Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει». Την εικόνα αυτή που καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετέφερε σήμερα η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου καταθέτοντας στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Αδίκημα που αφορά τον φάκελο που είχε παραδώσει η κυρία Τυχεροπούλου για ελέγχους και ουδέποτε διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη.

Στη δίκη αυτή όπως εξελίσσεται, αποκαλύπτεται τι συνέβαινε στον Οργανισμό και πως σχεδόν όλοι γνώριζαν, αλλά ελάχιστοι ήταν εκείνοι που προχωρούσαν στους ελέγχους καθώς οι πιέσεις και οι απειλές ήταν ασφυκτικές.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου προσκομίζοντας μάλιστα πληθώρα e-mails συνάδελφός της, ελεγκτής στην Κρήτη μόλις ενημέρωσε αρμοδίως για τα κενά που εντόπισε σε θήκες απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του, και εξαφανίστηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα των υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στη ΑΑΔΕ.

Όπως είπε μάλιστα η μάρτυρας σε μια αποστροφή της κατάθεσής της ο συνάδελφος της απειλήθηκε η ζωή του, για ένα χρονικό διάστημα ζούσε σε ένα υπόγειο και απομάκρυνε την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας, ενώ μια άλλη φορά βρήκε σκασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Τελικά του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους τους για όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η κυρία Τυχεροπούλου είπε στο δικαστήριο πως η ίδια γραπτώς ως προϊσταμένη της διεύθυνσης ελέγχου είχε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα εγγράφως μέσω του προέδρου του οργανισμού τους πρώην υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά . «Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο», είπε απαντώντας στις δεκάδες ερωτήσεις που δέχθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται ενώ για την Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματιστεί να καταθέσει ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας.