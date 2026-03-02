Η επιστολή μου έχει χαρακτήρα διαμαρτυρίας για μια αδικία που έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του αξιότιμου Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. Ο κ. Πρόεδρος στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου 2006 στη Λέσβο, με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις «μανάδες του Λιβάνου» και τα βάσανά τους σαν αποτέλεσμα του πολέμου. Ο κ. Πρόεδρος όμως ξέχασε να αναφέρει, σαν να μην υπάρχουν, τις μανάδες του Ισραήλ. Επειδή κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων βρέθηκα και στο Ισραήλ και στον Λίβανο, ως αυτόπτης μάρτυρας θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων και των δύο χωρών έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ

Φωτορεπόρτερ





Επιστολή που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» το Σάββατο 19 Αυγούστου 2006.





«ΤΟ ΒΗΜΑ», 19.8.2006, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου 2019, σε ηλικία 59 ετών.





Ο Μπεχράκης, που διακρίθηκε μεταξύ άλλων ως πολεμικός ανταποκριτής, διετέλεσε διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στη χώρα μας και την Κύπρο.





Ήταν ο επικεφαλής της ομάδας φωτογράφων του Reuters που τιμήθηκε με το Βραβείο Πούλιτζερ το 2016 για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.





Σε παλαιότερο άρθρο μας αφιερωμένο στη μνήμη του σκιαγραφείται ευκρινώς η ανεξάρτητη και έντονη προσωπικότητα του Γιάννη Μπεχράκη.