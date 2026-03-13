ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει στο in η πλευρά Βάρρα ότι έκανε τη διαρροή – Πολιτική κόντρα για το εάν γνώριζε ο Βορίδης

Μέσα στο κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ύστερα από τον σάλο που προκάλεσε η δημοσιοποίηση του επίμαχου εγγράφου του 2020, και το οποίο προκάλεσε νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, καθώς αποδεικνύει γνώση του προβλήματος από τον αρμόδιο υπουργό Μ. Βορίδη, άνθρωποι από το περιβάλλον του Γρηγόρη Βάρρα, μιλώντας στο in, απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σενάρια περί διαρροής από τον ίδιον. Όπως σημειώνεται και υπενθυμίζεται, το σχετικό email είχε αποσταλεί και στους τότε αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από το περιβάλλον του Γρηγόρη Βάρρα μεταφέρεται ότι ο ίδιος αισθάνεται προσβεβλημένος τόσο από τις αιχμές περί διαρροής όσο και από τους υπαινιγμούς ότι το απέκρυπτε. Ως προς όσους υποστηρίζουν ότι δεν το κατέθεσε νωρίτερα και ότι η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησής του δεν είναι τυχαία, κύκλοι από το περιβάλλον του κ. Βάρρα αποδίδουν τη μη κατάθεσή του στον μεγάλο όγκο εγγράφων που συνόδευε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με τις αποκαλύψεις οτι το έγγραφο είχε παραληφθεί και από αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ο κ. Μελάς,-ενώ στην εξεταστική είχε κατατεθεί το αντίθετο από τον κ. Μελά- κύκλοι του κ. Βάρρα αναρωτιώνται αν αυτό δεν είναι ψευδορκία και πως θα πράξουν αρμόδιες αρχές.

Μετά το άδειασμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον Μάκη Βορίδη για το έγγραφο —καθώς με επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή του— το Μαξίμου εξακολουθεί να στηρίζει τον πρώην υπουργό. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε υπαινιγμούς για τον χρόνο κατά τον οποίο ήρθε στο προσκήνιο, επισημαίνοντας ότι το γεγονός πως κάτι εστάλη και πρωτοκολλήθηκε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έφτασε και στα χέρια του ίδιου του υπουργού.

Να σημειωθεί σε αυτο το σημείο, πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βάρρας κλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για συμπληρωματική κατάθεση. Παράλληλα, παραμένει στο Μαξίμου παρά τις αποκαλύψεις που έχει κάνει σε βάρος του πρώην υπουργού Βορίδη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι έχει γίνει με το έγγραφο;

Ήταν το 2020 όταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, με το οποίο τον ενημέρωνε για τα προβλήματα στα βοσκοτόπια. Έξι περίπου χρόνια αργότερα, το 2026, το έγγραφο αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο, γεννώντας νέα ερωτήματα γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και, κυρίως, γύρω από τη στάση του κ. Βορίδη: τι γνώριζε, τι υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, αλλά και ζητήματα που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, αγγίζουν ακόμη και το πεδίο της «ψευδορκίας».

Σε αυτό το σημείο να επισημανθεί μία σημαντική αντίφαση. Η πρώτη προκύπτει από τη στάση του ίδιου του κ. Βορίδη, ο οποίος σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, τόσο στη Βουλή όσο και σε τηλεοπτικό σταθμό, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου. Η δεύτερη προκύπτει από τη χθεσινή, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης —με νυν υπουργό τον Κώστα Τσιάρα— σύμφωνα με την οποία το έγγραφο υπάρχει, είχε αριθμό πρωτοκόλλου και τελικά είχε σταλεί με email στο γραφείο του τότε υπουργού.

Από την στιγμή δημοσιοποιήσης αυτού του εγγράφου, ο κ. Βορίδης ισχυρίζεται πως δεν γνωρίζει το έγγραφο και αφήνει, μεταξύ άλλων, υπαινιγμούς για τη χρονική συγκυρία που βγήκε αυτό το έγγραφο στο προσκήνιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης (ΣΚΑΙ 11/03/2026), πρόκειται για ένα έγγραφο του 2020 το οποίο εμφανίζεται τώρα, κατά το οποίο προτείνει ο κ. Βάρρας κάποιες αλλαγές στην υπουργική απόφαση της τεχνικής λύσης, επειδή διαπίστωσε πως υπάρχει αυξημένο ζωικό βασίλειο στην Κρήτη. Ένα ερώτημα είναι «γιατί εμφανίζεται τώρα μετά από 5 μήνες δουλειά», όπως αναρωτήθηκε. «Η ήπια εξήγηση στο «γιατί τώρα» είναι πως ακόμη και ο Βάρρας το έχει ξεχάσει ότι μου το έχει στείλει, αλλιώς γιατί να μην το παρουσιάσει στην εξεταστική; Έχει φέρει 700 σελίδες υπόμνημα και δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Εγώ δεν το θυμάμαι αν μου το έχει δώσει, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό: έχει πάει σε ένα πρωτόκολλο μέσα στα πολλά έγγραφα και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου. Ο Βάρρας όμως έχει τοποθετηθεί στην τεχνική λύση και έχει πει πως δεν θα πρότεινε τίποτα στον υπουργό από αυτήν, γιατί τη θεωρεί συλλήβδην παράνομη».

Λίγα 24 πριν, ο κ. Βορίδης, στη Βουλή, είχε απαντήσει σχετικά με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να ελέγξει η κυβέρνηση αν όντως η επιστολή έφτασε στο υπουργείο.

Το Μαξίμου στηρίζει Βορίδη, ψευδορκία καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Την Πέμπτη, και μετά το άδειασμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον Μάκη Βορίδη για το επίμαχο έγγραφο, το Μαξίμου στηρίζει τον πρώην υπουργό. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε υπαινιγμούς για τον χρόνο κατά τον οποίο το συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε στο προσκήνιο, επισημαίνοντας ότι το γεγονός πως κάτι εστάλη και πρωτοκολλήθηκε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έφτασε και στον ίδιο τον υπουργό.

Η αντιπολίτευση μιλά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από τις εξελίξεις με το έγγραφο το οποίο εστάλη στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με το οποίο τον ενημέρωσε για το πρόβλημα στα βοσκοτόπια.

Υποστηρίζουν ότι με την ανακοίνωση 31 λέξεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καταρρίπτεται στο σύνολο της η υπερασπιστική γραμμή του κ. Βορίδη, της κυβέρνησης και του πορίσματος της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τονίζεται ότι το έγγραφο του κ. Βάρρα, έφτασε κανονικά και πρωτοκολλήθηκε. Ο κ. Βορίδης ήταν ενήμερος για την εκρηκτική αύξηση των βασικών δεικτών για τους βοσκοτόπους.

«Η επίσημη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο Βάρρα, το οποίο ανέδειξαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην ολομέλεια, ήταν πρωτοκολλημένο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2020, αποκαλύπτει το μέγεθος της πολιτικής ευθύνης του κ. Βορίδη και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του περί άγνοιας», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθέτει πως «οι εξελίξεις αυτές γεννούν σοβαρά ερωτήματα για παραπλάνηση της Βουλής, ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή και συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης ενός κρίσιμου ζητήματος που αφορά στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τις ενισχύσεις των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το έγγραφο είχε παραληφθεί και από αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως σημείωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, «θα συνεχίσει να σας ταλανίζει» το ερώτημα για το «αν λέει ψέματα ο συνεργάτης του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, ο κ. Βάρρας ή αν λέει ψέματα ο πρώην υπουργός σας, ο κ. Βορίδης», επισημαίνοντας ότι το ίδιο το υπουργείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως το έγγραφο είχε αριθμό πρωτοκόλλου. Σημείωσε ότι, σύμφωνα με αποκαλύψεις, το έγγραφο είχε παραληφθεί και από αντιπροέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ο κ. Μελάς, ενώ στην εξεταστική είχε κατατεθεί το αντίθετο από τον κ. Μελά.

Όπως τόνισε, ο κ. Μελάς είχε πει στην Εξεταστική: «Αν υπήρχε οποιαδήποτε επιστολή προς τον κύριο υπουργό από τον πρόεδρο δεν το γνωρίζω, δεν είχε έρθει σε μένα». Ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς αφορά «τον κόπο χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν από τη γη με αξιοπρέπεια», την ώρα που -όπως είπε- γύρω από τις αγροτικές ενισχύσεις στήθηκε ένα «πανηγύρι».