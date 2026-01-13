«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Τι κι αν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της 7ης Τέχνης, πρωταγωνιστής σε μερικές από τις γνωστότερες υπερπαραγωγές της μεγάλης οθόνης, βραβευμένος με Όσκαρ και με περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια; Η οικογενειακή ζωή του Ματ Ντέιμον είναι ο ορισμός του αντι-Χόλιγουντ.

Ο 55χρονος ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογράφος όχι απλά έχει κρατήσει τη προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά την έχει εντελώς κάτω από το ραντάρ. Οι πληροφορίες που δίνει για αυτήν είναι με το σταγονόμετρο.

Ο Ματ Ντέιμον γνώρισε τη Λουτσιάνα Μποζάν το 2003 στο Μαϊάμι ενώ εκείνος γύριζε την ταινία Stuck on You κι εκείνη ήταν barwoman σε ένα γνωστό μπαρ της περιοχής. Σε κάποιο από τα διαλείμματα των γυρισμάτων, ο ηθοποιός και το crew του φιλμ πήγαν για ένα ποτό στο μαγαζί και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν, έχουν αποκτήσει τρία κορίτσια – ενώ ο Ντέιμον έχει υιοθετήσει και την κόρη της Λουτσιάνα από τον πρώτο της γάμο. Η 49χρονη, γεννημένη στην Αργεντινή, έχει δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις σε αυτές τις δύο δεκαετίες, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της αρχίζουν και τελειώνουν σε μερικές πρεμιέρες του συζύγου της.

Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, ο Ματ Ντέιμον αποφάσισε να δώσει μια ακόμα πληροφορία για τη σύζυγό του, ως καλεσμένος στο podcast The Howard Stern Show μαζί με τον Μπεν Άφλεκ. Ο 55χρονος αποκάλυψε πως όταν η Λουτσιάνα είδε για πρώτη φορά το Good Will Hunting της άρεσε ο κολλητός του.

«Είναι αλήθεια. Λίγους μήνες αφού είχαμε ξεκινήσει να βγαίνουμε, μου είπε πως όταν πήγε με την κολλητή της σινεμά να δουν την ταινία, της άρεσε ο Μπεν» είπε ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος αντέδρασε με αρκετό χιούμορ. «’Δηλαδή είσαι με τον λάθος φίλο;’ της απάντησα».

Τελικά λίγο καιρό μετά η Λουτσιάνα γνώρισε και τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος μόνο καλά λόγια έχει να πει για εκείνη. «Είναι ένα φανταστικό άτομο και πάρα πολύ καλή φίλη».

Οι δύο κολλητοί έχουν βγει αυτές τις μέρες στη… γύρα για την προώθηση της νέας τους ταινίας The Rip που θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου. Και Λουτσιάνα Μποζάν είναι μια από τους παραγωγούς του φιλμ.