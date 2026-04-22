Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι ζήτησε η Κοβέσι

Με φόντο τις κρίσιμες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιθέσεις που έχει δεχθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία, τις αναμενόμενες διαδικασίες σε εσωτερικό επίπεδο για την ανανέωση της θητείας των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων, αλλά και τις σοβαρές δικογραφίες που χειρίζονται οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στη συνάντηση που διήρκησε τριάντα πέντε λεπτά ήταν παρόντες ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας και η επικεφαλής των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα και ο εισαγγελέας Αντώνης Παπαματθαίου.

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και στο τραπέζι τέθηκαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας τα οποία είχε θέσει η ίδια η Λάουρα Κοβέσι και στην προηγούμενη επίσκεψη της τον περασμένο Οκτώβριο .

Σύμφωνα με πληροφορίες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσε την κυρία Κοβέσι ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αύξηση του αριθμού των θέσεων των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τη ζήτησε η Κοβέσι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε την Λάουρα Κοβέσι για την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον θεσμό που τις τελευταίες μέρες με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις και κριτικές .

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας θέλησε να ενημερωθεί για το χρόνο που προβλέπεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από το Άρειο Πάγο, με το υπουργείο, όπως λένε αρμόδιες πηγές, να εκτιμούν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Μάιο διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκ του νόμου δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση εκ μέρους του στην κυρίαρχη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου .

Επιπλέον, στη συζήτηση που διεξήχθη σε καλό κλίμα, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, έγινε αναφορά και στη ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης επαναφέροντας παλαιότερη διάταξη για την ταχύτερη εκκαθάριση ποινικών υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα.

Η πολιτική ηγεσία μάλιστα του υπουργείου Δικαιοσύνης επανέλαβε αυτό που έχει ζητήσει και ο πρωθυπουργός για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά την απόφαση της Βουλής για την άρση ασυλίας αναφορικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, αυτή ακριβώς είναι και η πρόθεση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος παραγραφής .

Πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή τοποθέτηση της Λάουρας Κοβέσι από το βήμα του 11ου φόρουμ των Δελφών .