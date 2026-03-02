Αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στη Μέση Ανατολή – Χιλιάδες αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν

Αγωνία, αβεβαιότητα και φόβος για τους Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιοι περιγράφουν εικόνες, σκέψεις κι συναισθήματα, ανησυχώντας για το αύριο που ξημερώνει. Όπως λένε, πίστευαν τις προηγούμενες μέρες πως θα ήταν ασφαλείς σε περίπτωση πολέμου, όμως από προχθές το πρωί, φοβούνται κάθε στιγμή για τη ζωή τους.

«Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είμαστε στο γκαράζ του Hilton Jumeirah. Πέφτουν βόμβες πάνω απ’ το κεφάλι μας. Γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσευχηθείτε, πραγματικά είναι δύσκολα, δεν με έχει πιάσει ταραχή… δεν ξέρω πραγματικά» σημειώνει η Αννίτα Κωστίδου από το Ντουμπάι που βρίσκεται.

Είναι Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι, στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ακόμα και σε κρουαζιερόπλοια ανοιχτά από τη Ντόχα του Κατάρ. Τουρίστες, ναυτικοί και έμποροι που αναζητούν τρόπο για να επιστρέψουν ασφαλείς.

«Χάνω τα λόγια μου γιατί είναι πολύ συγκινητικό να ζω σε μια ξένη χώρα, να ζω αυτό που ζω, η οικογένειά μου να είναι μακριά και να ακούει από τις ειδήσεις τι ακριβώς συμβαίνει» σημειώνει η Αλεξία Ταμπακιώτη, η οποία ζει αρκετά κοντά στο λιμάνι που έγινε η επίθεση στο Ντουμπάι.

Κάποιοι εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι για μόνο λίγες ώρες. «Τελευταία στιγμή, αφότου είχαμε φτάσει στο αεροδρόμιό μας, ενημερωνόμαστε απ’ την εταιρεία που θα πετούσαμε ότι η πτήση έχει ακυρωθεί» τονίζει η Κωνσταντίνα Ρωκούδη, που βρίσκεται και αυτή στο Ντουμπάι.

Στο οπτικό τους πεδίο, από πλατείες ακόμα και από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, οι αναχαιτίσεις βαλλιστικών πυραύλων αλλά και οι φωτιές από τις εκρήξεις.

«Είμαστε σε ανησυχία – Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα γυρίσουμε»

Στo MEGA μίλησε και ο Γιάννης Ασλάνης, Έλληνας που παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι.

«Είναι 40 Έλληνες στο ξενοδοχείο που μένω. Χθες προσπάθησαν να χτυπήσουν το ξενοδοχείο μας. Είμαστε σε ανησυχία. Δεν ξέρουμε πότε και πώς θα γυρίσουμε. Η κίνηση είναι 70% λιγότερη».

Εγκλωβισμένη η ομάδα μπάσκετ των νέων του Άρη

Στιγμές τρόμου και για την ομάδα μπάσκετ κάτω των 18 του Άρη. Ο αγώνας στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Μονακό διακόπηκε όταν άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες, με τους αθλητές να περιμένουν σήμα, για να φύγουν από το γήπεδο.

«Παίζαμε τον αγώνα μας με τη Μονακό και ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα κινητά, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης. Κατευθείαν η διοργανώτρια αρχή εκκένωσε τον χώρο και κατευθυνθήκαμε σε ασφαλές περιβάλλον στο υπόγειο. Τα παιδιά αντέδρασαν ψύχραιμα, όλα τα παιδιά, καθώς ήταν και ψύχραιμη και η αντίδραση όλου του staff και όλης της διοργάνωσης. Παρόλα αυτά όπως και να ‘χει καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανησυχία γιατί, όπως είπατε κι εσείς, δεν ζούμε κάθε μέρα σε βομβαρδισμούς», είπε αρχηγός της αποστολής της ομάδας, Νίκος Τζώρας.

Μέχρι στιγμής οι αθλητές και οι παράγοντες του Άρη παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Ο «Γολγοθάς» των Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι

Κρουαζιέρα τρόμου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Χθες άρχισαν οι βόμβες να είναι πάνω από το κεφάλι μας. Από χθες είμαστε στη Ντόχα και δεν μπορούμε να φύγουμε. Μας είπαν ότι είμαστε πιο ασφαλείς αν μείνουμε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο» σημειώνει η Ειρήνη Μιχαηλίδου, που βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο μαζί με την παρέα της, ανοιχτά της Ντόχα. Το πλήρωμα, όπως λέει, προσπαθεί να κρατά απασχολημένους τους επιβάτες, αλλά ο φόβος κατά διαστήματα είναι διάχυτος.

«Ο κόσμος εννοείται ότι έχει αγχωθεί, έχει αρκετούς Έλληνες και αρκετούς Κύπριους εδώ στην κρουαζιέρα» συμπληρώνει.

Δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου, είναι παρακινδυνευμένη, μας λένε.

«Έχουμε εγκλωβιστεί εδώ στον Περσικό Κόλπο. Εκτός από τις ρουκέτες και τα λιπά και τους πυραύλους και τα drones, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε καταναλώσεις νερού, φαγητού, πετρελαίου. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία» υπογραμμίζει Έλληνας ναυτικός.

Οι ώρες περνούν, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και η αγωνία των εγκλωβισμένων Ελλήνων επιτείνεται.

«Είμαστε κέντρο κέντρο, δηλαδή δίπλα είναι το Burj Khalifa όπως βλέπετε. Κατά τη διαδρομή με το ταξί βλέπαμε αρκετούς καπνούς σε διάφορα σημεία. Τώρα τι να σας πω, ελπίζω να πάνε όλα καλά πραγματικά» αναφέρει ο Δημήτρης Τσέντε.

Tο υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει σε λειτουργία τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και έχει ενεργοποιήσει τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης για προξενική συνδρομή. Οι δύσκολες ώρες όμως για τους Έλληνες που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου συνεχίζονται.