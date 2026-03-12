newspaper
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 19:29

Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, με πρωτοβουλία της Αριστεράς και συγκεκριμένα του αντιπροέδρου της LEFT Κώστα Αρβανίτη, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), όπως κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, κατάφερε να μπει στη συζήτηση η αναφορά στο και δυστύχημα της Αδαμούθ, στην Ισπανία, ώστε τα βέλη να στραφούν και κατά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η συζήτηση έγινε με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, των Φιλελευθέρων και του κόμματος της Μελόνι.

Η παρέμβαση Αρβανίτη

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, στην παρέμβασή του τόνισε πως «το ελληνικό κράτος χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές κωλυσιεργεί στο αίτημα των συγγενών για την εκταφή των θυμάτων ώστε να μάθουν τι προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους».

Αναφερόμενος στον Έλληνα επίτροπο μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα, ανέδειξε «τέσσερις εγκληματικές ενότητες» και ζήτησε απαντήσεις.

«Ποιος και γιατί και ποια η ευθύνη της Κομισιόν και του ΕΡΑ για την μη εκτέλεση της σύμβασης 717;

Γιατί δεν υπήρχαν συστήματα τηλεδιοίκησης όπως είχε επανειλημμένα καταγγελθεί επίσημα τόσο από τα σωματεία όσο και εντός του ελληνικού κοινοβουλίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί στην Ευρώπη του 21ου αιώνα τα τρένα πήγαιναν σε μονή γραμμή ενώ η Κομισιόν έχει δώσει δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Είναι σαφές ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διασφάλιση του τόπου δυστυχήματος και της προστασίας των ζωτικών στοιχείων».

Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, «η τηλεδιοίκηση ακόμη αγνοείται, και οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι ταλαιπωρούνται από διαρκείς επικίνδυνες δυσλειτουργίες» ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης

Και ρώτησε: αυτό για την Κομισιόν συνιστά κανονικότητα στη διαδικασία επί παραβάσει;

«Σήμερα, 12 Μαρτίου, που τα τρένα κινούνται, ποιος εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο;

Εσείς; Ο κύριος Κυρανάκης, υπουργός μεταφορών της Ελλάδος; η ο θεός ο ίδιος;», κατέληξε.

Η παρέμβαση Μανιάτη

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, υπογράμμισε ότι η τραγωδία των Τεμπών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση είχε ολοκληρώσει εγκαίρως τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση των σιδηροδρόμων, η οποία είχε υπογραφεί το 2014 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2016.

Ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και κάλεσε τις ευρωπαϊκές αρχές να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των κανόνων στην Ελλάδα αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.

Παράλληλα κατήγγειλε την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία των Τεμπών με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Γ. Μανιάτης άσκησε επίσης έντονη κριτική στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από την Ελληνική Κυβέρνηση μετά το δυστύχημα, σημειώνοντας ότι αντί για ουσιαστική έρευνα ο κύριος στόχος ήταν η συγκάλυψη και η προστασία των κυβερνητικών αξιωματούχων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διοχέτευση των χαλκευμένων συνομιλιών σε φιλικά προς την κυβέρνηση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας, αλλά και την εργαλειοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή για την προστασία των αρμόδιων υπουργών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «τα θύματα των Τεμπών ζητούν τη δικαίωσή τους».

World
Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Κόσμος
Ιράν: «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εμπλέξουν ξανά σε πόλεμο – Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί»

Ιράν: «Δεν θα επιτρέψουμε να μας εμπλέξουν ξανά σε πόλεμο – Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί»

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Επιστολή στη Βουλή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σύνταξη
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Επιστολή στη Βουλή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σύνταξη
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
