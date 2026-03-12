Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Την αντίθεση της Νέας Αριστεράς στη συμφωνία της κυβέρνησης με την αμερικανική πολυεθνική Chevron εξέφρασε ο βουλευτής Α’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της σχετικής σύμβασης, ενώ προέβη σε αναφορές επίσης για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παρακολουθήσεων.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στις νέες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιπαράθεση μεταξύ κυβερνητικών στελεχών για το επίμαχο έγγραφο που είχε αποσταλεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, «θα συνεχίσει να σας ταλανίζει» το ερώτημα για το «αν λέει ψέματα ο συνεργάτης του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, ο κ. Βάρρας ή αν λέει ψέματα ο πρώην υπουργός σας, ο κ. Βορίδης», επισημαίνοντας ότι το ίδιο το υπουργείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως το έγγραφο είχε αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς έθεσε επίσης ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο, σημειώνοντας ότι «ενώ μιλάμε για ένα έγγραφο που έφυγε με εμπιστευτικό πρωτόκολλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται ένα γενικό πρωτόκολλο ότι πήγε στο υπουργείο». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν «το γενικό πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο του γραφείου του υπουργού».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με το ίδιο έγγραφο και τα οποία, όπως υπογράμμισε, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Ειδικότερα σημείωσε ότι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Καρούζο, το έγγραφο είχε παραληφθεί και από αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ο κ. Μελάς, ενώ στην εξεταστική είχε κατατεθεί το αντίθετο από τον κ. Μελά.

Όπως τόνισε, ο κ. Μελάς είχε πει στην Εξεταστική: «Αν υπήρχε οποιαδήποτε επιστολή προς τον κύριο υπουργό από τον πρόεδρο δεν το γνωρίζω, δεν είχε έρθει σε μένα». Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς αφορά «τον κόπο χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν από τη γη με αξιοπρέπεια», την ώρα που -όπως είπε- γύρω από τις αγροτικές ενισχύσεις στήθηκε ένα «πανηγύρι».

«Δουλειές θέλουν να κάνουν και να βγάλουν χρήματα»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στην κυβερνητική επιχειρηματολογία υπέρ της συμφωνίας με τη Chevron, τονίζοντας ότι τα βασικά επιχειρήματα που προβάλλονται βασίζονται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως σημείωσε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο «μια χώρα να βρίσκει επιχειρήματα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής από την επένδυση μιας πολυεθνικής», υπογραμμίζοντας ότι εταιρείες όπως η Chevron δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και καθοδηγούνται αποκλειστικά από οικονομικά συμφέροντα.

«Δεν αναγνωρίζουν καμία αντίληψη για την εξωτερική πολιτική η Chevron και η κάθε Chevron. Δουλειές θέλουν να κάνουν και να βγάλουν χρήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η βάση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής οφείλει να είναι «σεβασμός στο διεθνές δίκαιο». Αμέσως μετά ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι «μία κυβέρνηση η οποία σήμερα δεν μπορεί να πει τις πολύ απλές τρεις λέξεις “όχι στον πόλεμο”».

Συνέχισε λέγοντας πως «όταν έχουμε μία παράνομη επέμβαση από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν, όταν δεν μπορείτε να πείτε το πολύ απλό “όχι στον πόλεμο”, όταν το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούσατε να πείτε το “όχι στη γενοκτονία” που έκανε το Ισραήλ στη Γάζα και την οποία αυτή τη στιγμή τη συνεχίζει στη Δυτική Όχθη σαν να μην τρέχει τίποτα, όταν έχετε μετατρέψει τη χώρα σε πρόθυμο σύμμαχο των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, δεν μπορείτε να βρίσκετε επιχειρήματα για την εξωτερική πολιτική σε μία επένδυση μιας πολυεθνικής που έρχεται μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά».

«Ο βασικός πυρήνας του πληθωρισμού στην Ελλάδα εδράζεται στα κέρδη»

Αναφορά έκανε και στο ενεργειακό ζήτημα και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους έχουν ήδη αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, «ο βασικός πυρήνας του πληθωρισμού στην Ελλάδα εδράζεται στα κέρδη, τότε που εσείς είχατε εφαρμόσει το πλαφόν. Δηλαδή φανταστείτε να μην είχατε εφαρμόσει και πλαφόν στα κέρδη». Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της οδηγεί σε νέο κύκλο αύξησης του κόστους ζωής, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει τη συσσώρευση υπερκερδών σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη συμφωνία επιλέγει ενεργειακές τεχνολογίες υψηλού κόστους και μεγάλου περιβαλλοντικού κινδύνου, οι οποίες –όπως είπε– θα αποδώσουν πολύ αργά και χωρίς ουσιαστικά οφέλη για τη χώρα. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «η χώρα θα έπρεπε να έχει ένα δομημένο σχέδιο για το πώς να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το πώς να στηρίξει τα υδροηλεκτρικά και την ίδια στιγμή να αποσυνδέσει την τιμή των υδροηλεκτρικών και των ΑΠΕ από την τιμή του φυσικού αερίου».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται «θωρακισμένη» μια χώρα όπου αποκαλύφθηκε παρακολούθηση του μισού υπουργικού συμβουλίου και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων.