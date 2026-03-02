newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στη Μέση Ανατολή – Χιλιάδες αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 18:42

Αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στη Μέση Ανατολή – Χιλιάδες αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν

Περισσότεροι από 2.200 Έλληνες που ζουν στη Μέση Ανατολή και επιθυμούν να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Spotlight

Αγωνία, αβεβαιότητα και φόβος για τους Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιοι περιγράφουν εικόνες, σκέψεις κι συναισθήματα, ανησυχώντας για το αύριο που ξημερώνει. Όπως λένε, πίστευαν τις προηγούμενες μέρες πως θα ήταν ασφαλείς σε περίπτωση πολέμου, όμως από προχθές το πρωί, φοβούνται κάθε στιγμή για τη ζωή τους.

«Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είμαστε στο γκαράζ του Hilton Jumeirah. Πέφτουν βόμβες πάνω απ’ το κεφάλι μας. Γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσευχηθείτε, πραγματικά είναι δύσκολα, δεν με έχει πιάσει ταραχή… δεν ξέρω πραγματικά» σημειώνει η Αννίτα Κωστίδου από το Ντουμπάι που βρίσκεται.

Είναι Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ακόμα και σε κρουαζιερόπλοια ανοιχτά από τη Ντόχα του Κατάρ. Τουρίστες, ναυτικοί και έμποροι που αναζητούν τρόπο για να επιστρέψουν ασφαλείς.

«Χάνω τα λόγια μου γιατί είναι πολύ συγκινητικό να ζω σε μια ξένη χώρα, να ζω αυτό που ζω, η οικογένειά μου να είναι μακριά και να ακούει από τις ειδήσεις τι ακριβώς συμβαίνει» σημειώνει η Αλεξία Ταμπακιώτη, η οποία ζει αρκετά κοντά στο λιμάνι που έγινε η επίθεση στο Ντουμπάι.

Κάποιοι εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι για μόνο λίγες ώρες. «Τελευταία στιγμή, αφότου είχαμε φτάσει στο αεροδρόμιό μας, ενημερωνόμαστε απ’ την εταιρεία που θα πετούσαμε ότι η πτήση έχει ακυρωθεί» τονίζει η Κωνσταντίνα Ρωκούδη, που βρίσκεται και αυτή στο Ντουμπάι.

Στο οπτικό τους πεδίο, από πλατείες ακόμα και από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, οι αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων αλλά και οι φωτιές από τις εκρήξεις.

«Είμαστε σε ανησυχία – Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα γυρίσουμε»

Στo MEGA μίλησε και ο Γιάννης Ασλάνης, Έλληνας που παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι.

«Είναι 40 Έλληνες στο ξενοδοχείο που μένω. Χθες προσπάθησαν να χτυπήσουν το ξενοδοχείο μας. Είμαστε σε ανησυχία. Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα γυρίσουμε. Η κίνηση είναι 70% λιγότερη».

Εγκλωβισμένη η ομάδα μπάσκετ των νέων του Άρη

Στιγμές τρόμου και για την ομάδα μπάσκετ κάτω των 18 του Άρη. Ο αγώνας στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Μονακό διακόπηκε όταν άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες, με τους αθλητές να περιμένουν σήμα, για να φύγουν από το γήπεδο.

«Παίζαμε τον αγώνα μας με τη Μονακό και ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα κινητά, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης. Κατευθείαν η διοργανώτρια αρχή εκκένωσε τον χώρο και κατευθυνθήκαμε σε ασφαλές περιβάλλον στο υπόγειο. Τα παιδιά αντέδρασαν ψύχραιμα, όλα τα παιδιά, καθώς ήταν και ψύχραιμη και η αντίδραση όλου του staff και όλης της διοργάνωσης. Παρόλα αυτά όπως και να ‘χει καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανησυχία γιατί, όπως είπατε κι εσείς, δεν ζούμε κάθε μέρα σε βομβαρδισμούς», είπε αρχηγός της αποστολής της ομάδας, Νίκος Τζώρας.

Μέχρι στιγμής οι αθλητές και οι παράγοντες του Άρη παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Ο «Γολγοθάς» των Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι

Κρουαζιέρα τρόμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Χθες άρχισαν οι βόμβες να είναι πάνω από το κεφάλι μας. Από χθες είμαστε στη Ντόχα και δεν μπορούμε να φύγουμε. Μας είπαν ότι είμαστε πιο ασφαλείς αν μείνουμε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο» σημειώνει η Ειρήνη Μιχαηλίδου, που βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο μαζί με την παρέα της, ανοιχτά της Ντόχα. Το πλήρωμα, όπως λέει, προσπαθεί να κρατά απασχολημένους τους επιβάτες, αλλά ο φόβος κατά διαστήματα είναι διάχυτος.

«Ο κόσμος εννοείται ότι έχει αγχωθεί, έχει αρκετούς Έλληνες και αρκετούς Κύπριους εδώ στην κρουαζιέρα» συμπληρώνει.

Δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου, είναι παρακινδυνευμένη, μας λένε.

«Έχουμε εγκλωβιστεί εδώ στον Περσικό Κόλπο. Εκτός από τις ρουκέτες και τα λιπά και τους πυραύλους και τα drones, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε καταναλώσεις νερού, φαγητού, πετρελαίου. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία» υπογραμμίζει Έλληνας ναυτικός.

Οι ώρες περνούν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και η αγωνία των εγκλωβισμένων Ελλήνων επιτείνεται.

«Είμαστε κέντρο κέντρο, δηλαδή δίπλα είναι το Burj Khalifa όπως βλέπετε. Κατά τη διαδρομή με το ταξί βλέπαμε αρκετούς καπνούς σε διάφορα σημεία. Τώρα τι να σας πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά πραγματικά» αναφέρει ο Δημήτρης Τσέντε.

Tο υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει σε λειτουργία τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και έχει ενεργοποιήσει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για προξενική συνδρομή. Οι δύσκολες ώρες όμως για τους Έλληνες που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου συνεχίζονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
Ρωσία-Ουκρανία 02.03.26

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι

 Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η θέση της Ουκρανίας γίνεται όλο και ισχυρότερη, καθώς επέζησε τους κρίσιμους κρύους χειμερινούς μήνες και παρέμεινε ανθεκτική

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο