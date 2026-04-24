24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24 Απριλίου 2026, 21:09

Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Μπορεί οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν βρεθεί στην κορυφή, η αλήθεια είναι, όμως, ότι η διαφθορά επί διακυνέρνησης Μητσοτάκη περιλαμβάνει δεκάδες άλλα σκάνδαλα, μεγάλα και μικρότερα.

Η επίθεση στις Ανεξάρτητες Αρχές, η Λίστα Πέτσα, η κατάρρευση του ΕΣΥ, το σκάνδαλο Πάτση, τα καρτέλ στην ενέργεια και η αισχροκέρδεια στην αγορά, η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, οι στρατιές μετακλητών και, φυσικά, οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, είναι μόνο ορισμένα από τα πιο σημαντικά σκάνδαλα που φανέρωσαν ένα «επιτελικό κράτος» που έγινε κράτος εν κράτει και διαθέτει «αριστεία» στη διαφθορά, όπως επισημαίνει και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Όσο και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατόρθωσε επί 7 χρόνια να παραμένει στην κορυφή, το τίμημα των «γαλάζιων» σκανδάλων και, κυρίως, η επιδεικτική αλαζονεία των στελεχών της – πρωτίστως των κορυφαίων – έχουν προκαλέσει γενικευμένη αγανάκτηση και μία δυσαρέσκεια που άρχισε να αποτυπώνεται πλέον στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Η κυβερνητική παράταξη έχει αρχίσει να χάνει σημαντικές δυνάμεις, ενώ οι λεγόμενοι «ποιοτικοί» δείκτες παρουσιάζουν ένα κόμμα που βρίσκεται πολύ μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών.

Predator: Τα έλεγε και ο… «Ντίλαν»

Την ίδια ώρα και ενώ «βράζει» και η εσωκομματική γκρίνια, η στιβαρή παρουσία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στην Ελλάδα, κατέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικής παθογένειας», καθώς μίλησε ξεκάθαρα για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις, ενώ οι πρόσφατες αποκαλύψεις – του in –  για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε Αρχές επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαίωσε ότι τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά δεν απευθύνονταν σε ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς, όπως δήλωσε ξεκάθαρα, άλλωστε, και ο ιδιοκτήτης της, Ταλ Ντίλιαν (σ.σ. ή Ντίλαν, κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη).

Κοβέσι: Έγκλημα, νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τον συνήθη ακραίο Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίζει τις επιθετικές «κορώνες» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέσι δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «αντιπερισπασμό» αυτές τις επιθέσεις εναντίον του θεσμού και, προσωπικά, της ιδίας, προκειμένου να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό διακύβευμα – το τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν πω ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει αδίκημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα με πιστέψετε;», τόνισε χαρακτηριστικά η Κοβέσι, απευθυνόμενη όχι μόνο στο ακροατήριο του φόρουμ των Δελφών, αλλά σε όλους τους Έλληνες, στους οποίους και διεμήνυσε πως «η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί – μην παραιτείστε».

Τη σκυτάλη των αποκαλύψεων πήρε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

Αλέξης Τσίπρας: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα διαφθοράς και ανισότητας, ενώ δήλωσε «παρών» για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα «η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα».

«Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί», τόνισε ο κ. Τσίπρας, από το οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ξεκαθάρισε πως, στον πολιτικό φορέα που χτίζεται, «δεν έχουμε καμία αλλεργία στην λογική προοπτική να υπάρχει κέρδος, να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ευημερία», αλλά υπάρχει αλλεργία «με την αδικία και με την αρπαχτή», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, χρειάζονται τα εξής: «Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς. Να αποκτήσουμε ταχύτητα στη δικαιοσύνη και διαφάνεια».

Ανδρουλάκης: Εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά εδρεύει στο Μαξίμου

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε πως «έχουμε μιαν εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου» και σημείωσε πως δίνει μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συμπεριφορές των κυβερνητικών βουλευτών, σχολίασε χαρακτηριστικά πως το θέμα «δεν είναι αν η κυρία Παπακώστα πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι ο πρωθυπουργός επέτρεψε το πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ίδιο φόρουμ, επισήμανε τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια από μια κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς. «Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα, αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Γι’ αυτό χρησιμοποιώ συχνά τη φράση ‘είναι αμετανόητοι’», υπογράμμισε.

Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
Επικαιρότητα 24.04.26

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε

«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

«η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 24.04.26 Upd: 13:56

Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης»

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Υποκλοπές 24.04.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
in Confidential 24.04.26

Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή

Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Ελλάδα 24.04.26

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
Κόσμος 24.04.26

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24.04.26

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Άλλα Αθλήματα 24.04.26

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
Euroleague 24.04.26

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Μπάσκετ 24.04.26

Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Ελλάδα 24.04.26

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 24.04.26

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Οικονομία 24.04.26

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρις, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρις, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρις, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Super League 24.04.26

Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

