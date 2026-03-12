Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, με πρωτοβουλία της Αριστεράς και συγκεκριμένα του αντιπροέδρου της LEFT Κώστα Αρβανίτη, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), όπως κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, κατάφερε να μπει στη συζήτηση η αναφορά στο και δυστύχημα της Αδαμούθ, στην Ισπανία, ώστε τα βέλη να στραφούν και κατά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η συζήτηση έγινε με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, των Φιλελευθέρων και του κόμματος της Μελόνι.

Η παρέμβαση Αρβανίτη

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, στην παρέμβασή του τόνισε πως «το ελληνικό κράτος χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές κωλυσιεργεί στο αίτημα των συγγενών για την εκταφή των θυμάτων ώστε να μάθουν τι προκάλεσε τον θάνατο των ανθρώπων τους».

Αναφερόμενος στον Έλληνα επίτροπο μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα, ανέδειξε «τέσσερις εγκληματικές ενότητες» και ζήτησε απαντήσεις.

«Ποιος και γιατί και ποια η ευθύνη της Κομισιόν και του ΕΡΑ για την μη εκτέλεση της σύμβασης 717;

Γιατί δεν υπήρχαν συστήματα τηλεδιοίκησης όπως είχε επανειλημμένα καταγγελθεί επίσημα τόσο από τα σωματεία όσο και εντός του ελληνικού κοινοβουλίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί στην Ευρώπη του 21ου αιώνα τα τρένα πήγαιναν σε μονή γραμμή ενώ η Κομισιόν έχει δώσει δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Είναι σαφές ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διασφάλιση του τόπου δυστυχήματος και της προστασίας των ζωτικών στοιχείων».

Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, «η τηλεδιοίκηση ακόμη αγνοείται, και οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι ταλαιπωρούνται από διαρκείς επικίνδυνες δυσλειτουργίες» ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης

Και ρώτησε: αυτό για την Κομισιόν συνιστά κανονικότητα στη διαδικασία επί παραβάσει;

«Σήμερα, 12 Μαρτίου, που τα τρένα κινούνται, ποιος εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο;

Εσείς; Ο κύριος Κυρανάκης, υπουργός μεταφορών της Ελλάδος; η ο θεός ο ίδιος;», κατέληξε.

Η παρέμβαση Μανιάτη

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, υπογράμμισε ότι η τραγωδία των Τεμπών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση είχε ολοκληρώσει εγκαίρως τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση των σιδηροδρόμων, η οποία είχε υπογραφεί το 2014 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ήδη από το 2016.

Ο κ. Μανιάτης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίσιμο ρόλο να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και κάλεσε τις ευρωπαϊκές αρχές να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή των κανόνων στην Ελλάδα αφού όπως φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.

Παράλληλα κατήγγειλε την προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία των Τεμπών με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Γ. Μανιάτης άσκησε επίσης έντονη κριτική στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από την Ελληνική Κυβέρνηση μετά το δυστύχημα, σημειώνοντας ότι αντί για ουσιαστική έρευνα ο κύριος στόχος ήταν η συγκάλυψη και η προστασία των κυβερνητικών αξιωματούχων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διοχέτευση των χαλκευμένων συνομιλιών σε φιλικά προς την κυβέρνηση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας, αλλά και την εργαλειοποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή για την προστασία των αρμόδιων υπουργών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «τα θύματα των Τεμπών ζητούν τη δικαίωσή τους».