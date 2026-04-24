Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη

Μπορεί οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν βρεθεί στην κορυφή, η αλήθεια είναι, όμως, ότι η διαφθορά επί διακυνέρνησης Μητσοτάκη περιλαμβάνει δεκάδες άλλα σκάνδαλα, μεγάλα και μικρότερα.

Η επίθεση στις Ανεξάρτητες Αρχές, η Λίστα Πέτσα, η κατάρρευση του ΕΣΥ, το σκάνδαλο Πάτση, τα καρτέλ στην ενέργεια και η αισχροκέρδεια στην αγορά, η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, οι στρατιές μετακλητών και, φυσικά, οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, είναι μόνο ορισμένα από τα πιο σημαντικά σκάνδαλα που φανέρωσαν ένα «επιτελικό κράτος» που έγινε κράτος εν κράτει και διαθέτει «αριστεία» στη διαφθορά, όπως επισημαίνει και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Όσο και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατόρθωσε επί 7 χρόνια να παραμένει στην κορυφή, το τίμημα των «γαλάζιων» σκανδάλων και, κυρίως, η επιδεικτική αλαζονεία των στελεχών της – πρωτίστως των κορυφαίων – έχουν προκαλέσει γενικευμένη αγανάκτηση και μία δυσαρέσκεια που άρχισε να αποτυπώνεται πλέον στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Η κυβερνητική παράταξη έχει αρχίσει να χάνει σημαντικές δυνάμεις, ενώ οι λεγόμενοι «ποιοτικοί» δείκτες παρουσιάζουν ένα κόμμα που βρίσκεται πολύ μακριά από τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών.

Predator: Τα έλεγε και ο… «Ντίλαν»

Την ίδια ώρα και ενώ «βράζει» και η εσωκομματική γκρίνια, η στιβαρή παρουσία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στην Ελλάδα, κατέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικής παθογένειας», καθώς μίλησε ξεκάθαρα για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις, ενώ οι πρόσφατες αποκαλύψεις – του in – για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε Αρχές επιβολής του νόμου και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαίωσε ότι τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά δεν απευθύνονταν σε ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς, όπως δήλωσε ξεκάθαρα, άλλωστε, και ο ιδιοκτήτης της, Ταλ Ντίλιαν (σ.σ. ή Ντίλαν, κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη).

Κοβέσι: Έγκλημα, νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τον συνήθη ακραίο Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίζει τις επιθετικές «κορώνες» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέσι δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «αντιπερισπασμό» αυτές τις επιθέσεις εναντίον του θεσμού και, προσωπικά, της ιδίας, προκειμένου να μετατοπιστεί η συζήτηση από το πραγματικό διακύβευμα – το τι πραγματικά συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν πω ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει αδίκημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα με πιστέψετε;», τόνισε χαρακτηριστικά η Κοβέσι, απευθυνόμενη όχι μόνο στο ακροατήριο του φόρουμ των Δελφών, αλλά σε όλους τους Έλληνες, στους οποίους και διεμήνυσε πως «η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί – μην παραιτείστε».

Τη σκυτάλη των αποκαλύψεων πήρε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα είναι πως η διαφθορά έχει αρχίσει να γίνεται μια καθημερινότητα: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτή η τάση ενισχύει το πρόβλημα.

Αλέξης Τσίπρας: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα διαφθοράς και ανισότητας, ενώ δήλωσε «παρών» για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα «η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα».

«Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί», τόνισε ο κ. Τσίπρας, από το οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ξεκαθάρισε πως, στον πολιτικό φορέα που χτίζεται, «δεν έχουμε καμία αλλεργία στην λογική προοπτική να υπάρχει κέρδος, να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ευημερία», αλλά υπάρχει αλλεργία «με την αδικία και με την αρπαχτή», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, χρειάζονται τα εξής: «Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς. Να αποκτήσουμε ταχύτητα στη δικαιοσύνη και διαφάνεια».

Ανδρουλάκης: Εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά εδρεύει στο Μαξίμου

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε πως «έχουμε μιαν εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου» και σημείωσε πως δίνει μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συμπεριφορές των κυβερνητικών βουλευτών, σχολίασε χαρακτηριστικά πως το θέμα «δεν είναι αν η κυρία Παπακώστα πήρε τηλέφωνο. Είναι ότι ο πρωθυπουργός επέτρεψε το πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ίδιο φόρουμ, επισήμανε τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια από μια κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς. «Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα, αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Γι’ αυτό χρησιμοποιώ συχνά τη φράση ‘είναι αμετανόητοι’», υπογράμμισε.