Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φεύγουν για Αθήνα οι παίκτες της Χάποελ
Η Μακάμπι απομάκρυνε νωρίς τους ξένους παίκτες της , αλλά δεν υπολόγιζε τα ιρανικά χτυπήματα στο Ντουμπάι. Φεύγουν οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η πρώτη ομάδα που κινητοποιήθηκε για να βγάλει τους ξένους παίκτες εκτός του Ισραήλ.
Η ομάδα του Όντεντ Κάτας φρόντισε να απομακρύνει τους ξένους της, ωστόσο δεν υπολόγιζε το μέγεθος της «ανάφλεξης» που προκλήθηκε μετά την επίθεση.
Η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο όλες τις χώρες του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, εκεί όπου έχουν μεταβεί οι παίκτες της ομάδας του λαού.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sport5 οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν τρόπους προκειμένου οι παίκτες να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος.
Τι αναφέρουν για τους παίκτες της Μακάμπι και της Χάποελ
פלונטר: הזרים בדובאי, מכבי מחפשת פתרונות https://t.co/37DDvIDz2L pic.twitter.com/TcmFFeD1Qh
— Sport5 (@sport5il) March 1, 2026
Αντίθετα σήμερα (1/3) βγήκαν εκτός Ισραήλ οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Ελάτ και από εκεί θα πάει στην Αθήνα, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο σύλλογος.
Εφόσον έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα, είτε θα μεταφερθεί στο Βελιγράδι ή στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, ανάλογα το πού θα διεξαχθεί το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague.
- Αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι οι ξένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φεύγουν για Αθήνα οι παίκτες της Χάποελ
- Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0: Ασταμάτητες οι Ερυθρόλευκες, συνεχίζουν με 11/11
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (pic)
- Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος
- Αυτή είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια (vid)
- Η FIFA και η IFAB ετοιμάζουν νέο νόμο κατά του ρατσισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Βινίσιους
- Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στους φιλάθλους της για το ματς με τον Πανσερραϊκό
- Ο Εμμανουήλ Καραλής, η αγκαλιά με τον πατέρα του, ο Ντουμπλάντις και η κλήση του Μπούμπκα (pic, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις