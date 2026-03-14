ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Πονοκέφαλο προκάλεσε στην κυβέρνηση η ύπαρξη και διαρροή επίσημου εγγράφου σύμφωνα με το οποίο ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τον κ. Μαυρουδή Βορίδη για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη.

Βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση

Δεν είναι και λίγο πράγμα, μόλις λίγες μέρες πριν η πλειοψηφία της εξεταστικής που ανήκει στο κυβερνών κόμμα να κλείνει άρον άρον την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που συστάθηκε για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία ευθύνη υπουργών (ήτοι των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη) και στη συνέχεια να «σκάει» το εν λόγω έγγραφο, τη γνησιότητα του οποίου επιβεβαίωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτίο Τύπου, πράγμα λογικό καθώς ο κ. Τσιάρας έχει αποφασίσει να μη χρεωθεί κι άλλες καυτές πατάτες που δημιούργησαν προκάτοχοί του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι στα χέρια του δεν έφτασε ποτέ το συγκεκριμένο έγγραφο. Παρ’ όλα αυτά, το έγγραφο πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Τις εντυπώσεις απ’ το αλαλούμ επιχείρησε να διασκεδάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Τί είπε ο κ. Μαρινάκης;

Φταίει ο κ. Βάρρας!

Αρχικά παρέπεμψε στην απάντηση του κ. Βορίδη περί άγνοιας, εν συνεχεία θα έλεγε κανείς ότι μοιράστηκε τον προβληματισμό του που το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας -λες και μ΄αυτόν τον τρόπο χάνει την αξία του- και για το τέλος κράτησε το καλύτερο: Εμφανίστηκε επικριτικός ως προς τη στάση του κ. Βάρρα λέγοντας: «Από εκεί και πέρα για μένα γεννώνται και άλλα επιχειρήματα. Δηλαδή, έχεις τη θέση που έχεις και θες να πεις κάποια πολύ σοβαρά πράγματα για το ζωϊκό κεφάλαιο ή για οτιδήποτε άλλο στον πολιτικό σου προϊστάμενο… ε, δε νομίζω ότι αρκείσαι σ΄ένα μέιλ… Φροντίζεις όλον αυτόν τον κίνδυνο ή τέλος πάντων όλες αυτές τις επισημάνσεις να τις κάνεις κτήμα του Υπουργού, να τις κάνεις σαφείς, να παλέψεις γι’ αυτές».

Το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας ήταν εκείνος που έστειλε ουκ ολίγες απ’ αυτές τις υποθέσεις στον εισαγγελέα διέλαθε την προσοχή του κ. Μαρινάκη. Ομοίως και το γεγονός ότι μόλις ο κ. Βάρρας προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις λίγο καιρό αργότερα ζητήθηκε η παραίτησή του. Αλλά το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο εκεί.

Οι άλλοι δεν γνώριζαν;

Ως γνωστόν κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στη Βουλή ο κ. Βορίδης απέκρυψε ότι έλαβε αυτό το έγγραφο. Η θέση του είναι πως δεν το έλαβε ποτέ αν και πρωτοκολλήθηκε. Αναρωτιέται κανείς, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν ήρθε σε γνώση άλλων σημαντικών στελεχών του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ που έτυχε να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής;

Δεν το είδαν για παράδειγμα ο κ. Μελάς, τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κυρία Ρέππα, διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αν το είδαν, ελέω της θέσης τους και είχαν γνώση επ’ αυτού για ποιους λόγους δεν το ανέφεραν; Εκτός και αν το συγκεκριμένο έγγραφο πρωτοκολλήθηκε και με ένα μυστήριο τρόπο… εξαφανίστηκε και δεν το είδε ποτέ κανείς στο υπουργείο ή στον ίδιο τον Οργανισμό.

Κάλυψη στον υπουργό

Φιλοκυβερνητικά μέσα έσπευσαν να καλύψουν τον πρώην υπουργό, με επιχειρηματολογία παρόμοια με του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έθεσαν δηλαδή το θέμα της απουσίας του εν λόγω εγγράφου από τη διαδικασία της εξεταστικής και επικαλούνταν το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Βάρρας δεν το παρουσίασε ενώπιον των βουλευτών προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση του. Παράλληλα, σχετικές διαρροές σημείωναν πως ο κ. Βορίδης εκείνη τη χρονιά έλαβε μέτρα «παρόμοια» με αυτά που είχε προτείνει ο κ. Βάρρας στο έγγραφό του.

Αν όμως ισχύει αυτό και όντως ο κ. Βορίδης έλαβε τέτοια μέτρα, γιατί το ποσό των αποζημιώσεων εκτινάχθηκε εκείνη τη χρονιά στα 45 εκατ. ευρώ; Πού πήγαν τα χρήματα; Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Όπως δεν υπάρχει απάντηση και στην πρόταση του κ. Βάρα για οριζόντια μείωση των αποζημιώσεων στην Κρήτη, καθώς το θέμα δεν αφορούσε αποκλειστικά το ζωϊκό κεφάλαιο όπως λέγεται αλλά και τα ψεύτικα βοσκοτόπια που κάποιοι δήλωναν κατά το δοκούν.

Εκτός αυτών πηγές που γνωρίζουν καλά την υπόθεση των επιδοτήσεων ανέφεραν ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που οι διαρροές αποδίδουν σε ενέργειες του κ. Βορίδη έγιναν από τον κ. Λιβανό. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λιβανός βρέθηκε στο στόχαστρο του περιβόητου Ξυλούρη -η αλλιώς «Χασάπη»- επειδή του είχε… περιορίσει την πρόσβαση στο υπουργείο και τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει στα γραφεία ωσάν παράγοντας!

Κίνδυνος

Σε κάθε περίπτωση η περίπτωση του εγγράφου σκίασε το αφήγημα της πλειοψηφίας της εξεταστικής που δείχνει πως βιάστηκε να βγάλει αθωωτικά συμπεράσματα και να κηρύξει την υπόθεση λήξασα σε ό,τι αφορά τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Κι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που τίθεται πλέον κι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος αφορά συγκεκριμένη υπόθεση που αποτελεί μέρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπ. αριθ. 1299/2025, μέρος της οποίας πήγε στη Βουλή και έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία των δικογραφιών Ι000035/2023 και Ι000687/2024.

Η Ι000035/2023 η οποία σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αφορά υποκλαπείσες συνομιλίες τις περιόδου του Δημήτρη Μελά, ξεκινά από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022. Με δεδομένο το γεγονός ότι η έρευνα αφορά τα έτη 2019-2024 ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής για όσα αδικήματα έλαβαν χώρα τα έτη 2020 και το 2021.