Aπεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες
Τι αναφέρει μεταξύ άλλων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι εργαζόμενοι τις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, «οι εφοριακοί υπάλληλοι απεργούμε γιατί και εμείς, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βλέπουμε το μισθό μας να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας.
Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο “διευθυντικό δικαίωμα”, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κλπ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».
Η ΑΔΕΔΥ έχει εκφράσει τη στήριξή της στην απεργία.
