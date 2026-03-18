«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Οι υποθέσεις σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις συνεχίζονται, δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές». Τη βόμβα για τα πεπραγμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα έριξε η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη.

Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων ότι ήδη η περίφημη δεύτερη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμπεριέχει αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και εν συνεχεία θα διαβιβαστεί εκ νέου στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για τα περαιτέρω. Αυτό λογικά σημαίνει ότι είναι ζήτημα ημερών όπως η δικογραφία να βρεθεί στη Βουλή.

Πέραν αυτού όμως, η αναφορά της κας Κοβέσι για «πολλές υποθέσεις» σημαίνει ότι το σήριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλά επεισόδια ακόμα και ουδείς γνωρίζει που θα σταματήσει. Συν τοις άλλοις ελλοχεύει ο κίνδυνος νέων γενναίων προστίμων στην περίπτωση που η χώρα βρεθεί να έχει εισπράξει και πάλι παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Ενημέρωση της Επιτροπής Libe

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν λίγο στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της ενημέρωσης της Επιτροπής Libe του Ευρωκοινοβουλίου για τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε όλες τις χώρες-μέλη και για τις δικογραφίες των σκανδάλων και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επρόκειτο δηλαδή για την παρουσίαση της έκθεσης της Εισαγγελίας για το έτος 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέχεια η κα Κοβέσι δέχθηκε ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι θέλησαν να εκμαιεύσουν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα θετικά σχόλια αναφορικά με τη συνεργασία που παρέχει στους εισαγγελείς η κυβέρνηση. Η κα Κοβέσι ήταν μάλλον σκωπτική στην απάντησή της και επί της ουσίας απέφυγε να απονείμει τα εύσημα που προσδοκούσαν τόσο ο κ. Αυτιάς, όσο και η κα Βόζενμπεργκ.

Tο άρθρο 86 και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι η κα Κοβέσι όταν είχε βρεθεί στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες είχε αναφερθεί στο άρθρο 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών) και στην ανάγκη αναθεώρησής του καθώς αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πει ότι «τα άσχημα νέα είναι ότι, όπως στην υπόθεση των Τεμπών, η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει έως εκεί που μπορούσε λόγω Συντάγματος. Τα καλά νέα ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτήν εμπλέκονται περισσότερα από 10 πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ. Η πλειοψηφία των πολιτικών που ακούγονται στις ακροάσεις της ΕΛΑΣ φαίνεται να προέρχονται από το κυβερνών κόμμα και αφορούν κατά κύριο λόγο σε παρεμβάσεις για ρουσφέτια ψηφοφόρων τους στον οργανισμό.

Αρβανίτης: Νέες δικογραφίες στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την απάντηση της κυρίας Κοβέσι για τις αγροτικές επιδοτήσεις σχολίασε με αιχμηρή ανάρτηση ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτης.