«Μας είπαν να κρυφτούμε και να μην πλησιάζουμε τα παράθυρα» – Σοκάρει μαρτυρία προπονητή από το Ντουμπάι

Συγκλονίζει ο προπονητής νεών της Μονακό, ο οποίος μίλησε για τις σοκαριστικές στιγμές, που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι η Μονακό είχε προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τον Άρη για το ματς της Next Gen της Euroleague. Ωστόσο, το ματς διακόπηκε λόγω των βομβαρδισμών που έγιναν στο Ντουμπάι.

Ο τεχνικός της ομάδας των Μονεγάσκων, ο Μίκαελ Πιβόντ, εξιστόρησε τα όσα έγιναν στο ματς με τον Άρη, με την περιγραφή του να προκαλεί σοκ.

Τι δήλωσε ο προπονητής της Μονακό για όσα συμβαίνουν στο Ντουμπάι

«Μας είπαν: «Τελείωσε. Γίνεται βομβαρδισμός — πηγαίνετε στα αποδυτήρια, κρυφτείτε και μην πλησιάζετε τα παράθυρα». Ακούσαμε τις εκρήξεις. Ήταν πολύ δυνατές. Υπήρξε μια σύντομη στιγμή πανικού.

Μόλις άνοιξα την πόρτα, ένας αμερικανικός πύραυλος εξουδετέρωσε μια κεφαλή στον αέρα. Τα παιδιά ήταν πίσω μου και έγινε έκρηξη στον ουρανό. Είπα: «Ουάου!». Από εκείνη τη στιγμή τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πραγματικά έντονα».

Υπενθυμίζεται ότι το τουρνουά Next Gen της Euroleague, που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι ακυρώθηκε, ενώ η Μονακό, ο Άρης και η Βαλένθια παραμένουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέχρι να ανοίξουν οι αεροδιάδρομοι.