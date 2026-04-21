# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 21:39

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Ο αείμνηστος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης βρέθηκε στο επίκεντρο στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης – Η πολιτική αλλιώς». Από την πλατεία Συντάγματος και το Public Café ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα που βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με τους Χάρη Δούκα, Γιάννη Μώραλη και Νίκο Χαρδαλιά.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε την προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη και τη σφραγίδα που άφησε όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στη χώρα. Μιας προσωπικότητας «που κατάφερε να διαπεράσει την ερημία του πλήθους, να αποτυπωθεί στις συνειδήσεις, και κυρίως να αλλάξει σε πολλά πεδία την εικόνα της πόλης του».

Το «καρφί» για τον Μητσοτάκη

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην γνωριμία του με τον περιφερειάρχη Αττικής όταν ήταν δήμαρχος Βύρωνα. «Να σας μαρτυρήσω κάτι, με τον Νίκο Χαρδαλιά γνωριζόμαστε από παλιά όταν ήταν δήμαρχος του Βύρωνα και  εγώ ως μηχανικός είχα την επίβλεψη ενός δημοτικού τεχνικού έργου…» είπε ο κ. Τσίπρας με τον Περιφερειάρχη Αττικής να του επισημαίνει ότι στον διαγωνισμό είχαν πάρει μέρος 17 εταιρίες… «Τότε δεν υπήρχαν αναθέσεις» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας φωτογραφίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μια κάπως πικρή διαπίστωση

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Με τον Μπουτάρη δεν είχε μεγάλη σημασία αν διαφωνούσες ή συμφωνούσες. Γουστάριζες, όπως θα έλεγε κι εκείνος, να μιλάς μαζί του. Ακόμη και να διαφωνείς. Κυρίως γουστάριζες τον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, την αφοπλιστική ειλικρίνεια και τις τρομερές ιστορίες που είχε πάντα να σου διηγηθεί από μια γεμάτη ζωή, που την είχε ζήσει μέχρι τα όρια».

Ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων, έκανε και μια ειλικρινή και κάπως πικρή διαπίστωση με πολιτικό νόημα.

«Λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον», είπε.

Και συνέχισε: «Η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Εμπνευσμένος από τον τίτλο του βιβλίου είπε «ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν σήμερα γύρω μας». Και «η ίδια η προσπάθεια να τα καταφέρουμε, είναι πιστεύω και η μεγαλύτερη τιμή για το έργο και την προσωπικότητα αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου».

Η γνωριμία με τον Μπουτάρη

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την γνωριμία του με τον Γιάννη Μπουτάρη. «Περπατήσαμε και συνδεθήκαμε σε δύσκολους μνημονιακούς καιρούς. Εγώ πρωθυπουργός στην πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, εκείνος δήμαρχος με πρωτοποριακές, βαθιά προοδευτικές, αντιλήψεις και πρακτικές.

Δε θα ξεχάσω την επιμονή του να μετατρέψουμε σε φως για τη πόλη, σκιερές πτυχές της ιστορίας της. Την επιμονή του να δουλέψουμε για το μνημείο του ολοκαυτώματος. Την επιμονή του να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, με την ιδέα του για απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη».

Με τον Μπουτάρη όμως εκτός από πολιτικές συμπτώσεις, «είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Τολμώ να πω ότι κυρίως μέσα από τις δεύτερες, χτίσαμε μια προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.  Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία.

Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα.

Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί έπρεπε να ξορκίσει φαντάσματα του παρελθόντος, να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών για τη γειτονική χώρα, να σταθεί απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης. Και να αγνοήσει το πολιτικό κόστος, που ο υπολογισμός του έχει κοστίσει διαχρονικά πολύ ακριβά τόσο στην πόλη του όσο και στη χώρα.  

Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυό μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη.

Όταν με ρώτησε : Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω. Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ.   Και η αλήθεια είναι ότι στάθηκε δίπλα στην επιλογή του ορθολογισμού και της προόδου. Και απέναντι στο πιο ακραίο κύμα εθνικιστικού λαϊκισμού που έχει δει η χώρα μας. Τόσο απέναντι που δεν δίστασε ακόμη και σωματικά να εκθέσει τον εαυτό του στο μίσος και τη βιαιότητα των εθνικιστών.

Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασσικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση.

Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς».

Τα πρόσωπα στην παρουσίαση

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση βρίσκονται η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Συμεών Κεδίκογλου, η Αθηνά Λινού, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γιώργος Μπουλουμπασάκο, ο Δημήτρης Καρύδης η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδοπούλου.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την επιστήμη του ύπνου

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Δήμος Μπουλούκος
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Νικόλαος Κώτσης
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Δημοσκοπικό χαστούκι στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης - Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης

Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ

O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»

H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Έφη Αλεβίζου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε

Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

