Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ο αείμνηστος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης βρέθηκε στο επίκεντρο στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης – Η πολιτική αλλιώς». Από την πλατεία Συντάγματος και το Public Café ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα που βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με τους Χάρη Δούκα, Γιάννη Μώραλη και Νίκο Χαρδαλιά.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξήρε την προσωπικότητα του Γιάννη Μπουτάρη και τη σφραγίδα που άφησε όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στη χώρα. Μιας προσωπικότητας «που κατάφερε να διαπεράσει την ερημία του πλήθους, να αποτυπωθεί στις συνειδήσεις, και κυρίως να αλλάξει σε πολλά πεδία την εικόνα της πόλης του».

Το «καρφί» για τον Μητσοτάκη

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην γνωριμία του με τον περιφερειάρχη Αττικής όταν ήταν δήμαρχος Βύρωνα. «Να σας μαρτυρήσω κάτι, με τον Νίκο Χαρδαλιά γνωριζόμαστε από παλιά όταν ήταν δήμαρχος του Βύρωνα και εγώ ως μηχανικός είχα την επίβλεψη ενός δημοτικού τεχνικού έργου…» είπε ο κ. Τσίπρας με τον Περιφερειάρχη Αττικής να του επισημαίνει ότι στον διαγωνισμό είχαν πάρει μέρος 17 εταιρίες… «Τότε δεν υπήρχαν αναθέσεις» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας φωτογραφίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μια κάπως πικρή διαπίστωση

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Με τον Μπουτάρη δεν είχε μεγάλη σημασία αν διαφωνούσες ή συμφωνούσες. Γουστάριζες, όπως θα έλεγε κι εκείνος, να μιλάς μαζί του. Ακόμη και να διαφωνείς. Κυρίως γουστάριζες τον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, την αφοπλιστική ειλικρίνεια και τις τρομερές ιστορίες που είχε πάντα να σου διηγηθεί από μια γεμάτη ζωή, που την είχε ζήσει μέχρι τα όρια».

Ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων, έκανε και μια ειλικρινή και κάπως πικρή διαπίστωση με πολιτικό νόημα.

«Λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον», είπε.

Και συνέχισε: «Η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

<br />

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος

Εμπνευσμένος από τον τίτλο του βιβλίου είπε «ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όσες δυσκολίες κι αν υπάρχουν σήμερα γύρω μας». Και «η ίδια η προσπάθεια να τα καταφέρουμε, είναι πιστεύω και η μεγαλύτερη τιμή για το έργο και την προσωπικότητα αυτού του ξεχωριστού ανθρώπου».

Η γνωριμία με τον Μπουτάρη

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την γνωριμία του με τον Γιάννη Μπουτάρη. «Περπατήσαμε και συνδεθήκαμε σε δύσκολους μνημονιακούς καιρούς. Εγώ πρωθυπουργός στην πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, εκείνος δήμαρχος με πρωτοποριακές, βαθιά προοδευτικές, αντιλήψεις και πρακτικές.

Δε θα ξεχάσω την επιμονή του να μετατρέψουμε σε φως για τη πόλη, σκιερές πτυχές της ιστορίας της. Την επιμονή του να δουλέψουμε για το μνημείο του ολοκαυτώματος. Την επιμονή του να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας στη σχέση μας με τη Τουρκία, με την ιδέα του για απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη».

Με τον Μπουτάρη όμως εκτός από πολιτικές συμπτώσεις, «είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Τολμώ να πω ότι κυρίως μέσα από τις δεύτερες, χτίσαμε μια προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία.

Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα.

Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί έπρεπε να ξορκίσει φαντάσματα του παρελθόντος, να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών για τη γειτονική χώρα, να σταθεί απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης. Και να αγνοήσει το πολιτικό κόστος, που ο υπολογισμός του έχει κοστίσει διαχρονικά πολύ ακριβά τόσο στην πόλη του όσο και στη χώρα.

Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυό μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη.

Όταν με ρώτησε : Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω. Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ. Και η αλήθεια είναι ότι στάθηκε δίπλα στην επιλογή του ορθολογισμού και της προόδου. Και απέναντι στο πιο ακραίο κύμα εθνικιστικού λαϊκισμού που έχει δει η χώρα μας. Τόσο απέναντι που δεν δίστασε ακόμη και σωματικά να εκθέσει τον εαυτό του στο μίσος και τη βιαιότητα των εθνικιστών.

Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασσικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και την συντήρηση.

Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και τη πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη δεξιά, τη ψηφοθηρία και τη πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς».

Τα πρόσωπα στην παρουσίαση

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση βρίσκονται η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Συμεών Κεδίκογλου, η Αθηνά Λινού, η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Γιώργος Μπουλουμπασάκο, ο Δημήτρης Καρύδης η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Άννα Παπαδοπούλου.