Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Πολιτική 14 Μαρτίου 2026, 16:00

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής

Το έγγραφο Βάρρα στον Βορίδη που προειδοποιούσε για αυθαιρεσίες δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν πείθει το αφήγημα της κυβέρνησης και ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων της δικογραφίας.

Δημήτρης Τερζής
Πονοκέφαλο προκάλεσε στην κυβέρνηση η ύπαρξη και διαρροή επίσημου εγγράφου σύμφωνα με το οποίο ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας είχε ενημερώσει εγκαίρως την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τον κ. Μαυρουδή Βορίδη για τις περίεργες αυξήσεις ζωϊκού κεφαλαίου στην Κρήτη.

Βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση

Δεν είναι και λίγο πράγμα, μόλις λίγες μέρες πριν η πλειοψηφία της εξεταστικής που ανήκει στο κυβερνών κόμμα να κλείνει άρον άρον την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που συστάθηκε για το θέμα, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καμία ευθύνη υπουργών (ήτοι των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη) και στη συνέχεια να «σκάει» το εν λόγω έγγραφο, τη γνησιότητα του οποίου επιβεβαίωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτίο Τύπου, πράγμα λογικό καθώς ο κ. Τσιάρας έχει αποφασίσει να μη χρεωθεί κι άλλες καυτές πατάτες που δημιούργησαν προκάτοχοί του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι στα χέρια του δεν έφτασε ποτέ το συγκεκριμένο έγγραφο. Παρ’ όλα αυτά, το έγγραφο πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. Τις εντυπώσεις απ’ το αλαλούμ επιχείρησε να διασκεδάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Τί είπε ο κ. Μαρινάκης;

Φταίει ο κ. Βάρρας!

Αρχικά παρέπεμψε στην απάντηση του κ. Βορίδη περί άγνοιας, εν συνεχεία θα έλεγε κανείς ότι μοιράστηκε τον προβληματισμό του που το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας -λες και μ΄αυτόν τον τρόπο χάνει την αξία του- και για το τέλος κράτησε το καλύτερο: Εμφανίστηκε επικριτικός ως προς τη στάση του κ. Βάρρα λέγοντας: «Από εκεί και πέρα για μένα γεννώνται και άλλα επιχειρήματα. Δηλαδή, έχεις τη θέση που έχεις και θες να πεις κάποια πολύ σοβαρά πράγματα για το ζωϊκό κεφάλαιο ή για οτιδήποτε άλλο στον πολιτικό σου προϊστάμενο… ε, δε νομίζω ότι αρκείσαι σ΄ένα μέιλ… Φροντίζεις όλον αυτόν τον κίνδυνο ή τέλος πάντων όλες αυτές τις επισημάνσεις να τις κάνεις κτήμα του Υπουργού, να τις κάνεις σαφείς, να παλέψεις γι’ αυτές».

Το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας ήταν εκείνος που έστειλε ουκ ολίγες απ’ αυτές τις υποθέσεις στον εισαγγελέα διέλαθε την προσοχή του κ. Μαρινάκη. Ομοίως και το γεγονός ότι μόλις ο κ. Βάρρας προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις λίγο καιρό αργότερα ζητήθηκε η παραίτησή του. Αλλά το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο εκεί.

Οι άλλοι δεν γνώριζαν;

Ως γνωστόν κατά τη διάρκεια της εξέτασής του στη Βουλή ο κ. Βορίδης απέκρυψε ότι έλαβε αυτό το έγγραφο. Η θέση του είναι πως δεν το έλαβε ποτέ αν και πρωτοκολλήθηκε. Αναρωτιέται κανείς, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν ήρθε σε γνώση άλλων σημαντικών στελεχών του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ που έτυχε να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής;

Δεν το είδαν για παράδειγμα ο κ. Μελάς, τότε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κυρία Ρέππα, διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αν το είδαν, ελέω της θέσης τους και είχαν γνώση επ’ αυτού για ποιους λόγους δεν το ανέφεραν; Εκτός και αν το συγκεκριμένο έγγραφο πρωτοκολλήθηκε και με ένα μυστήριο τρόπο… εξαφανίστηκε και δεν το είδε ποτέ κανείς στο υπουργείο ή στον ίδιο τον Οργανισμό.

Κάλυψη στον υπουργό

Φιλοκυβερνητικά μέσα έσπευσαν να καλύψουν τον πρώην υπουργό, με επιχειρηματολογία παρόμοια με του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έθεσαν δηλαδή το θέμα της απουσίας του εν λόγω εγγράφου από τη διαδικασία της εξεταστικής και επικαλούνταν το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Βάρρας δεν το παρουσίασε ενώπιον των βουλευτών προκειμένου να ισχυροποιήσει τη θέση του. Παράλληλα, σχετικές διαρροές σημείωναν πως ο κ. Βορίδης εκείνη τη χρονιά έλαβε μέτρα «παρόμοια» με αυτά που είχε προτείνει ο κ. Βάρρας στο έγγραφό του.

Αν όμως ισχύει αυτό και όντως ο κ. Βορίδης έλαβε τέτοια μέτρα, γιατί το ποσό των αποζημιώσεων εκτινάχθηκε εκείνη τη χρονιά στα 45 εκατ. ευρώ; Πού πήγαν τα χρήματα; Σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Όπως δεν υπάρχει απάντηση και στην πρόταση του κ. Βάρα για οριζόντια μείωση των αποζημιώσεων στην Κρήτη, καθώς το θέμα δεν αφορούσε αποκλειστικά το ζωϊκό κεφάλαιο όπως λέγεται αλλά και τα ψεύτικα βοσκοτόπια που κάποιοι δήλωναν κατά το δοκούν.

Εκτός αυτών πηγές που γνωρίζουν καλά την υπόθεση των επιδοτήσεων ανέφεραν ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που οι διαρροές αποδίδουν σε ενέργειες του κ. Βορίδη έγιναν από τον κ. Λιβανό. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λιβανός βρέθηκε στο στόχαστρο του περιβόητου Ξυλούρη -η αλλιώς «Χασάπη»- επειδή του είχε… περιορίσει την πρόσβαση στο υπουργείο και τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει στα γραφεία ωσάν παράγοντας!

Κίνδυνος

Σε κάθε περίπτωση η περίπτωση του εγγράφου σκίασε το αφήγημα της πλειοψηφίας της εξεταστικής που δείχνει πως βιάστηκε να βγάλει αθωωτικά συμπεράσματα και να κηρύξει την υπόθεση λήξασα σε ό,τι αφορά τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Κι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που τίθεται πλέον κι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος αφορά συγκεκριμένη υπόθεση που αποτελεί μέρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπ. αριθ. 1299/2025, μέρος της οποίας πήγε στη Βουλή  και έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία των δικογραφιών Ι000035/2023 και Ι000687/2024.

Η Ι000035/2023 η οποία σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αφορά υποκλαπείσες συνομιλίες τις περιόδου του Δημήτρη Μελά, ξεκινά από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022. Με δεδομένο το γεγονός ότι η έρευνα αφορά τα έτη 2019-2024 ελλοχεύει κίνδυνος παραγραφής για όσα αδικήματα έλαβαν χώρα τα έτη 2020 και το 2021.

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
Διευρύνεται το μέτωπο των πυρών του Αντ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με βολές και για τα ζητήματα της διαφθοράς, των θεσμών και του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο ίδιο κάδρο με την αντιπολίτευση τον βάζει το Μαξίμου, κατατάσσοντάς τον πια ανοιχτά στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Eπίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch για τη «συμβουλοκρατία» – Τι απαντάνε οι ερευνητές
Mε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ψεύδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να απαξιώσει την έρευνα «Consultocracy» για την αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών συμβούλων σε λειτουργίες του κράτους.

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα
Οι αναφορές του Ταλ Ντίλιαν για αυστηρή τήρηση από την Intellexa ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών για τις εξαγωγές του Predator, δείχνει ως μοναδική υπέυθυνη την ελληνική κυβέρνηση και καθιστά την Ελλάδα υπόλογη για παραβίαση κανονισμών της ΕΕ

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου
Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
LIVE: Ίντερ - Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ίντερ - Αταλάντα, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

«Άλμα» υπόσχεται πάλι ο Μητσοτάκης στην κατεστραμμένη και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλία
Με την Θεσσαλία να υποφέρει ακόμα, όχι μόνο από τις φυσικές καταστροφές, αλλά και από την κρατική αμέλεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για έργα που δρομολογούνται και δισ. που διαθέτει λόγω της «ισχυρής οικονομίας» μας

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

