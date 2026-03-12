Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί η Νέα Αριστερά, έπειτα από τις εξελίξεις με το έγγραφο το οποίο εστάλη στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο τον ενημέρωσε για το πρόβλημα στα βοσκοτόπια.

«Με μια ανακοίνωση 31 λέξεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «η ανακοίνωση ειναι σαφής. Το έγγραφο Βάρρα, έφτασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε. Ο κ. Βορίδης ήταν ενήμερος για την εκρηκτική αύξηση των βασικών δεικτών για τους βοσκοτόπους κι ας λέει σήμερα ότι δεν είχε ‘επισκοπήσει’». Τέλος,η Πατησίων επισημαίνει ότι «η υπόθεση ξανανοίγει. Μόνος δρόμος η σύσταση προανακριτικής επιτροπής».

«Δεν είχα ενημερωθεί», έλεγε ο Βορίδης

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί και αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του.

Την καταγγελία έκανε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Μαγνησίας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κ. Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κ. Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος κάνοντας λόγο για ψευδορκία του πρώην υπουργού στην εξεταστική καθώς κατέθεσε πως ουδέποτε έλαβε ενημέρωση για το συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα.

«Από τα στοιχεία προκύπτει μια υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) με συνέπεια την αύξηση της απαιτούμενης ἑκτασης σε βοσκοτόπους. Χαρακτηριστικά στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση με την ΠΕ Λάρισας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βάρρας -που κατατέθηκε στην Ολομέλεια- και επισημαίνει πως «για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στην Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασµατικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών».