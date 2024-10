Star Wars: Κράνος «Stormtrooper» πωλείται έως και 500.000 λίρες σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Ανά καιρούς ακούμε αστρονομικά ποσά ως τιμές πώλησης σε δημοπρασίες ανά τον κόσμο. Αυτή τη φορά, την προσοχή μας τράβηξε ένα κρανος «Stormtrooper» των «Star Wars». Το εν λόγω κράνος φορέθηκε από «Stormtrooper» σε ταινία του franchise «Star Wars» εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 500.000 λίρες Αγγλίας σε δημοπρασία αναμνηστικών στο Λονδίνο.

A screen-matched Star Wars Stormtrooper helmet could fetch up to £500,000 at an entertainment memorabilia auction in London.https://t.co/rjfkEtGkJU

