Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

Για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος

Ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Η Ελλάδα όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

«Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί.