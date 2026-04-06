newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.04.2026 | 17:25
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, καραμπόλα στη Δραπετσώνα - Στο «κόκκινο» αρκετοί δρόμοι στο λεκανοπέδιο
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06 Απριλίου 2026, 19:04

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Την πολιτική υποκρισία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανάλογα με την περίσταση, σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατακόρυφα ανεβάζει τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η πρόταση του πρωθυπουργού για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή.

Ο Αλέξης Τσίπρας για τον «στριμωγμένο» Κυριάκο Μητσοτάκη

«Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη. Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο του πρωθυπουργού.

Ο πρώην πρωθυπουργός, που πυκνώνει τις παρεμβάσεις του μέρα με τη μέρα, καταλήγει: «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Ο πρωθυπουργός στο σημερινό τηλεοπτικό του μήνυμα για τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε προκλητικός επιχειρώντας διάχυση ευθυνών και εισηγήθηκε προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο «μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

ΗΠΑ-Ιράν απορρίπτουν το σχέδιο του Πακιστάν για κατάπαυση πυρός

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Stream newspaper
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Σύνταξη
Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Παραδοχή 06.04.26

Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Ελλάδα 06.04.26

Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία

Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Σύνταξη
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο