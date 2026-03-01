Euroleague: Νέα αναβολή στο ματς της Χάποελ με την Παρί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή

Ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague είχε αναβληθεί και προγραμματιστεί για τις 3 Μαρτίου, αλλά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έφεραν και νέα αναβολή.

Όπως ανακοίνωσε η Euroleague «o αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.

Η Euroleague θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον αναπρογραμματισμό του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».

Αλλάζουν έδρα στη Euroleague

Αξίζει να σημειωθεί πως θεωρείται δεδομένο πως πέρα από την αναβολή, οι Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι θα αλλάξουν ξανά έδρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τος, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει το ίδιο και με την Ντουμπάι, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν.