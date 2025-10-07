magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
07 Οκτωβρίου 2025

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Τον τελευταίο έναν χρόνο ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μίντια – κυρίως η κόντρα του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γνωστός υποστηρικτής των  Δημοκρατικών, ο 64χρονος σταρ της μεγάλης οθόνης έχει ανοίξει ουκ ολιγες φορές «πόλεμο» με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ – έστω κι αν εδώ και χρόνια δεν μένει εκεί μαζί με την Αμάλ Κλούνεϊ και τα δίδυμα παιδιά τους.

Ήταν λίγο μετά τη γέννηση της Έλα και του Αλεξάντερ το 2017 όταν η οικογένεια Κλούνεϊ αποφάσισε να μετακομίσει σε μια φάρμα στη γαλλική επαρχία και σε συνέντευξή του στο Esquire, ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε να εξηγήσει τους λόγους της απόφασής τους.

«Ανησυχούσα που θα μεγάλωναν τα παιδιά στο Λος Άντζελες, μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη μεταχείριση στη ζωή» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και συνέχισε: «Δεν θέλω τα παιδιά μου να ανησυχούν για τους παπαράτσι στο δρόμο. Δεν θέλω ο Τύπος να τα συγκρίνει με άλλα παιδιά διασήμων. Στη Γαλλία δεν δίνουν δεκάρα για τη φήμη».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μεγάλο μέρος των δικών του παιδικών χρόνων το πέρασε σε φάρμα στην ύπαιθρο των ΗΠΑ. «Όταν ήμουν παιδί δεν μου άρεσε, αλλά τώρα βλέπω τη διαφορά. Δεν είναι συνεχώς μπροστά από ένα iPad, τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι, πλένουν τα πιάτα τους. Είναι μια πιο ωραία ζωή».

Γενικότερα ο Τζορτζ Κλούνεϊ περνάει μια περίοδο που αδιαφορεί για τη γνώμη των άλλων και του Τύπου. Η παρθενική του εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ με το Good Night and Good Luck ήταν άκρως επιτυχημένη, ενώ η νέα ταινία Jay Kelly που πρωταγωνιστεί θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί για τα φετινά Όσκαρ.

Έτσι όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο Vanity Fair ποια είναι η γνώμη σου για όσους λένε ότι εδώ και χρόνια παίζει απλά τον… εαυτό του, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη.

«Χέστηκα! Έχω παίξει στην κωμωδία  O Brother [Where Art Thou?]’ και μετά στο δράμα Syriana. Άρα αν αυτό πιστεύουν δεν δίνω δεκάρα. Έχει δοκιμάσει κάποιος από αυτούς να παίξει τον εαυτό του; Δεν είναι εύκολο» είπε ειρωνικά.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Maja Smiejkowska

