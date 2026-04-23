Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Νέους δρόμους για τη διακυβέρνηση της χώρας ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας αναλύοντας την απόφασή του να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική σκηνή.

Από το οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας «να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που έχει μια κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά, από ό,τι μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα» εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη «για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα».

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα διαφθοράς και ανισότητας από τον Αλέξη Τσίπρα και αναφορά στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Θεωρεί ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις να ανακάμψουν, η Αριστερά να ανακάμψει διεκδικώντας ουσιαστικά ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας με σκοπό την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

<br />

Νέα οικονομική στρατηγική

Στην καρδιά της πρότασής του βρίσκεται η ανάγκη για δομική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, με σαφή προσανατολισμό την απομάκρυνση από τη «μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate».

Απορρίπτει στην Ελλάδα του σήμερα τις λογικές των επιδομάτων, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες τονίζοντας πως κάτι δεν πάει καλά. Την τριετία 2016-2018, στα μνημόνια «τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα, μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και δέκα χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης δεν μπορεί να αποτελούν λύση στο πρόβλημα» εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για δομικές αλλαγές της ελληνικής οικονομία και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας «αν θέλουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί απέναντι στις κρίσεις και να έχουμε και μια άλλη προοπτική».

Ο Αλ. Τσίπρας οραματίζεται μια οικονομία που «θα παράγει» έξω από τη λογική του real estate και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, αναπτυξιακού κράτους που θα καταπολεμά τη διαφθορά και θα επενδύει στρατηγικά στις νέες γενιές, τη στέγαση, την υγεία και την παιδεία.

Για να δημιουργηθεί μια τέτοια προοπτική αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, «χρειάζεται ένα άλλο κράτος, το οποίο δε θα είναι ούτε πελατειακό, ούτε διεφθαρμένο, ούτε επιτελικό, που θα στηρίζεται στη διαφθορά, αλλά θα είναι ένα κράτος ισχυρό και αναπτυξιακό και συνεργατικό, που θα στηρίζει τον πολίτη και θα στηρίζει την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας», σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό που επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα αναπτυξιακό σοκ.

Αλέξης Τσίπρας: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς

Προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο να χρηματοδοτήσει παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις και την επιβολή μιας πατριωτικής εισφοράς στα υψηλά επιχειρηματικά κέρδη για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Ξεκαθαρίζει πως στον πολιτικό φορέα που χτίζεται «δεν έχουμε καμία αλλεργία στην λογική προοπτική να υπάρχει κέρδος, να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ευημερία» αλλά ξεκαθαρίζει την αλλεργία τους «με την αδικία και με την αρπαχτή».

Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, χρειάζονται τα εξής: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς. Να αποκτήσουμε ταχύτητα στη δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Για το τραπεζικό σύστημα επισημαίνει πως χρειάζεται πολιτική βούληση και δημόσια παρέμβαση, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, να υπάρχουν ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ εις βάρος του καταναλωτή και η πίστη να μεταφερθεί στην παραγωγή και όχι μόνο στα κέρδη λίγων, όπως είναι σήμερα.

Δικαιότερο φορολογικό σύστημα

Οραματίζεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα βάλεις τέλος σε «αυτή την αδιανόητη αναλογία έμμεσων-άμεσων φόρων εις βάρος των άμεσων φόρων» και βάζει το τρένο σε ράγες που «οι έμμεσοι φόροι θα γίνουν χαμηλότεροι, οι άμεσοι δικαιότεροι» που «θα μειωθεί δραστικά η φορολογία της μισθωτής εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθωτής εργασίας, ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχείρηση και ταυτόχρονα να γίνει δικαιότερη η φορολογία της κινητής περιουσίας».

Λέγοντας κινητή περιουσία εξηγεί πως αφορά τόκους, μερίσματα και μεταβίβαση κεφαλαίων. «Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη αδικία, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί με ένα συνδυασμό μέτρων που δεν θα είναι οριζόντιος καθώς «δεν μπορεί αυτός ο οποίος παίρνει τριάντα χιλιάδες ευρώ να έχει την ίδια φορολογία με αυτόν που παίρνει τρία εκατομμύρια ευρώ».

Σε βασικό πυλώνα της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει προκρίνει την επιβολή μιας «πατριωτικής εισφοράς» στα υψηλά επιχειρηματικά κέρδη για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Μισθοί για ζωή με αξιοπρέπεια

«Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας να λαμβάνει 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει ο μισός μισθός στα ενοίκια; Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδωρήματα των ασθενών του; Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουν; Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία; Είναι πατριωτισμός αυτό;» αναρωτήθηκε εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα καταφέρει να πείσει όσους έχουν υψηλά επιχειρηματικά κέρδη να προσφέρουν «γιατί για πρώτη φορά θα έβλεπαν μια κυβέρνηση που δεν τους ζητάει δώρα για να εκλεγεί, αλλά ζητάει κάτι για την πατρίδα».

Τα λεφτά αυτά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό «με στόχο τις επόμενες γενιές του τόπου, για στέγη, παιδεία, έρευνα, υγεία και ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους».

Τα νέα «όπλα» που ρίχνει στη μάχη κατά της διαφθοράς και της ακρίβειας

Αναφέρθηκε στη πλατφόρμα που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτου Τσίπρα και η οποία θα παρακολουθεί μια δημόσια σύμβαση από τη γέννησή της μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων και θα σηκώνει red flag με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να σταματήσει η διαφθορά εν τη γενέσει της.

Όσον αφορά την ακρίβεια σημείωσε πως στην εποχή της AI δεν μπορεί να μην μπορούμε να δούμε πόσο πουλάει ο παραγωγός στον πρώτο μεσάζοντα, πόσο ο πρώτος, στον δεύτερο, στον τρίτο και πόσο φτάνει στον καταναλωτή.

Ανακοίνωσε τη δεύτερη μεγάλη πλατφόρμα που σχεδιάζει το Ινστιτούτο. Μια πλατφόρμα, ένα παρατηρητήριο τιμών, όπου θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και εκεί πρέπει να παρέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το κράτος.

Έχοντας σχηματίσει βασικούς άξονες για την κυβερνησιμότητα της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως επιστρέφει με μια φιλοδοξία «να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου, για την κοινωνία, για τη χώρα μου» και κρίνει πως το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι το κρίσιμο: «πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς να κυβερνηθεί αλλιώς. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει».

Σημειώνει «δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να πάμε σε μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα» ξεκαθαρίζει πως δεν τον αφορά «απλά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής», ένα άλλο κυβερνητικό σχέδιο «για να ανακάμψει η οικονομία και να σωθεί η κοινωνία» και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του, μαζί με τους συνεργάτες τους, για να πετύχουν.