Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 19:02

Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Spotlight

Ώρες αγωνίας βιώνουν κάτοικοι και επισκέπτες στο Ντουμπάι, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το διεθνές αεροδρόμιο και το εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Αράμπ υπέστησαν ζημιές από τα ιρανικά αντίποινα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο επικρατεί πρωτοφανή ένταση. Μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν η περιοχή του Κόλπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιποίνων, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Προληπτικά μέτρα προστασίας

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους παγκοσμίως, έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Η Emirates ακύρωσε όλες τις πτήσεις τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, 3 Μαρτίου, καθώς ο εναέριος χώρος της περιοχής παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός.

Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στο Ντουμπάι και την υπόλοιπη χώρα βρίσκονται σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης έως τουλάχιστον τις 4 Μαρτίου, ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων (NCEMA) καλεί τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος, να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές και να αναφέρει τυχόν ύποπτα αντικείμενα ή συντρίμμια στις αρχές.

Δύο εικόνες φανερώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης

Η κατάσταση είναι ρευστή και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την κλιμάκωση ή την αποκλιμάκωση της σύρραξης.

Δύο εικόνες από το Ντουμπάι, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 (αριστερά) και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 (δεξιά) φανερώνουν τη φρίκη του πολέμου.

Δορυφορικές εικόνες μιας βιομηχανικής περιοχής στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / Planet Labs PBC μέσω AP

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

