ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Ψευδορκία, συγκάλυψη, ομερτά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις εξελίξεις με το έγγραφο το οποίο εστάλη στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο τον ενημέρωσε για το πρόβλημα στα βοσκοτόπια.

«Η επίσημη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο Βάρρα, το οποίο ανέδειξαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην ολομέλεια, ήταν πρωτοκολλημένο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2020, αποκαλύπτει το μέγεθος της πολιτικής ευθύνης του κ. Βορίδη και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του περί άγνοιας», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

Ακολούθως προσθέτει πως «οι εξελίξεις αυτές γεννούν σοβαρά ερωτήματα για παραπλάνηση της Βουλής, ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή και συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης ενός κρίσιμου ζητήματος που αφορά στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τις ενισχύσεις των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες δεν πρόκειται να παραγραφούν»

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές. Ο κ. Βορίδης και το Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν άμεσα να δώσουν καθαρές απαντήσεις».

Τέλος, επισημαίνει ότι «η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί και οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες δεν πρόκειται να παραγραφούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα επιμείνει μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών».

«Δεν είχα ενημερωθεί», έλεγε ο Βορίδης

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί και αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του. Την καταγγελία έκανε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Μαγνησίας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κ. Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κ. Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος κάνοντας λόγο για ψευδορκία του πρώην υπουργού στην εξεταστική καθώς κατέθεσε πως ουδέποτε έλαβε ενημέρωση για το συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα.

«Από τα στοιχεία προκύπτει μια υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) με συνέπεια την αύξηση της απαιτούμενης ἑκτασης σε βοσκοτόπους. Χαρακτηριστικά στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση με την ΠΕ Λάρισας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βάρρας -που κατατέθηκε στην Ολομέλεια- και επισημαίνει πως «για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στην Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασµατικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών».