«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Τις επόμενες μέρες θα δοθεί η ακριβής ημερομηνία για την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όσον αφορά το αίτημα για εξεταστική επιτροπή που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης όταν καθαρογραφεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το Predator, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «ας καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τη νέα πρόταση, να δούμε πού βασίζεται, και θα αποφασίσουμε».

Δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων για την αποκαλυπτική δήλωση του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Παρέπεμψε επανειλημμένως στο πόρισμα του Αρείου Πάγου, επιχειρώντας να «μειώσει» την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

«Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού λειτουργού και πως τέσσερις ιδιώτες μεταξύ των οποίων και το πρόσωπο που ρωτήσατε παραπέμφθηκαν και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Στο σκέλος της εμπλοκής του κράτους η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου», είπε.

Για το εάν η κυβέρνηση θα κινηθεί σε βάρος του Ταλ Ντίλιαν, υποστήριξε ότι «έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, όχι σε ένα επίπεδο Μονομελούς αλλά στο ανώτατο επίπεδο», τονίζοντας ότι κάθε νέο στοιχείο για την υπόθεση κατατίθεται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Παραπέμπει στον Άρειο Πάγο που δεν παράγει δεδικασμένο

Ερωτηθείς για το εάν ο καταδικασμένος πρωτοδίκως, Ταλ Ντίλιαν, είχε συναντήσει με τον πρώην γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη και τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν γνωρίζει, προσθέτοντας ότι «όταν έγιναν οι παραιτήσεις, ούτε γράφτηκε, ούτε διέρρευσε κάτι τέτοιο».

Σε άλλη ερώτηση για δηλώσεις του συνηγόρου θυμάτων του Predator, Ζαχαρία Κεσσέ ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν παράγει δεδικασμένο, ανέφερε ότι σε μια υπόθεση το πρώτο στάδιο είναι η διάταξη και αν είναι απορριπτική, απαλλακτική, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. «Κάποιοι εργαλειοποιούν, με όρους πανηγυρισμού, μια απόφαση ενός μονομελούς πλημμελειοδικείου γιατί απαξιώνουν απόφαση του Αρείου Πάγου», πρόσθεσε.