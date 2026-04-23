Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση πριν τη δημιουργία του νέου κόμματος έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο πρώην πρωθυπουργός προσήλθε με προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τη φορολογία, την ανάπτυξη.

Τις προτάσεις του για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη για όλους ανέπτυξε στην τελική ευθεία πριν την ανακοίνωση του κόμματος και την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας

Εμφανίστηκε πανέτοιμος αν προκύψουν πολιτικές εξελίξεις και τόνισε πως «δεν ζούμε σε μια κανονική χώρα. Μετά από όσα είπε η κ. Κοβέσι σήμερα, αν είχαμε κανονικό ευρωπαίο πρωθυπουργό θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί».



Πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα – Η απάντηση που έδωσε ο Αλ. Τσίπρας

Έχοντας «πυκνώσει» τις εμφανίσεις του και τις πολιτικές παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε «επιστρέφω διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, είμαστε μια χώρα που παράγει περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσα μπορεί να αντέξει η κοινωνία. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, πρέπει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα και τη σταθερότητα».

Συνέχισε λέγοντας πως «έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα». Ουσιαστικά κατέρριψε με πάταγο το επιχείρημα της σταθερότητας που επικαλείται συχνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πιεστικό ερώτημα πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα επικαλέστηκε την αστάθεια που προκαλεί η κυβέρνηση (σ.σ. κανείς δεν μπορεί με σιγουριά πως θα εξαντλήσει την τετραετία) εξηγώντας και τη δική του αδυναμία να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση. Δήλωσε όμως πανέτοιμος όταν χρειαστεί, «ακόμη και την επόμενη εβδομάδα».

Η Αριστερά σήμερα

Χαρακτήρισε αναγκαίο να ανακάμψει η Αριστερά επισημαίνοντας ότι δεν «πρέπει να ξεχνάει για ποιους υπάρχει» και τόνισε πως «αριστερός σημαίνει να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία, να είσαι έντιμος, αφοσιωμένος στον λαό και την πατρίδα, να πιστεύεις στη Δημοκρατία».

Έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου γιατί «το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κρίση», εκτίμησε πως «δεν είναι προβληματικό να υπάρξουν νέα κόμματα» αλλά τόνισε πως «δεν πρέπει να χαθούν οι ιδέες, οι αξίες και οι προτάσεις». Μίλησε για τον κίνδυνο της αντιπολιτικής και πόσο κρίσιμο κρίσιμο αυτή τη φορά «να σταθμίσουμε όλοι το σχέδιο που η χώρα θα πάει καλύτερα».

«Κάτι δεν πάει καλά»

Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη λέγοντας πως «δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες με μια λογική επιδομάτων.

«Κάτι δεν πάει καλά. Το 2016 στα μνημόνια τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα κάθε φορά που πέφτεις στις δημοσκοπήσεις να δίνεις επιδόματα», υπογράμμισε και τόνισε «δεν θέλουμε μια οικονομία φτηνής ανάπτυξης και αρπαχτής».

Επανέλαβε πως η χώρα έχει ανάγκη από ένα αναπτυξιακό σοκ, διαπίστωσε πως η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε χαμένη. Πρότεινε «να ιδρυθεί ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης», με στόχο να χρηματοδοτήσει παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. «Βασικός μας πυλώνας» για τις σημαντικές αλλαγές που χρειάζονται «είναι μια πατριωτική εισφορά» είπε και εξήγησε πως οι εύρωστες επιχειρήσεις πρέπει «να δουν μια κυβέρνηση που δεν ζητάει δώρα αλλά να δώσουν κάτι για την πατρίδα».

Σημείωσε πως «έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή, όχι με την επιχειρηματικότητα».

Εφιστώντας την προσοχή είπε πως «η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι πως θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες αν συνεχίσουμε έτσι».

Όσον αφορά τη φορολογία τόνισε πως «χρειάζεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Να μειωθεί η φορολογία της μισθωτής εργασίας και οι εισφορές. Να γίνει δικαιότερη η φορολογία της κινητής περιουσίας». Μίλησε συγκεκριμένα για χαμηλότερους έμμεσους φόρους και δικαιότερους άμεσους.

Για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είπε «να φύγουμε από την οικονομία του real estate και της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και να πάμε σε μια οικονομία που να παράγει. Θέλουμε ένα άλλο κράτος που θα στηρίζει την ανασυγκρότηση της οικονομίας».

Μίλησε για την ανάγκη μιας «σοβαρής» στεγαστικής πολιτικής και για ένα κράτος με «ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια» και μηχανισμούς «καταπολέμησης της διαφθοράς».

Το in σας μετέφερε λεπτό προς λεπτό την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο Φόρουμ των Δελφών: