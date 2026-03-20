Τέμπη: «Επαγγελματία συκοφάντη» χαρακτηρίζει η Ένωση Δικαστών την Κωνσταντοπούλου μετά τις σκληρές δηλώσεις της για τη δίκη

Με πολύ σκληρή ανακοίνωση απαντά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις βαριές κατηγορίες που εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου εναντίον δικαστών, μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Το συνδικαλιστικό όργανο των δικαστικών λειτουργών εξέδωσε δελτίο Τύπου με τίτλο «Kουραστικά επικίνδυνη», χαρακτηρίζοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου «επαγγελματία συκοφάντη» και κατηγορώντας τη για παρανοϊκά σενάρια και για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης για τα Τέμπη που ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Είχαν προηγηθεί οι επιθετικές δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου εναντίον δικαστών, μετά τη νέα διακοπή της δίκης για τα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία και την άρνηση να δοθούν αντίγραφα του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας. «Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουνε αποκρυφτεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Οργή για τη διαδικασία της δίκης εξέφρασε και η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της, στην οποία μάλιστα κάνει λόγο για επιβεβαίωση της ύπαρξης «κυκλώματος στο δικαστήριο της Λάρισας, που καταστρέφει και «μπαζώνει» στοιχεία, σε συνέχεια του μπαζώματος της ανάκρισης από τον διορισμένο μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού, ανακριτή, κ. Μπακαΐμη».

Την ανάρτησή της συνοδεύει με μία φωτογραφία, στην οποία φαίνονται δίπλα της η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι.

Η ανακοίνωση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει: «Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός – επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Κωνσταντοπούλου: Εκβιαζόμενοι δικαστές

Εξερχόμενη από την αίθουσα του δικαστηρίου και μετά την ανακοίνωση για διακοπή της δίκης λόγω αδιαθεσίας της Προέδρου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε: «Από το πρωί σήμερα, από τις 9 η ώρα και επί 3 ώρες συγγενείς, δικηγόροι, γονείς, άνθρωποι που χάσανε τους ανθρώπους τους, τους σκοτώσανε τους ανθρώπους τους, και προσκρούσανε σε μία στημένη ανάκριση, και τώρα τους ετοιμάζουνε μία στημένη δίκη την επόμενη Δευτέρα, ζητάνε τα πειστήρια που κατασχέθηκαν από το δικαστήριο στις 6, 7 και 9 Μαρτίου, και αποτυπώνουν τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων. Πειστήρια που αποκαλύψαμε εμείς ότι υπάρχουν, γιατί ο ανακριτής τα έθαψε και οι πραγματογνώμονες τα κράτησαν κρυμμένα. Εδώ και 9 μέρες έχει διακοπεί κάθε διαδικασία με μία σκηνοθετημένη ή αληθινή κατάρρευση επί της έδρας της δικαστή που ήτανε αρμόδια να χορηγήσει τα αντίγραφα αυτών των πειστηρίων».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατονομάζοντας τους δικαστικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση και καταγγέλλοντας ότι ακολουθούσε τους δικαστές ασφαλίτης με πολιτικά, τόνισε: «Θέλω να δηλώσω με όλη την ένταση της ψυχής μου ότι είμαστε ενώπιον μίας αυτόφωρης, κακουργηματικής και αξιόποινης συμπεριφοράς δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι από την Τρίτη 10 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, εμποδίζουν την πρόσβαση γονέων, συγγενών και συνηγόρων στα κατασχεμένα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά που αποτυπώνουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία ήθελε να κρύψει η κυβέρνηση. Είμαστε ενώπιον αξιόποινων πράξεων για τις οποίες θα γίνουν μηνύσεις τώρα από τους συγγενείς, που είναι ενωμένοι σε αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη μάχη και χρειάζονται την στήριξη όλης της κοινωνίας απέναντι σε ένα παρακράτος που φτάνει να τους παρακολουθεί, που φτάνει να στέλνει ασφαλίτες να παρακολουθούν τους συγγενείς και να μην δηλώνουν τα στοιχεία τους. Και να μην δηλώνουν πώς ονομάζονται, με ποια εντολή είναι εκεί, αλλά την ίδια ώρα να κρατούν στοιχεία και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς.

Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουνε αποκρυφτεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω ως συνήγορος την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές. Είδαμε σήμερα μία πρόεδρο να τρέμει μπροστά μας και να παίρνει τηλέφωνα μπροστά μας, την πρόεδρο υπηρεσίας. Είδανε οι συνάδελφοι και οι συγγενείς την περασμένη Τρίτη μια άλλη πρόεδρο να καταρρέει κλαίγοντας επί της έδρας και γνωρίζουμε ότι στις 10 Μαρτίου ήταν εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης. Αυτός που είναι πολυγραφότατος σε δελτία τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, επιτιθέμενος σε εμάς, στους συγγενείς, στους συνηγόρους, σε όποιον αμφισβητεί τις διαδικασίες που γίνονται εδώ και υπερασπιζόμενος επίορκους δικαστές και εισαγγελείς και υπεραμυνόμενος αξιόποινων πράξεων. Τι ήρθε να κάνει ο κύριος Σεβαστίδης στις 10 Μαρτίου εδώ;

Γιατί κατέρρευσε η πρόεδρος επί της έδρας και έχει εξαφανιστεί; Τι έχει πάθει η πρόεδρος που δεν το ξέρει ούτε η εισαγγελέας, ούτε η γραμματέας, ούτε κανείς και δικαιολογεί αναρρωτική άδεια για άγνωστη αιτία και άγνωστη ασθένεια μέχρι τις 30 Μαρτίου; Η δική μας απόφαση και πεποίθηση είναι ότι μόνον ο αγώνας εκείνων που έχασαν τους ανθρώπους τους, εκείνων που τους σκότωσαν τους ανθρώπους τους, μόνον αυτός ο αγώνας μπορεί να φέρει την αλήθεια. Ζητάμε την κίνηση της αυτόφορης διαδικασίας κατά των εμπλεκόμενων δικαστών και εισαγγελέων και υπαλλήλων και θα πράξουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Δηλώσεις έξω από το δικαστικό μέγαρο έκανε και η Μαρία Καρυστιανού. «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είμαστε σε ένα δικαστικό μέγαρο στο οποίο ψάχνουμε να βρούμε τους εισαγγελείς, οι οποίοι φεύγουν χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι μόλις γυρίσουμε την πλάτη μας. Κλειδώνουν γραφεία, εξαφανίζονται από τους χώρους, μένουν γραμματείς οι οποίες δεν γνωρίζουν να μας δώσουν καμία πληροφορία, και μας ζητάνε αιτήσεις: «Κάντε μία αίτηση, ξανακάνετε μία αίτηση». Έτσι προχωρά η υπόθεση στο έγκλημα των Τεμπών», δήλωσε μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού, που επίσης άφησε αιχμές για εκβιαζόμενους δικαστικούς. «Πραγματικά έχει καταλυθεί πλήρως ο θεσμός της δικαιοσύνης. Μέσα υπάρχουν τρομαγμένοι άνθρωποι, φοβισμένοι. Εκβιάζονται; Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ανοίγουν τον ποινικό κώδικα, ψάχνουν να βρουν παραθυράκια για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, και δεν μπορούν».

Καρυστιανού: Καταδικάζουμε το μπάζωμα και τη συγκάληψη

Αρκετές ώρες μετά η κυρία Καρυστιανού έκανε και ανάρτηση εξηγώντας τι έχει συμβεί με το αίτημα συγγενών να τους παρασχεθεί το κατασχεμένο υλικό της δικογραφίας, την οποία συνόδευσε με την παραπάνω φωτογραφία:

«Πόση ντροπή! Είμαστε από το πρωί και μέχρι τώρα ώρα 20.30, πάνω από δέκα ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Λαρισας! Ήρθαμε για τη δίκη με τα εξαφανισμένα βίντεο. Να θυμηθούμε ότι λίγες μέρες στην τελευταία δικάσιμο της ίδιας δίκης, αμέσως μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδη, η Πρόεδρος ζήτησε δακρυσμένη συγγνώμη και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Σήμερα η ίδια Προεδρος απουσίαζε, χωρίς κανείς να απαντά στα ερωτήματα για τον λόγο για την αναρρωτική άδεια που έλαβε και χωρίς βέβαια στοιχειωδώς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει για την προδιαγεγραμμένη διακοπή της δίκης τους συγγενείς και τους δικηγόρους.

Έτσι στην έδρα ανέβηκε σήμερα ένας αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες ανακοίνωσε σε συγγενείς και δικηγόρους —που ταξίδεψαν από τα χαράματα για να είναι παρόντες στις 9:00 π.μ.— ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 2/4. Τέτοια απαξίωση!

Αυτό όμως που ακολούθησε είναι πραγματικά απίστευτο και επιβεβαιώνει την ύπαρξη κυκλώματος στο δικαστήριο της Λάρισας, που καταστρέφει και «μπαζώνει» στοιχεία, σε συνέχεια του μπαζώματος της ανάκρισης από τον διορισμένο μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού, ανακριτή, κ. Μπακαΐμη.

Ζητήσαμε να μας παραδοθεί αντίγραφο του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας όπως ως διάδικοι δικαιούμαστε και όπως είχαμε εγγράφως σε προγενέστερο χρόνο αιτηθεί. Μιας κατάσχεσης δήθεν κατεπείγουσας που όμως έγινε σε τέσσερις δόσεις με μεσολάβηση ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου, και η οποία μόνο «επείγουσα» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Όμως, η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου κατά τον νόμο πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των κατασχεθέντων, κ. Μυλωνά, όλως τυχαίως έλειπε και δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο στις κλήσεις που της έκανε από το δικαστήριο η γραμματέας της.

Κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκονταν τα πειστήρια. Ψάχναμε επί πέντε ώρες… Από τον Άννα στον Καϊάφα, μπροστά σε κλειδωμένες πόρτες και ανήξερους γραμματείς. Πέντε ώρες να ανεβοκατεβαίνουμε ορόφους, ψυχικά ράκη, βιώνοντας την κοροϊδία και νιώθοντας απέραντη λύπη για την κατάντια της Δικαιοσύνης. Και θλίψη για ανθρώπους με θεσμικό ρόλο, λειτουργούς που έδωσαν όρκο να τηρούν το καθήκον τους, να τρέμουν και να ψελλίζουν: «δώστε μου λίγο χρόνο να σας απαντήσω»!

Και το κερασάκι στην τούρτα!

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας έκανε εν τέλει δεκτή την αίτηση μας να λάβουμε αντίγραφα των κατασχεθέντων, πλην όμως εν συνεχεία μετά από παρέμβαση της Προϊσταμένης, η Πρόεδρος ανακάλεσε τις έγγραφες αποφάσεις της για λήψη αντιγράφων! Και έτσι η διαδικασία λήψης αντιγράφων των κατασχεθέντων που είχε ξεκινήσει , ξαφνικά σταμάτησε! Και ενώ εξελισσόταν αυτή η τραγική διαδικασία, ο κ. Σεβαστίδης, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Πρωτοδικείο Λάρισας, την ίδια ημέρα που λιποθύμησε η Πρόεδρος της έδρας, έσπευσε και εξέδωσε δελτίο τύπου συγχαίροντας τους δικαστές για το έργο τους! Ντροπή.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι έχουν μέσα και τι δείχνουν τα κατασχεθέντα για να γίνεται τόσος πόλεμος για να αποκλειστεί η πρόσβαση μας! Κατρακυλάμε σε γκρεμό διότι η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη, όχι στα λόγια. Καταδικάζουμε τη βασιλεία της ομερτά στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας και όχι μόνο. Καταδικάζουμε το «μπάζωμα» και τη συγκάλυψη. Και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε μέχρι όλοι οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην αληθινή δικαιοσύνη και στον Ελληνικό λαό!»