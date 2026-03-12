«Αδειάζει» ο Τσιάρας τον Βορίδη: To επίμαχο έγγραφο Βάρρα είχε σταλεί στο υπουργείο επί υπουργίας του

Το έγγραφο το οποίο εστάλη στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο τον ενημερώνει για το πρόβλημα στα βοσκοτόπια, είχε σταλεί τελικά με email στο γραφείο του κ. Βορίδη, παρά τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού.

Με ανακοίνωσή του σήμερα το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με νυν υπουργό τον Κώστα Τσιάρα, δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το έγγραφο Βάρρα και την πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020.

Να σημειωθεί ότι ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί και αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του.

Την καταγγελία έκανε από το βήμα της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ προ ολίγων ημερών. «Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο.

Έχει και 9 προτάσεις από τον κύριο Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος κάνοντας λόγο για ψευδορκία Βορίδη στην εξεταστική καθώς κατέθεσε πως ουδέποτε έλαβε ενημέρωση για το συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα.

«Από τα στοιχεία προκύπτει µία υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) µε συνέπεια την αύξηση της απαιτούµενης ἑκτασης σε βοσκοτόπους.

Χαρακτηριστικά στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση µε την ΠΕ Λάρισας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βάρρας – που κατατέθηκε στην Ολομέλεια- και επισημαίνει: «για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στη Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασµατικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών».