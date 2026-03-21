Έχετε email από ΑΑΔΕ; – Τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε έξτρα φόρο

Email για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αποστέλλει η ΑΑΔΕ σε 1,5 εκατ. φορολογούμενους κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία και εφόσον δεν προβούν σε παρεμβάσεις οι δηλώσεις τους θα υποβληθούν αυτόματα από την ΑΑΔΕ στις 16 Απριλίου 2026 ενώ σε περίπτωση διορθώσεων στοιχείων μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της δήλωσης και να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις για να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι μεταξύ άλλων τα εξαρτώμενα μέλη, τα εισοδήματα, οι παρακρατηθέντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία και το IBAN.

Το μήνυμα

«Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί στην προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας, με βάση το σύνολο των στοιχείων, που είναι μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας, και έχουμε υπολογίσει τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί με εσωτερική διαδικασία, την Πέμπτη 16/4/2026. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας. Ειδικότερα:

α) μέχρι την Τετάρτη 15/4/2026 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Παρασκευή 17/4/2026 μέχρι την Τετάρτη 15/7/2026 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα εάν η μεταβολή επέλθει:

α) πριν η δήλωσή σας υποβληθεί, είτε από εσάς είτε από την Υπηρεσία μας με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.

β) μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών σας και επιλέγοντας στη συνέχεια «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026».

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»