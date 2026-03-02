Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Μέση Ανατολή: Το κατά Μάριο Πλωρίτη φρενοκομείο
Ιστορικό Αρχείο 02 Μαρτίου 2026, 16:44

Μέση Ανατολή: Το κατά Μάριο Πλωρίτη φρενοκομείο

Ένοπλοι κατά αόπλων, μαχητές κατά αμάχων, φταίχτες κατά άφταιγων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Περισσότερο από «ηφαίστειο» και «σφαγείο» (όπως συνήθως ονομάζεται), η πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής μοιάζει —είναι— «φρενοκομείο». Όχι μόνο επειδή, χρόνια και χρόνια τώρα, έχει παραδοθεί στην αφροσύνη του πολέμου, αλλά κι επειδή, μέσα στο χάος της αλληλοσφαγής και της αυτοκαταστροφής, δεν ξέρεις πια ποιοι πολεμάνε ποιους, με ποιους, για ποιους και γιατί.

Τούτες τις τελευταίες μέρες, προπάντων, ο μεσανατολικός λαβύρινθος έφτασε στο ζενίθ της αιματοχυσίας και στο ναδίρ της «λογικής». Οι πάντες πολεμούν κατά πάντων — Ιρακινοί κατά Περσών, και Πέρσες κατά «αντεπαναστατών» Περσών· Ισραηλινοί, Σύροι, Λίβυοι, Ιρανοί κατά Παλαιστινίων, και Παλαιστίνιοι κατά Παλαιστινίων· μουσουλμάνοι κατά χριστιανών, και μουσουλμάνοι κατά μουσουλμάνων, και χριστιανοί κατά χριστιανών· «απελευθερωτές» κατά εισβολέων, και εισβολείς κατά εισβολέων· αντίπαλοι κατά «ειρηνευτών», και «ειρηνοποιοί» κατά «ταραχοποιών»· και —παντού, παντού— ένοπλοι κατά αόπλων, μαχητές κατά αμάχων, φταίχτες κατά άφταιγων.

Οι βιβλικές «προφητείες» αναβιώνουν (για ποσοστή φορά;) σ’ αυτές τις «βιβλικές» χώρες, όπου μανιάζουν πάλι

«πόλεμος εν ρομφαία έξωθεν, λιμός και θάνατος έσωθεν»… «θάνατος και αίμα και έρις και ρομφαία, εισαγωγαί [εισβολές], λιμός και σύντριμμα και μάστιξ».

[…]


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.11.1983, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αλλά η αφροσύνη της αφροσύνης «λιονταριών» και «αρνιών» είναι ότι δεν βλέπουν για ποιους αλληλοσκοτώνονται, ποιους τελικά εξυπηρετεί ο αλληλοαφανισμός τους. Κι ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί κανένα εφτασφράγιστο μυστικό: μια επιτροχάδην ματιά στις εφημερίδες θα έφτανε για να τους χτυπήσει χίλιες καμπάνες.

Ιδού δείγματα τινά, που υποδείχνουν ποιοι θα πάρουν τη «μερίδα του λέοντος» από την εκατόμβη των «αρνιών» — χάριν της ελευθερίας και της ειρήνης, πάντα:

«Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μ. Ανατολή, υποναύαρχος Τζων Άνταμς, δήλωσε ότι, αν η Περσία αποκλείσει τα στενά του Χορμούζ, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες ν’ αντιδράσουν και να επέμβουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, για να εξασφαλισθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο».

Ούτε λόγος! […]

Και επειδή «τρομοκράτες» αποκαλούνται όλοι όσοι δεν υπακούνε στους υπερατλαντικούς (ή υπερσιβηρικούς) «δημοκράτες», κάθε πράξη όποιων ανυπάκουων βαφτίζεται «τρομοκρατική» και δίνει στους δημοκράτες-οπλοκράτες πράσινο φως για αντί-πραξη. Εφ’ ω και:

«Βαθειά ανησυχία συνέχει τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου καθώς οι φήμες για μαζική αμερικανική εισβολή στο Λίβανο εντείνονται, εξαιτίας της πρωτοφανούς συγκέντρωσης ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν ότι η αμερικανική επέμβαση είναι, ίσως, ζήτημα ωρών».

[…]


Ο Μάριος Πλωρίτης

Οπότε, οι πιο καχύποπτοι θα βρουν πάλι αφορμή να κακολογήσουν έτσι:

Αφού το τραγικό «φρενοκομείο» της Μέσης Ανατολής πάει να δώσει λαβή σε εισβολή των «ηγεμόνων», γιατί να μην υποψιαστούμε πως η μεσανατολική κρίση εξωθήθηκε σκόπιμα στη σημερινή παράκρουση απ’ τους «ηγεμόνες» τους ίδιους; Μήπως τους λείπει η όρεξη να βάλουν οριστικό πόδι στην περιοχή και οριστικότερο χέρι στα πετρέλαιά της και στις στρατηγικές θέσεις της; Μήπως τους λείπουν τα μέσα — πολιτικά, πολεμικά, συνωμοτικά και Σία; Μήπως τους λείπει η «ευκαιρία» — αφού τα ίδια τα «πρόβατα» ανατίναξαν μόνα τους την πόρτα της μάντρας τους και του θησαυροφυλάκιού τους; Ή μήπως τους λείπει η πείρα — αποκτημένη από χίλιες και μία νύχτες και μέρες ειρηνοποιών επεμβάσεων σ’ όλα τα καφτά ή χλιαρά σημεία του πλανήτη;

Κακοβουλίες και εξωφρενικότητες όλα αυτά, θα πουν οι αγαθοεργοί «ηγεμόνες» και οι αγαθοί θαυμαστές τους. Αλλά η φιλύποπτη εγρήγορση είναι προτιμότερη απ’ την υπνηλία ή την αβουλία των «αρνιών» κι απ’ την «αφέλεια» ή την αφροσύνη των μικρών «λιονταριών» — που στρώνουν (με τα πτώματά τους) το δρόμο για να περάσουν οι ειρηνοφόροι και θανατηφόροι λέοντες.

Πότε, επιτέλους, θα κατανοήσουν οι «αθώοι» πως απ’ τους αλληλοσπαραγμούς τους —εμφύλιους ή τοπικούς— μονάχα οι άλλοι, οι «μεγάλοι», θερίζουν […];

*Άρθρο (καθ’ όλα επίκαιρο) του Μάριου Πλωρίτη, που έφερε τον τίτλο «Μεσανατολική παράκρουση» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» πριν από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, στις 13 Νοεμβρίου 1983.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, το σκίτσο που συνόδευε το κείμενο του Πλωρίτη: τερατογονία περιστεριού, διά χειρός του γιουγκοσλάβου Μπόσκο Οντόλοβιτς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

