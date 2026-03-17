Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαρτίου 2026, 12:20

«Πολιτική απάντηση» ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ευθύνες υπουργών που δεν θα διερευνηθούν ποτέ, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας»

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις πρόσφατες, σημαντικές αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, σχολίασαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, τόνισε πως, «για πρώτη φορά δημόσια τουλάχιστον, έχουμε την παραδοχή ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών συνδέεται άμεσα και ευθέως με κρατικούς παράγοντες ή την κυβέρνηση. Και όχι με ιδιώτες», σημειώνοντας πως «μέχρι τώρα το αφήγημα ήταν ότι ‘παιδιά είναι κάποιοι ιδιώτες, κακό του κεφαλιού τους’ – το κράτος δεν νοιάστηκε να δει για ποιο λόγο ιδιώτες παρακολουθούσαν κυβερνητικούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους και λοιπά, αλλά ακόμα και έτσι σήμερα φαίνεται, αποδεικνύεται η κρατική εμπλοκή».

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία μας. Είναι πολύ σοβαρό για το κράτος δικαίου, είναι πολύ σοβαρό για τη λειτουργία των θεσμών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «παρόλο που κάποιοι συντεταγμένα επιχείρησαν να μη μάθουμε ποτέ ποιο είναι το ονοματεπώνυμο της κρατικής εμπλοκής, ευτυχώς επανεκκινεί η διαδικασία, η εισαγγελική έρευνα και η δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να το βρούμε. Γιατί η κρατική εμπλοκή, ό,τι χαρακτηριστικά κι αν έχει, έχει τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες, αν όχι και άλλων μορφών».

«Πολιτική απάντηση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επισήμανε πως «και το σκάνδαλο των υποκλοπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος και με πολιτικές ή ποινικές ευθύνες υπουργών, που δεν θα διερευνηθούν ποτέ με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά στην απαξίωση της δημοκρατίας αλλά και στην καθημερινότητα – ακρίβεια, ενέργεια, στέγαση, σούπερ μάρκετ, υποβάθμιση στην εργασία, κοινωνικό κράτος, υγεία, εκπαίδευση – όλα αυτά θέλουν πολιτική απάντηση».

«Να σταματήσουμε να ζούμε με τον πήχη των χαμηλών προσδοκιών ως αποτέλεσμα ενός τεχνητά παραγόμενου φόβου, όπου η έννοια της σταθερότητας προβάλλει ως κανονικότητα, αλλά αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερότητα. Είναι στασιμότητα και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει. Όχι με όρους θυμικού ή αντιδραστικού λαϊκισμού, με όρους κυβερνητικής αντιπρότασης που μόνο το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, μπορεί σήμερα να υποστηρίξει με όρους δυνητικά πλειοψηφικού εκλογικού σχεδιασμού», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση απάλλαξε τον Βορίδη» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας υπογράμμισε πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι θα έρθει μια άλλη δικογραφία – η οποία έρχεται, θα το δούμε πότε θα φτάσει – είναι το έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε στη Βουλή από τον σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Βάρα, ο οποίος λέει ότι από τον Ιούνιο του 2020 είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό κ. Βορίδη ότι το εθνικό απόθεμα έχει εκτοξευθεί, δηλαδή τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο παίρναν χρήματα ευρωπαϊκά είχε εκτοξευθεί».

«Δεν είναι δηλαδή το ‘συμφωνώ’ που έλεγαν τόσο καιρό οι κυβερνητικοί. Ο κύριος Βορίδης δεν είπε τίποτα γι’ αυτό, αλλά υπάρχει έγγραφο και μάλιστα έγγραφο το οποίο είναι αυξημένης προσοχής, δηλαδή το είχε στείλει κατευθείαν στον κύριο Βορίδη. Η κυβερνητική πλειοψηφία απήλλαξε από τον έλεγχο τυχόν ποινικών ευθυνών τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη – αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον κύριο Βορίδη – τον απήλλαξαν λέγοντας ότι δεν βλέπουμε καμία ποινική ευθύνη», υπογράμμισε.

Υποκλοπές: «Επίθεση στους θεσμούς»

Μιλώντας για τις υποκλοπές, ο κ. Μπάρκας σημείωσε πως «ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε τις υποκλοπές, ήταν ότι θα το στείλουμε σε ένα Μονομελές και αυτό θα θαφτεί. Είχαμε ένα απαλλακτικό βούλευμα του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι ‘εντάξει μωρέ, παρακολουθούνται’. Εχθές, δε, είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη ο οποίος είπε ‘ναι, εγώ παρακολουθούμαι αλλά δεν με νοιάζει’. Όλοι παρακολουθούμαστε θα πει εδώ πέρα, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό είναι επίθεση στους θεσμούς».

«Εδώ έχουμε την παραδοχή από τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που λέει ότι ‘εμείς αυτό το σύστημα το δίναμε σε κυβερνήσεις και σε μηχανισμούς κυβερνητικούς – δηλαδή σε αντίστοιχες ΕΥΠ – δεν το δίναμε πουθενά αλλού’. Άρα, αυτός ο άνθρωπος λέει, ότι εμείς το δώσαμε είτε στην κυβέρνηση είτε στην ΕΥΠ, σε αυτούς τους δύο. Πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει να έρθουν να μας πουν ποιος το αγόρασε. Ποιος το πήρε», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να το ελέγξει κάποιος άλλος πέρα από την επιτροπή της Βουλής. Θα πάνε γιατί τους κάλεσαν στο Μονομελές, δεν πήγαν όμως για να πουν τι έγινε. Εδώ λοιπόν έχουμε την παραδοχή από την Intellexa που λέει ότι το έδιναν είτε στην κυβέρνηση είτε στην ΕΥΠ. Θα μας πουν ποιος το αγόρασε και ποιος το χειριζόταν».

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της μεγάλης συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκ. ευρώ, διατίθεται από το ΥΠΕΣ με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου προς τους Δήμους και τους Συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας το 2026.

Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η 23χρονη επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21 ετών φοιτήτρια Έμμα, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

«Θα πρόκειται για στοχευμένες και περιορισμένης χρονικής ισχύος παρεμβάσεις. Όλα μελετώνται, υπάρχουν διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Κωστής για την προοπτική λήψης μέτρων στήριξης των πολιτών κατά της ακρίβειας

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

