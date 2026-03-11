Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά δέχτηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο για τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και το «παράθυρο» που ανοίγει η Νέα Δημοκρατία για τη λειτουργία τους στην Ελλάδα, όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, έκανε λόγο για «συγκάλυψη και ομερτά» στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, με τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, να απαντά ότι «άλλο οι πολιτικές ευθύνες και άλλο οι ποινικές ευθύνες».

Για τη λειτουργία μικρών υβριδικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα, ο κ. Γκιουλέκας τόνισε είναι κάτι που ακόμα αργεί καθώς θα πρέπει να συσταθεί μία επιτροπή και να στη συνέχεια να αποφασιστεί αν κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. «Αυτό είναι κάτι μέσο μακροπρόθεσμο. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Δηλαδή πρέπει να δούμε, να συζητήσουμε, να πούμε με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να έρθουν».

Από την πλευρά της, το μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, δήλωσε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν έναν σκεπτικισμό και μία αντίθεση στη λειτουργία μικρών υβριδικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα καθώς, όπως είπε, ως προς την ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με αυτά που ήδη έχουμε.

«Αρχικά, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο συνεχίζεται να υπάρχει και βλέπουμε ότι τώρα, με τον πόλεμο που βιώνουμε πάλι, αυτή τη φορά στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν αλλάξει και πολλά ως προς τη θωράκιση της χώρας. Δεν φταίει για τον πόλεμο ο Μητσοτάκης αλλά φταίει που δεν έχει θωρακίσει τη χώρα εδώ και επτά χρόνια. Από το 2011 μιλάμε για τους υδρογονάνθρακες» σημείωσε.

«Ξέρετε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης; Έλεγε ντεμοντέ τους υδρογονάνθρακες. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας τα λέγανε, όχι ο Ανδρουλάκης. Αναρωτιέμαι τι περιμένετε για να πάρετε μέτρα για αυτό που έρχεται;» διερωτήθηκε στη συνέχεια.

Ζαχαριάδης: «Επικίνδυνα και ακριβά τα πυρηνικά»

Παίρνοντας τον λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης, χαρακτήρισε τα πυρηνικά επικίνδυνα και ακριβά. «Η ελληνική οικονομία είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να αποφασίσεις το ενεργειακό μονοπάτι στο οποίο θέλεις να βαδίσεις. Δεν μπορείς να πατήσεις σε τρεις βάρκες – και σε ανανεώσιμες και σε πετρέλαια και σε πυρηνικά» τόνισε αρχικώς.

Ακολούθως, είπε ότι «η χώρα κατά την άποψή μας πρέπει να κινηθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ενεργειακές κοινότητες, με αυτοπαραγωγή, με παραγωγή από τους ΟΤΑ και για το ζήτημα της αποθήκευσης στην μπαταρία. Και με καύσιμο ασφάλειας, τη λειτουργία της λιγνιτικής μονάδας για όσο χρόνο χρειάζεται για να αποσβεστεί. Όχι στα πυρηνικά γιατί είναι επικίνδυνα, ακριβά και κόντρα στο αναπτυξιακό μας μοντέλο. Και να σας πω κάτι; Δεν καταλαβαίνω γιατί όπου πηγαίνει ο πρωθυπουργός και κάνει μία συνάντηση πρέπει να ψωνίζει και κάτι».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης απαντώντας σε ερώτηση για τον Παύλο Πολάκη είπε: «Έχουμε διαφορετικά θέματα εκτιμήσεων. Δεν θέλω εγώ να αναπαράγω μια συζήτηση εσωστρέφειας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια καμπή κρίσιμη στον χώρο. Σύντομα όλοι θα κληθούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γιατί λέμε για την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, ότι είναι ανίκανη, και αυτό το πράγμα νομίζω ότι δε δίνει μια προοπτική στον προοδευτικό κόσμο».

«Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε. Εγώ λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις τώρα, γιατί λέμε εκλογές σε ένα χρόνο, αλλά μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, προκειμένου να προχωρήσει η παράταξη με μια κυβερνώσα και ελπιδοφόρα προοπτική» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Γκιουλέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι ενέχονται στον εισαγγελέα, να καθίσουν στο σκαμνί

Ο Κώστας Γκιουλέκας απαντώντας σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «η Δικαιοσύνη δεν κρίνει με βάση τα πορίσματα. Εάν η δικαιοσύνη βρει και ‘σκοντάψει’, στο όνομα οποιουδήποτε πολιτικού αμέσως ερευνάται αυτή η περίπτωση. Να πάνε όσοι ενέχονται στον εισαγγελέα, να καθίσουν στο σκαμνί και αν βρεθούν ευθύνες που τους βαρύνουν, να καταδικαστούν όπως πρέπει».

Και συνέχισε: «Αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο οι πολιτικές ευθύνες και άλλο οι ποινικές ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και πρότεινε όλα αυτά τα πράγματα να τα εξετάσουμε στη Βουλή. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό θα πάει στη δικαιοσύνη. Εμείς θα έπρεπε σώνει και καλά εάν δε βρεθούν στοιχεία, να πούμε, βαρύνουν τα στοιχεία αυτά. Εκεί δεν βρήκατε κανένα στοιχείο».

Η αντίδραση του Κώστα Ζαχαριάδη ήταν έντονη. «Αυτό είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται καθαρά από την εκβιαστική κόντρα και σύγκρουση που έχει ο κ. Βάρρας με τον κύριο Βορίδη. Ο κ. Βάρρας μέχρι και σήμερα παραμένει συνεργάτης του πρωθυπουργού. Ο κ. Βορίδης μέχρι και σήμερα παραμένει μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που δεν παραπέμπεται όπως έπρεπε μαζί με τον κ. Αυγενάκη, με ευθύνη του πρωθυπουργού και των βουλευτών της κυβέρνησης που έκαναν αυτή τη γελοία παράσταση το καλοκαίρι του 2022, να κρύβονται από την ψηφοφορία για να μην πάει η υπόθεση στη δικαιοσύνη», είπε.

Και τόνισε καταληκτικά: «Ο κόσμος έχει καταλάβει, ο αγροτικός κόσμος έχει καταλάβει και νομίζω ότι χρειάζεται άλλη πολιτική σύνθεση για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση στη χώρα».