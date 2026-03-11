newspaper
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Φορολογικές δηλώσεις: Νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 που μειώνουν τον φόρο
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Μαρτίου 2026, 16:18

Φορολογικές δηλώσεις: Νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 που μειώνουν τον φόρο

Ανοίγει στις 16 Μαρτίου η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις – Οι σημαντικές αλλαγές στο έντυπο Ε1

Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις έως τις 15 Ιουλίου για περίπου 9 εκατ. φορολογούμενους.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη για υποβολή.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Το νέο έντυπο περιλαμβάνει νέους κωδικούς που οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και  φορολογούμενους με ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα τα οποία αποκτούν το δικό τους εισόδημα.

Τροποποιήθηκαν οι στήλες των κωδικών 419-420 για το ενοίκιο ακινήτων

Φέτος, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι έχουν «κουρευτεί» τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, οι νέες μητέρες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα, δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του φορολογούμενου που έχουν δικό τους εισόδημα ενώ μειώνεται στο μισό το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων),  με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή οι αλλαγές στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης αφορούν τα εξής:

  • Οι κωδικοί 045-046 για την εξαίρεση από τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών συμπληρώνονται από νέες μητέρες –  επαγγελματίες οι οποίες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια.
  • Προστέθηκε νέος κωδικός 079 που καταργεί την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για τα ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολή/σχολείο/ΙΕΚ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή είναι άνεργα εγγεγραμμένα  στη ΔΥΠΑ, ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία και αποκτούν δικό τους εισόδημα.
  • Τροποποιήθηκαν οι στήλες των κωδικών 419-420 για το ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν (πλέον ζητείται ΑΦΜ ιδιοκτήτη, επιφάνεια σε τ.μ. και αριθμός δήλωσης μίσθωσης).

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Οσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο μέχρι το τέλος Ιουλίου κερδίζουν έκπτωση που κυμαίνεται από 2% έως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης ως εξής: 4% εάν η δήλωση υποβληθεί έως 30 Απριλίου, 3% εάν η δήλωση υποβληθεί έως 15 Ιουνίου, 2% εάν η δήλωση υποβολή έως 15 Ιουλίου.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επίθεση με πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού στον σταθμό «Περισσός» – Τραυματίστηκε ένας επιβάτης
Ελλάδα 11.03.26

Επίθεση με πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού στον σταθμό «Περισσός» – Τραυματίστηκε ένας επιβάτης

Eπίθεση με πέτρες κατά συρμού του ΗΣΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός επιβάτη από θραύσματα παραθύρου. Συγκεκριμένα, άγνωστοι που βρίσκονταν έξω από τις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια και Περισσός, εκτόξευσαν πέτρες σε διερχόμενο συρμό. Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσει παράθυρο και να τραυματιστεί επιβάτης. Σύμφωνα με […]

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 11.03.26

Πώς λειτουργούσε το μεγάλο κύκλωμα με τα «στημένα» φρουτάκια και τις παράνομες λέσχες – Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη
Όσα γνωρίζουμε 11.03.26

Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
