιχνίδι που γενικότερα είχε ελάχιστες καλές φάσεις και κακό θέαμα.
Οι συνθέσεις:
Μπιλμπάο: Παντίγια, Λέκουε, Μονρεάλ, Λαπόρτ, Ανταμά, Ρέγο (56’Σέλτον), Χαουρεγκιθάρ (82’Βέσγα), Ινιάκι Γουίλιαμς (56’Νίκο Γουίλιαμς), Ουνάι Γκόμεθ (56’Ντε Γκαλαρέτα), Ρ.Ναβάρο (56’Σεράνο), Γκουρουθέτα.
Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Αραμπούρου (74’Αρίτς), Μαρτίν, Τσαλέτα-Τσαρ, Σέρχιο Γκόμεθ, Σολέρ (84’Ερέρα), Μαρίν (85’Οντριοθόλα), Τουριέντες (74’Τουριέντες), Γκέδες (95’Οτσιένγκ), Ογιαρθάμπαλ.
