Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23 Απριλίου 2026, 20:57

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέους δρόμους για τη διακυβέρνηση της χώρας ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας αναλύοντας την απόφασή του να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική σκηνή.

Από το οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας «να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που έχει μια κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά, από ό,τι μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός και αυτή η χώρα» εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη «για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα».

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα διαφθοράς και ανισότητας από τον Αλέξη Τσίπρα και αναφορά στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Θεωρεί ότι είναι αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις να ανακάμψουν, η Αριστερά να ανακάμψει διεκδικώντας ουσιαστικά ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας με σκοπό την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Νέα οικονομική στρατηγική

Στην καρδιά της πρότασής του βρίσκεται η ανάγκη για δομική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, με σαφή προσανατολισμό την απομάκρυνση από τη «μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate».

Απορρίπτει στην Ελλάδα του σήμερα τις λογικές των επιδομάτων, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παθογένειες τονίζοντας πως κάτι δεν πάει καλά. Την τριετία 2016-2018, στα μνημόνια «τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα, μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και δέκα χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης δεν μπορεί να αποτελούν λύση στο πρόβλημα» εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για δομικές αλλαγές της ελληνικής οικονομία και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας «αν θέλουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί απέναντι στις κρίσεις και να έχουμε και μια άλλη προοπτική».

Ο Αλ. Τσίπρας οραματίζεται μια οικονομία που «θα παράγει» έξω από τη λογική του real estate και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός ισχυρού, αναπτυξιακού κράτους που θα καταπολεμά τη διαφθορά και θα επενδύει στρατηγικά στις νέες γενιές, τη στέγαση, την υγεία και την παιδεία.

Για να δημιουργηθεί μια τέτοια προοπτική αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, «χρειάζεται ένα άλλο κράτος, το οποίο δε θα είναι ούτε πελατειακό, ούτε διεφθαρμένο, ούτε επιτελικό, που θα στηρίζεται στη διαφθορά, αλλά θα είναι ένα κράτος ισχυρό και αναπτυξιακό και συνεργατικό, που θα στηρίζει τον πολίτη και θα στηρίζει την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας», σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό που επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα αναπτυξιακό σοκ.

Στην καρδιά της πρότασής του βρίσκεται η ανάγκη για δομική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας.

Αλέξης Τσίπρας: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς

Προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με στόχο να χρηματοδοτήσει παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις και την επιβολή μιας πατριωτικής εισφοράς στα υψηλά επιχειρηματικά κέρδη για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Ξεκαθαρίζει πως στον πολιτικό φορέα που χτίζεται «δεν έχουμε καμία αλλεργία στην λογική προοπτική να υπάρχει κέρδος, να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει ευημερία» αλλά ξεκαθαρίζει την αλλεργία τους «με την αδικία και με την αρπαχτή».

Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, χρειάζονται τα εξής: Να φύγουμε από αυτό το βούρκο της διαφθοράς. Να αποκτήσουμε ταχύτητα στη δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Για το τραπεζικό σύστημα επισημαίνει πως χρειάζεται πολιτική βούληση και δημόσια παρέμβαση, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, να υπάρχουν ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ εις βάρος του καταναλωτή και η πίστη να μεταφερθεί στην παραγωγή και όχι μόνο στα κέρδη λίγων, όπως είναι σήμερα.

Δικαιότερο φορολογικό σύστημα

Οραματίζεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα βάλεις τέλος σε «αυτή την αδιανόητη αναλογία έμμεσων-άμεσων φόρων εις βάρος των άμεσων φόρων» και βάζει το τρένο σε ράγες που «οι έμμεσοι φόροι θα γίνουν χαμηλότεροι, οι άμεσοι δικαιότεροι» που «θα μειωθεί δραστικά η φορολογία της μισθωτής εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές της μισθωτής εργασίας, ώστε να ανασάνει η μικρομεσαία επιχείρηση και ταυτόχρονα να γίνει δικαιότερη η φορολογία της κινητής περιουσίας».

Λέγοντας κινητή περιουσία εξηγεί πως αφορά τόκους, μερίσματα και μεταβίβαση κεφαλαίων. «Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη αδικία, η οποία πρέπει να αποκατασταθεί και θα αποκατασταθεί με ένα συνδυασμό μέτρων που δεν θα είναι οριζόντιος καθώς «δεν μπορεί αυτός ο οποίος παίρνει τριάντα χιλιάδες ευρώ να έχει την ίδια φορολογία με αυτόν που παίρνει τρία εκατομμύρια ευρώ».

Σε βασικό πυλώνα της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει προκρίνει την επιβολή μιας «πατριωτικής εισφοράς» στα υψηλά επιχειρηματικά κέρδη για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Μισθοί για ζωή με αξιοπρέπεια

«Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας να λαμβάνει 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει ο μισός μισθός στα ενοίκια; Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδωρήματα των ασθενών του; Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουν; Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία; Είναι πατριωτισμός αυτό;» αναρωτήθηκε εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα καταφέρει να πείσει όσους έχουν υψηλά επιχειρηματικά κέρδη να προσφέρουν «γιατί για πρώτη φορά θα έβλεπαν μια κυβέρνηση που δεν τους ζητάει δώρα για να εκλεγεί, αλλά ζητάει κάτι για την πατρίδα».

Τα λεφτά αυτά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό «με στόχο τις επόμενες γενιές του τόπου, για στέγη, παιδεία, έρευνα, υγεία και ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους».

Προτείνει τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών που θα λειτουργούν υπέρ της διαφάνειας.

Τα νέα «όπλα» που ρίχνει στη μάχη κατά της διαφθοράς και της ακρίβειας

Αναφέρθηκε στη πλατφόρμα που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτου Τσίπρα και η οποία θα παρακολουθεί μια δημόσια σύμβαση από τη γέννησή της μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων και θα σηκώνει red flag με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να σταματήσει η διαφθορά εν τη γενέσει της.

Όσον αφορά την ακρίβεια σημείωσε πως στην εποχή της AI δεν μπορεί να μην μπορούμε να δούμε πόσο πουλάει ο παραγωγός στον πρώτο μεσάζοντα, πόσο ο πρώτος, στον δεύτερο, στον τρίτο και πόσο φτάνει στον καταναλωτή.

Ανακοίνωσε τη δεύτερη μεγάλη πλατφόρμα που σχεδιάζει το Ινστιτούτο. Μια πλατφόρμα, ένα παρατηρητήριο τιμών, όπου θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και εκεί πρέπει να παρέμβουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το κράτος.

Έχοντας σχηματίσει βασικούς άξονες για την κυβερνησιμότητα της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως επιστρέφει με μια φιλοδοξία «να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου, για την κοινωνία, για τη χώρα μου» και κρίνει πως το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι το κρίσιμο: «πού πρέπει να πάει η χώρα και πώς να κυβερνηθεί αλλιώς. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει».

Σημειώνει «δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να πάμε σε μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα» ξεκαθαρίζει πως δεν τον αφορά «απλά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής», ένα άλλο κυβερνητικό σχέδιο «για να ανακάμψει η οικονομία και να σωθεί η κοινωνία» και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του, μαζί με τους συνεργάτες τους, για να πετύχουν.

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Πυρά (και) Βορίδη κατά Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δε μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Πυκνώνουν τα «καρφιά» βουλευτών της ΝΔ κατά Μαξίμου αναφορικά με το θέμα της απαξίωσης του ρόλου του βουλευτή, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Μετά τον Γ. Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας. Αιχμηρά «καρφιά» και από Στέλιο Πέτσα.

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media
Σε λειτουργία κόμματος έχει μπει η Αμαλίας, ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, νέα πρόσωπα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Σωτήρης Μπολάκης
Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

