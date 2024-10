Από τους εμετούς στις λιποθυμίες: Η ταινία «Terrifier 3» σκορπάει τον τρόμο μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες

Ήταν την περασμένη εβδομάδα όταν το θρίλερ «Terrifier 3» έκανε πρεμιέρα στους αγγλικούς κινηματογράφους και σκόρπισε τον τρόμο στους θεατές. Τα ρεπορτάζ, τότε, έλεγαν ότι τουλάχιστον 9 άνθρωποι έφυγαν στα πρώτα λεπτά του φιλμ του Ντάμιεν Λεόνε, ένας έπαθε κρίση πανικού και ένας άλλος έκανε εμετό μέσα στην αίθουσα.

Δεν είναι κρυφό ότι το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς «Terrifier» περιέχει ακραίες σκηνές βίας. Τόσο έντονες, που όπως παραδέχθηκε και ο Αμερικανός σκηνοθέτης «με απέρριψαν όλα τα στούντιο του Χόλιγουντ με τα οποία έκανα ραντεβού».

Και τώρα το φιλμ του… ταξίδεψε στην Αυστραλία και τα πράγματα ήταν το ίδιο άσχημα για τους θεατές. Μάλιστα, η κριτικός κινηματογράφου Έμα Κλαρκ, που βρέθηκε στην προβολή της ταινίας στο Περθ, έγραψε ότι δύο άτομα λιποθύμησαν κατά την διάρκεια του φιλμ. «Ο ένας ήταν ένας νεαρός άνδρας, όπου ήρθε και τον πήρε ένας φίλος του» έγραψε η Κλαρκ και συμπλήρωσε: «Το δεύτερο άτομο ήταν μια νεαρή γυναίκα, η οποία τρέχοντας για να πάει στο μπάνιο έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της. Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο».

‘Traumatising’ horror sequel leaves two Perth moviegoers unconscious with one falling down the stairs and cutting her head open https://t.co/hOlrh97vaz pic.twitter.com/MZwol8lZ3d

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 8, 2024