Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

Με μία ιδιαίτερη σκληρή ανακοίνωση, επανέρχεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στα όσα διαδραματίζονται στο δικαστήριο της Λάρισας, ενόψει της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που ξεκινά την Δευτέρα, κατηγορώντας τόσο την Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και την Μαρία Καρυστιανού για τη «δηλωμένη πρόθεσή τους», όπως υπογραμμίζει, «να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών».

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης», σημειώνει η Ένωση και τονίζει χαρακτηριστικά: «Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία».

«Αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση δικαιοσύνης»

Οι δικαστές και εισαγγελείς επισημαίνουν πως «είναι δηλωμένη πρόθεσή τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών», ενώ σημειώνουν ότι «έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη».

«Μοναδικός στόχος τους», υπογραμμίζουν, «είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς».

Και προειδοποιούν πως «δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Νωρίτερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων χαρακτήρισε, με ανακοίνωσή της, ως «κουραστικά επικίνδυνη» και «επαγγελματία συκοφάντη», κατηγορώντας την για παρανοϊκά σενάρια και για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης για τα Τέμπη.