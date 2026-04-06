Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Την πολιτική υποκρισία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανάλογα με την περίσταση, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατακόρυφα ανεβάζει τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή.

Ο Αλέξης Τσίπρας για τον «στριμωγμένο» Κυριάκο Μητσοτάκη

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο του πρωθυπουργού.

Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα… pic.twitter.com/zBngEc80Gd — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) April 6, 2026

Ο πρώην πρωθυπουργός, που πυκνώνει τις παρεμβάσεις του μέρα με τη μέρα, καταλήγει: «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Ο πρωθυπουργός στο σημερινό τηλεοπτικό του μήνυμα για τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε προκλητικός επιχειρώντας διάχυση ευθυνών και εισηγήθηκε προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο «μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή».