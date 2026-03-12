newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 16:52

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Spotlight

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί η Νέα Αριστερά, έπειτα από τις εξελίξεις με το έγγραφο το οποίο εστάλη στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο τον ενημέρωσε για το πρόβλημα στα βοσκοτόπια.

«Με μια ανακοίνωση 31 λέξεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «η ανακοίνωση ειναι σαφής. Το έγγραφο Βάρρα, έφτασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε. Ο κ. Βορίδης ήταν ενήμερος για την εκρηκτική αύξηση των βασικών δεικτών για τους βοσκοτόπους κι ας λέει σήμερα ότι δεν είχε ‘επισκοπήσει’». Τέλος,η Πατησίων επισημαίνει ότι «η υπόθεση ξανανοίγει. Μόνος δρόμος η σύσταση προανακριτικής επιτροπής».

«Δεν είχα ενημερωθεί», έλεγε ο Βορίδης

Σημειώνεται ότι ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί και αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του.

Την καταγγελία έκανε από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Μαγνησίας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

«Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κ. Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κ. Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος κάνοντας λόγο για ψευδορκία του πρώην υπουργού στην εξεταστική καθώς κατέθεσε πως ουδέποτε έλαβε ενημέρωση για το συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα.

«Από τα στοιχεία προκύπτει μια υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) με συνέπεια την αύξηση της απαιτούμενης ἑκτασης σε βοσκοτόπους. Χαρακτηριστικά στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση με την ΠΕ Λάρισας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βάρρας -που κατατέθηκε στην Ολομέλεια- και επισημαίνει πως «για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στην Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασµατικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

«Πυρά» Φάμελλου σε Μητσοτάκη: Είστε ο πρωθυπουργός της ακρίβειας – Ψέμα οι υποσχέσεις για τα έσοδα από τις συμφωνίες

«Η κυβέρνηση δεν έχει πραγματικό αφήγημα της πράσινης μετάβασης. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν πλασιέ ιδιωτικών εταιρειών και συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη Βουλή

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική
Πολιτική 12.03.26

Σφυροκόπημα Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Το δόγμα του ρηχού και όπου φυσάει ο άνεμος στην εξωτερική πολιτική

Ευθεία επίθεση με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για την εξωτερική πολιτική, τη ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron και όχι μόνο. «Εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μηνύματα προς την Τουρκία» είπε, για να προσθέσει «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»
Επικαιρότητα 12.03.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

H Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Παρέμβαση Τσίπρα για το νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια: Ημίμετρα τα κυβερνητικά μέτρα με το πλαφόν

Ο πρώην πρωθυπουργός αποδομεί τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κάνει λόγο για ημίμετρα και καταθέτει μέσω του Ινστιτούτου Τσίπρα εναλλακτική πρόταση για την ενέργεια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επί της ουσίας απαγορεύει τη διεξαγωγή του Finalissima 2026 ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή στο Κατάρ και το «στέλνει» στην έδρα της Ρεάλ το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας
Ελλάδα 12.03.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ο 22χρονος από την Θεσσαλονίκη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ

Σύνταξη
Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ
Αλγοριθμικός 12.03.26

Οι εκστρατείες για τα Όσκαρ συνήθιζαν να είναι σοβαρές – Μετά εμφανίστηκε ο Τιμοτέ Σαλαμέ

Είναι ο πιο αμφιλεγόμενος χαρακτήρας της φετινής σεζόν βραβείων, ειδικά μετά τις δηλώσεις του περί μπαλέτου, όπερας και «ετοιμοθάνατων τεχνών». Τι άλλο να περιμένεις από τον μεγαλύτερο σταρ της κινηματογραφικής γενιάς των Zillennials, το Τιμοτέ Σαλαμέ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού
Έρευνα Circana 12.03.26

Καταναλωτές σε survival mode: Ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα – κόβουν από παντού

Οι Έλληνες καταναλωτές λειτουργούν σε μόνιμο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, περιορίζοντας τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες και αναζητώντας πάντα τη φθηνότερη επιλογή. Τι δείχνει νέα έρευνα της Circana.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Απόρρητο