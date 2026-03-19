Παράταση για την έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις – Ποιοι ωφελούνται

Σε παράταση της προθεσμίας για την παροχή της έκπτωσης φόρου 4% στις φορολογικές δηλώσεις προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι, παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 16 Μαρτίου 2026 και οι φορολογούμενοι θα λάβουν ειδοποίηση μέσω email για να ελέγξουν και να υποβάλλουν δηλώσεις τους.

Παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες είναι σημαντικό να ελεγχθούν τα βασικά στοιχεία όπως τα εισοδήματα, οι ηλεκτρονικές δαπάνες και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Πριν την υποβάλουν, όμως, θα πρέπει να την ελέγξουν ή να συμπληρώσουν και τυχόν στοιχεία (π.χ.: για τόκους καταθέσεων κ.λπ.). Αν δεν προβούν οι ίδιοι στην υποβολή της, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 30 Απριλίου. Ωστόσο, δεν χάνουν το δικαίωμα για εκ των υστέρων διορθώσεις, μέχρι τη λήξη της διορίας υποβολής.

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής διαδικασίας είναι ότι ο φορολογούμενος καλείται να ελέγξει πολύ πιο προσεκτικά όχι μόνο τα εισοδήματά του, αλλά και τα στοιχεία που επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση μέσω αντικειμενικών δαπανών, εξαρτώμενων μελών, ακινήτων και ειδικών καθεστώτων.

Στο νέο έντυπο Ε1 ενσωματώνονται επικαιροποιημένοι κωδικοί για συνταξιούχους και νέες ενάρξεις επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ προστίθεται και ο κωδικός 079 για ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών που σπουδάζει, είναι εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Η μεγάλη ανατροπή που έρχεται από τις φετινές δηλώσεις, αφορά στα τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για κατοικίες, πισίνες, σκάφη και ορισμένες κατηγορίες ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς επέρχονται σημαντικές αλλαγές και ελαφρύνσεις (της τάξεως του 30% έως 50%) σε σχέση με όσα ίσχυαν επί δεκαετίες για τους ιδιοκτήτες τους.

Οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να διαπιστώσουν τις μειώσεις, εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, βλέποντας προσυμπληρωμένα τα νέα ποσά, δίπλα από τους κωδικούς στους οποίους αναγράφονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή (ή να διορθώσουν αν εντοπίσουν λάθη) όσα στοιχεία αφορούν στην κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους: αν δηλώνεται σωστά ότι πρόκειται για φιλοξενία ή δωρεάν παραχώρηση, καθώς και όποια άλλα περιουσιακά δεδομένα επηρεάζουν τις αντικειμενικές δαπάνες.

