Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστήριξε σήμερα ότι η συζήτηση για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης χωρίς προηγουμένως να εφαρμόσει το Ισραήλ πλήρως την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αποτελεί μια απόπειρα συνέχισης της γενοκτονίας, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.

Σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ουμπάιντα είπε ότι η έγερση του ζητήματος του αφοπλισμού «με ωμό τρόπο» δεν θα γίνει αποδεκτή, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το θέμα της παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει διαμηνύσει στους μεσολαβητές ότι δεν συζητά τον αφοπλισμό της αν δεν λάβει εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τον θύλακα, δήλωσαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό που προσπαθεί να επιβάλει σήμερα ο εχθρός εναντίον της παλαιστινιακής αντίστασης, μέσω των αδελφών μεσολαβητών, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», είπε ο Ουμπάιντα. Η απαίτηση για τον αφοπλισμό δεν είναι παρά μόνο «μια απροκάλυπτη απόπειρα συνέχισης της γενοκτονίας του λαού μας, κάτι που δεν θα αποδεχθούμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», πρόσθεσε.

Δεν είναι προσώρας σαφές εάν τα σχόλια αυτά ισοδυναμούν με επίσημη απόρριψη του σχεδίου αφοπλισμού. Άλλα στελέχη της Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται επανειλημμένα για παραβίαση των όρων της συμφωνίας.

Ο Αμπού Ουμπάιντα προέτρεψε τους μεσολαβητές να πιέσουν το Ισραήλ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, προτού διεξαχθεί οποιαδήποτε συζήτηση για τη δεύτερη φάση. «Ο εχθρός είναι αυτός που υπονομεύει τη συμφωνία», δήλωσε.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από το Ισραήλ για τις δηλώσεις αυτές.