Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση

Το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις πρόσφατες, σημαντικές αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σχολίασαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, τόνισε πως, «για πρώτη φορά δημόσια τουλάχιστον, έχουμε την παραδοχή ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών συνδέεται άμεσα και ευθέως με κρατικούς παράγοντες ή την κυβέρνηση. Και όχι με ιδιώτες», σημειώνοντας πως «μέχρι τώρα το αφήγημα ήταν ότι ‘παιδιά είναι κάποιοι ιδιώτες, κακό του κεφαλιού τους’ – το κράτος δεν νοιάστηκε να δει για ποιο λόγο ιδιώτες παρακολουθούσαν κυβερνητικούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους και λοιπά, αλλά ακόμα και έτσι σήμερα φαίνεται, αποδεικνύεται η κρατική εμπλοκή».

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία μας. Είναι πολύ σοβαρό για το κράτος δικαίου, είναι πολύ σοβαρό για τη λειτουργία των θεσμών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «παρόλο που κάποιοι συντεταγμένα επιχείρησαν να μη μάθουμε ποτέ ποιο είναι το ονοματεπώνυμο της κρατικής εμπλοκής, ευτυχώς επανεκκινεί η διαδικασία, η εισαγγελική έρευνα και η δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να το βρούμε. Γιατί η κρατική εμπλοκή, ό,τι χαρακτηριστικά κι αν έχει, έχει τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες, αν όχι και άλλων μορφών».

«Πολιτική απάντηση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επισήμανε πως «και το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος και με πολιτικές ή ποινικές ευθύνες υπουργών, που δεν θα διερευνηθούν ποτέ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά στην απαξίωση της δημοκρατίας αλλά και στην καθημερινότητα – ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση, σούπερ μάρκετ, υποβάθμιση στην εργασία, κοινωνικό κράτος, υγεία, εκπαίδευση – όλα αυτά θέλουν πολιτική απάντηση».

«Να σταματήσουμε να ζούμε με τον πήχη των χαμηλών προσδοκιών ως αποτέλεσμα ενός τεχνητά παραγόμενου φόβου, όπου η έννοια της σταθερότητας προβάλλει ως κανονικότητα, αλλά αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερότητα. Είναι στασιμότητα και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει. Όχι με όρους θυμικού ή αντιδραστικού λαϊκισμού, με όρους κυβερνητικής αντιπρότασης που μόνο το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, μπορεί σήμερα να υποστηρίξει με όρους δυνητικά πλειοψηφικού εκλογικού σχεδιασμού», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση απάλλαξε τον Βορίδη» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας υπογράμμισε πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι θα έρθει μια άλλη δικογραφία – η οποία έρχεται, θα το δούμε πότε θα φτάσει – είναι το έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε στη Βουλή από τον σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Βάρα, ο οποίος λέει ότι από τον Ιούνιο του 2020 είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό κ. Βορίδη ότι το εθνικό απόθεμα έχει εκτοξευθεί, δηλαδή τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο παίρναν χρήματα ευρωπαϊκά είχε εκτοξευθεί».

«Δεν είναι δηλαδή το ‘συμφωνώ’ που έλεγαν τόσο καιρό οι κυβερνητικοί. Ο κύριος Βορίδης δεν είπε τίποτα γι’ αυτό, αλλά υπάρχει έγγραφο και μάλιστα έγγραφο το οποίο είναι αυξημένης προσοχής, δηλαδή το είχε στείλει κατευθείαν στον κύριο Βορίδη. Η κυβερνητική πλειοψηφία απήλλαξε από τον έλεγχο τυχόν ποινικών ευθυνών τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη – αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον κύριο Βορίδη – τον απήλλαξαν λέγοντας ότι δεν βλέπουμε καμία ποινική ευθύνη», υπογράμμισε.

Υποκλοπές: «Επίθεση στους θεσμούς»

Μιλώντας για τις υποκλοπές, ο κ. Μπάρκας σημείωσε πως «ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε τις υποκλοπές, ήταν ότι θα το στείλουμε σε ένα Μονομελές και αυτό θα θαφτεί. Είχαμε ένα απαλλακτικό βούλευμα του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι ‘εντάξει μωρέ, παρακολουθούνται’. Εχθές, δε, είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη ο οποίος είπε ‘ναι, εγώ παρακολουθούμαι αλλά δεν με νοιάζει’. Όλοι παρακολουθούμαστε θα πει εδώ πέρα, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό είναι επίθεση στους θεσμούς».

«Εδώ έχουμε την παραδοχή από τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που λέει ότι ‘εμείς αυτό το σύστημα το δίναμε σε κυβερνήσεις και σε μηχανισμούς κυβερνητικούς – δηλαδή σε αντίστοιχες ΕΥΠ – δεν το δίναμε πουθενά αλλού’. Άρα, αυτός ο άνθρωπος λέει, ότι εμείς το δώσαμε είτε στην κυβέρνηση είτε στην ΕΥΠ, σε αυτούς τους δύο. Πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει να έρθουν να μας πουν ποιος το αγόρασε. Ποιος το πήρε», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να το ελέγξει κάποιος άλλος πέρα από την επιτροπή της Βουλής. Θα πάνε γιατί τους κάλεσαν στο Μονομελές, δεν πήγαν όμως για να πουν τι έγινε. Εδώ λοιπόν έχουμε την παραδοχή από την Intellexa που λέει ότι το έδιναν είτε στην κυβέρνηση είτε στην ΕΥΠ. Θα μας πουν ποιος το αγόρασε και ποιος το χειριζόταν».