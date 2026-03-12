newspaper
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12 Μαρτίου 2026, 14:08

«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
Spotlight

Με ένα βίντεο με τίτλο «πρωτόκολλο αγνοείται» που ανέβασε στο instagram, o Δημήτρης Μάντζος σχολίασε το έγγραφο του Γρηγόρη Βάρρα στον Μάκη Βορίδη, που αποκαλύφθηκε στην χθεσινή συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής, για το πόρισμα της πλειοψηφίας της Εξεταστικής του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πρωτόκολλο αγνοείται»

Στο βίντεο o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα δεν έχει βρεθεί.

Ακολούθως ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «σε καμία ευρωπαϊκή χώρα ένα πρωτόκολλο δεν μπορεί να βρεθεί».

«Τι κι αν οι δημοσιογράφοι έχουν βρει ότι το έγγραφο έχει φτάσει ηλεκτρονικά στο γραφείο Υπουργού η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι δεν μπορεί να βρει τίποτα», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μάντζος.

Δείτε το βίντεο:

Τo επίμαχο έγγραφο Βάρρα είχε σταλεί στο υπουργείο επί υπουργίας Βορίδη, λέει ο Τσιάρας

Με ανακοίνωσή του σήμερα το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με νυν υπουργό τον Κώστα Τσιάρα, δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο Βάρρα και την πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020.

Να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί και αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του.

World
Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Fitch: Πλήγμα 0,4% στο παγκόσμιο ΑΕΠ αν το πετρέλαιο ανέβει και παραμείνει στα 100 δολάρια

Κόσμος
Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιράν: Eν αναμονή διαγγέλματος από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

