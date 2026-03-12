newspaper
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαρτίου 2026, 21:17

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΡεπορτάζΓιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν από τη δημοσίευση της επιστολής του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, με την οποία αποδεικνύεται ότι είχε αποστείλει ενημέρωσει και προτάσεις τις οποίες παρέλαβε ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, για ενδεχόμενες απάτες στην Κρήτη μέσα από την κατανομή δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος.

Η επιστολή, μαζί με μία σειρά άλλων δημοσίων εγγράφων και εγγράφων του οργανισμού, σχηματίζει μια προβληματική εικόνα όπου η ηγεσία του υπουργείου φαίνεται να έλαβε πολλαπλή ενημέρωση για ενδείξεις για πλαστές ενισχύσεις, ενώ η διοίκηση που αντικατέστησε τον κύριο Βάρρα έδρασε τάχιστα για να μην πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι με τα αυστηρά κριτήρια που είχε θέσει η απερχόμενη διοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναφέρθηκε στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι πρώτη φορά βλέπει το έγγραφο και αμφισβήτησε ότι η επιστολή έφτασε στο γραφείο του. Ωστόσο, με σημερινό δελτίο τύπου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα είχε σταλεί μέσω e-mail και είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Το χρονικό

Στο ενημερωτικό σημείωμα του Γρηγόρη Βάρρα προς τον Μάκη Βορίδη στις 27 Ιουλίου του 2020, το οποίο ήρθε τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα, ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει την «υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) με συνέπεια την αύξηση της απαιτούμενης έκτασης σε βοσκοτόπους».

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, κυκλοφορεί επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία η διοίκηση (ο κ. Βάρρας) ενημερώνει ότι ξεκίνησε ελέγχους από τους οποίους «προέκυψαν αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις για διάπραξη παρατυπιών». Όπως ενημερώνει, τα στοιχεία για τους 7 εμπλεκόμενους παραγωγούς που εντοπίστηκαν, διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, η διοίκηση Βάρρα εκδίδει την εγκύκλιο που τροποποιεί τους ελέγχους για τα βοσκοτόπια προς το αυστηρότερο, απαιτώντας πλέον:

  • για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια έλεγχο του Ε9, αποδεικτικά νόμιμης κατοχής, αποδεικτικά μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, αριθμό κτηματολογίου κ.α.
  • για τα ενοικιαζόμενα ελέγχονται τα παραστατικά ενοικίασης που συμπεριλήφθηκαν στον φάκελο της αίτησης για ενισχύσεις, Ε9, Τίτλους κτηματολογίου, αγοράς, δωρεάς, κληρονομιάς, γονικής παροχής, πιστοποιητικά μεταγραφής, δικαστικές αποφάσεις και σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, το καταστατικό του φορέα, νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου, η Ένωση Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού, αποστέλει επιστολή στους Βορίδη και Βάρρα, με την οποία τους ενημερώνει ότι χιλιάδες στρέμματα στα νησιά των Κυκλάδων έχουν δεσμευτεί και δηλωθεί στον ΟΣΔΕ από «παραγωγούς» που δεν κατοικούν μόνιμα στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο.

Η Ένωση διαπίστωνε ότι υπήρξε μπαράζ αιτήσεων στον ΟΣΔΕ το 2020 από «δικαιούχους» που «η μόνιμη κατοικία τους είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η Κρήτη». Σημειωνόταν, δε, ότι κτηνοτρόφοι των Κυκλάδων «με έκπληξη διαπίστωναν […] ότι τα αγροτεμάχια που είχαν μόλις ενοικιάσει ή είχαν αποδεχτεί ως κληρονομιά ήταν ήδη χαρτογραφημένα από άλλους παραγωγούς εκτός Κυκλάδων ως ενοικιαζόμενα. Φέτος όμως το φαινόμενο εκτραχύνθηκε αφού οι αιτήσεις ΟΣΔΕ 2019 ‘των νεοφερμένων’ στις Κυκλάδες απέκτησαν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, πληρώθηκαν κανονικά και… έγιναν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση».

Πέντε ημέρες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου 2020, ο Γρηγόρης Βάρρας παραιτείται από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 2 Νοεμβρίου, βέβαια, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει τον Θεοφάνη Παπά ως νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να σημειωθεί ότι οι τελευταίες δημόσιες δράσεις του Γρηγόρη Βάρρα στον οργανισμό είναι οι εξής:

  • Στις 3 Νοεμβρίου κυκλοφορεί ως δελτίο τύπου η αναφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την εισαγγελία. Εκεί μαθαίνουμε ότι οι ελεγχόμενοι παραγωγοί είναι πλέον οχτώ. Αυτοί οι οχτώ έχουν δηλώσει 8.178 στρέμματα. Για όλα αυτά μαζί σύμφωνα με τα μισθωτήρια, εμφανίζονται να πληρώνουν ενοίκιο 290 ευρώ. Οι επιδοτήσεις που θα έπαιρναν για αυτά ανέρχονταν στις 253.800 ευρώ.
  • Στις 5 Νοεμβρίου, ημέρα της παραίτησής του, στέλνει επιστολή στις αρμόδιες διευθύνσεις του οργανισμού με την οποία ζητάει να συνεχίσουν οι έλεγχοι που γίνονται στη βάση της μεθοδολογίας που η διοίκησή του εισήγαγε (δηλαδή τους ελέγχους των Ε9 κλπ.) – και η οποία εντόπισε τις οχτώ υποθέσεις που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Τη δέσμευση των ύποπτων ΑΦΜ μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
  • Στις 9 Νοεμβρίου, αφού έχει παραιτηθεί, με την παραίτησή του να γίνεται αυτομάτως δεκτή από την ηγεσία του υπουργείου η οποία έχει ήδη αναγγείλει τον διάδοχό του, ο κ. Βάρρας επανέρχεται με νέα επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο (μετέπειτα πρόεδρο του Οργανισμού και σήμερα υπόδικο) Δημήτρη Μελά.Σε αυτή, υπερασπίζεται τους ελέγχους, ενώ διάφορα σημεία δείχνουν ένα μάλλον τεταμένο κλίμα συζήτησης: «Δεν θα ήθελα να αφήσω υπαινιγμούς για πιθανό ενδιαφέρον σας για πολύ λίγες συγκεκριμένες περιοχές και παραγωγούς». «Κυρίως από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων διαφαίνεται δικαιολογία αποφυγής συνέχισης των ελέγχων, με πρόσχημα τον φόρτο εργασίας, διαπιστώνω μια σοβαρή αδυναμία χρήσης και επεξεργασίας στοιχείων από βάσεις δεδομένων της επικεφαλής της Διεύθυνσης [πρόκειται για τη σημερινή συγκατηγορούμενη του κ. Μελά, Αθανασία Ρέππα]».

Ερωτήσεις και νέες κατανομές

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Μάκης Βορίδης έχει ρωτηθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την υποψία κυκλώματος που «λυμαίνεται τα βοσκοτόπια σε αρκετές περιοχές της χώρας, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από χρήματα που αναλογούν σε κτηνοτρόφους. […] Το σκάνδαλο έγκειται στο ότι, βρίσκονται κάποιοι, μετά τα δύο πρώτα βήματα της σχετικής διαδικασίας, που είναι η αίτηση ΟΣΔΕ και η αίτηση για την εφαρμογή Τεχνικής Λύσης κατόπιν εύρεσης επιλέξιμης έκτασης, να έχουν δικαιώματα βοσκοτόπου […] σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων που δεν τους ανήκουν (ακόμη και εκτός της οικείας Περιφέρειάς τους), οι οποίοι, χωρίς να ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα, λαμβάνουν παράνομη κοινοτική επιδότηση»

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2020, τρεις μήνες αργότερα και ένα μήνα μετά από την αντικατάσταση του Γρηγόρη Βάρρα, θα απαντήσει στην ερώτηση που του είχε τεθεί.

Στην απάντησή του, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λέει τα εξής:

«Καθίσταται σαφές ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά ούτε και την αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων που περιγράφουν τα υποβληθέντα με τις ΕΑΕ παραστατικά μίσθωσης, παρά μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης/εκμισθωτής προβεί σε καταγγελία, οπότε, με αναφορά στα υποβληθέντα από τον ιδιοκτήτη/εκμισθωτή στοιχεία, δύναται να διενεργηθεί ειδικός διοικητικός έλεγχος».

Ας σημειωθεί ότι στην προχθεσινή του απάντηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι τα μέτρα των ελέγχων που είχε προτείνει ο κ. Βάρρας στο ενημερωτικό σημείωμα που ήρθε στη δημοσιότητα, ενσωματώθηκαν στην πρόταση που έκανε ο Θεοφάνης Παππάς για την κατανομή του 2020.

Ωστόσο, η εγκύκλιος για τους ελέγχους που κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου του 2021 από τη διοίκηση Παππά, αντιθέτως τροποποίησε τις προβλέψεις της εγκυκλίου που είχε εκδοθεί από τη διοίκηση Βάρρα τρεις μήνες νωρίτερα: για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια έμεινε μόνο το Ε9 και κατέστησαν προαιρετικά τα υπόλοιπα αποδεικτικά· αντίστοιχα και για τα ενοικιαζόμενα, προβλέφθηκε μόνο ο έλεγχος των παραστατικών ενοικίασης και οτιδήποτε περαιτέρω έμεινε στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ελέγχου.

Τότε και τώρα

Η διένεξη που έχει ακολουθήσει την πρόσφατη κατάθεση του εγγράφου στη Βουλή, έχει επικεντρωθεί στις προτάσεις από το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα που ενσωματώθηκαν στην πρόταση Παππά για τις κατανομές του 2020. Δημοσιεύματα στον Τύπο επισημαίνουν ότι κάποιες από τις προτάσεις του σημειώματος Βάρρα πράγματι ενσωματώθηκαν στις κατανομές του 2020.

Πηγές του in με καλή γνώση της υπόθεσης, θέτουν ωστόσο το ερώτημα τι νόημα έχουν αυτές οι προβλέψεις που εισήχθησαν όταν οι έλεγχοι είχαν αποδυναμωθεί τόσο πολύ, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι φαίνεται να υπάρχει μια κλιμάκωση από το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα στις τελευταίες επιστολές του: εκεί που το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα αφορούσε το ζήτημα της υπέρμετρης αύξησης του ζωικού κεφαλαίου, η μετέπειτα εγκύκλιος και οι επιστολές στις διευθύνσεις και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν πλέον πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς διεξάγονται οι πιθανολογούμενες απάτες, τόσο καλά δεμένες ώστε να φτάσουν στις εισαγγελικές αρχές.

Ας σημειωθεί ότι σε όλη αυτή την πορεία από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι την παραίτηση Βάρρα τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ενημέρωση για τις εξελίξεις φτάνει στην τότε ηγεσία του υπουργείου είτε μέσω επιστολών και ερωτήσεων απευθείας προς τον Μάκη Βορίδη, είτε μέσω δημόσιων ανακοινώσεων του οργανισμού τον οποίον εποπτεύει.

googlenews

Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Επιστολή στη Βουλή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»
Συνέντευξη 12.03.26

Κ. Μητσοτάκης: «Πουλάει» ασφάλεια και «πλαφόν» – Ενεργοποιεί δεξιά αντανακλαστικά, σε έναν κόσμο που «βράζει»

Το «χαρτί» της ασφάλειας «παίζει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η γειτονιά μας έχει πάρει «φωτιά». Τους κλυδωνισμούς στην οικονομία δεν τους αξιολογεί ως πρώτη προτεραιότητα. Ενθαρρυμένος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις «αποκηρύσσει» τον Πέδρο Σάντσεθ στέλνοντας μήνυμα στο δεξιό ακροατήριο και ελπίζει ακόμα στην αυτοδυναμία αν και ο δρόμος «είναι δύσκολος».

Σύνταξη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Επικαιρότητα 12.03.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε απαξίωση – Λουκέτα και εγκατάλειψη της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

«Η εγκατάλειψη του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό. Αποτελεί πολιτική επιλογή που οδηγεί στην αποδυνάμωση της περιφέρειας και στην απαξίωση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σκάνδαλο 12.03.26

Νέα Αριστερά: Μετά το έγγραφο Βάρρα μονόδρομος η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του ανεκδιήγητου πορίσματος της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό
Πολιτική Γραμματεία 12.03.26

Τσουκαλάς για ακρίβεια: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι – Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

«Χρειάζεται ρύθμιση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι
Πολιτική 12.03.26

Κουτσούμπας για τις συμβάσεις με Chevron: Βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στη Βουλή για τις συμβάσεις της Chevron κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας «είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη
Βουλή 12.03.26

Ανδρουλάκης: Στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων – Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τις συμβάσεις για την Κρήτη

«Σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα και περιθώρια παρερμηνειών. Δεν χωρούν ούτε ερασιτεχνισμοί ούτε αστοχίες που ενδεχομένως τις βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή
Βουλή 12.03.26

Χαρίτσης: Η Ελλάδα χρειάζεται ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια – Και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «παντελώς αναξιόπιστος» και τον κατηγόρησε για «υποτέλεια» στην πολιτική Τραμπ και Νετανιάχου

Σύνταξη
Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron
Πολιτική 12.03.26

Αντιπαράθεση Σαμαρά – Παπασταύρου στη Βουλή για Chevron

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες απαντώντας με αιχμηρό τρόπο και στις κατά καιρούς επιθέσεις που έχει δεχθεί. «Δυστυχώς δεν έχετε σωστή ενημέρωση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα» απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πρωτόκολλο αγνοείται» – Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη
Επικαιρότητα 12.03.26

«Πρωτόκολλο αγνοείται» -Το βίντεο Μάντζου για το επίμαχο έγγραφο Βάρρα στο Βορίδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφού δείχνει τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή με τις δηλώσεις των εμπλεκομένων, αναφέρει ότι, μία ημέρα μετά, το εμπιστευτικό έγγραφο ακόμα αγνοείται

Σύνταξη
Διεγράφη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Επιστολή στη Βουλή 12.03.26

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο βουλευτής του νομού Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής».

Σύνταξη
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
